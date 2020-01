Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"607ec1f0-1806-4132-a971-06e5420bc6ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Életjeleket adott Spéder Zoltán. Az egykor üldözött milliárdos visszatér az ingatlanbizniszhez, mindjárt három céggel is. ","shortLead":"Életjeleket adott Spéder Zoltán. Az egykor üldözött milliárdos visszatér az ingatlanbizniszhez, mindjárt három céggel...","id":"202002_diana_alpha_beta_gamma_speder_akcioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=607ec1f0-1806-4132-a971-06e5420bc6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d31f87-5209-4549-8ad6-137fc7976c1a","keywords":null,"link":"/360/202002_diana_alpha_beta_gamma_speder_akcioban","timestamp":"2020. január. 12. 12:30","title":"Előkerült az Index egykori tulaja és egyből három ingatlanos céget is gründolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Befejezték a nyomozást a sikkasztó ügyében.","shortLead":"Befejezték a nyomozást a sikkasztó ügyében.","id":"20200112_30_milliot_sikkasztott_egy_pecsi_valutavalto_munkatarsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad013275-71fd-4bef-9373-b94637bfe255","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_30_milliot_sikkasztott_egy_pecsi_valutavalto_munkatarsa","timestamp":"2020. január. 12. 11:55","title":"30 milliót sikkasztott egy pécsi valutaváltó, elköltötte majd feladta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés oka, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye.","shortLead":"A döntés oka, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye.","id":"20200113_Letartoztatasban_marad_az_a_no_aki_feltekenysegbol_mellkason_szurta_elettarsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baa6e03-c6d7-409a-99b8-06a1bb504acf","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztatasban_marad_az_a_no_aki_feltekenysegbol_mellkason_szurta_elettarsat","timestamp":"2020. január. 13. 08:12","title":"Letartóztatásban marad a nő, aki féltékenységből mellkason szúrta élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d669bb-0521-47f9-9086-284f1a1c395d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestre nem tervez uniós támogatásokat fordítani az Orbán-kabinet.","shortLead":"Budapestre nem tervez uniós támogatásokat fordítani az Orbán-kabinet.","id":"20200113_Lassan_sorvasztana_el_Budapestet_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d669bb-0521-47f9-9086-284f1a1c395d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dbd69c-f2ce-47f5-ba60-448b3f90e22b","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Lassan_sorvasztana_el_Budapestet_a_kormany","timestamp":"2020. január. 13. 09:20","title":"Lassan sorvasztaná el Budapestet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","shortLead":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","id":"20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580b45b5-c07f-441c-a353-2fb0dd3afeaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","timestamp":"2020. január. 13. 08:28","title":"Korlátozzák a kamionok közlekedését Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják a csalók, hogy színészsegédeknek járó jegyeket adnak el, de ez nem igaz.","shortLead":"Azt állítják a csalók, hogy színészsegédeknek járó jegyeket adnak el, de ez nem igaz.","id":"20200111_Csalok_arulnak_hamis_jegyeket_a_Vigszinhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfd0d98-0e6a-4a7b-bc4b-3d6f324dc6a3","keywords":null,"link":"/kultura/20200111_Csalok_arulnak_hamis_jegyeket_a_Vigszinhazba","timestamp":"2020. január. 11. 09:39","title":"Csalók árulnak hamis jegyeket a Vígszínházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff5692d-b736-4684-8c80-a539bda7a319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az, hogy \"egy fillért se fizessünk\" a fogvatartás körülményei miatt perlőknek, nem jelenti azt, hogy nem is fizetünk.","shortLead":"Az, hogy \"egy fillért se fizessünk\" a fogvatartás körülményei miatt perlőknek, nem jelenti azt, hogy nem is fizetünk.","id":"20200111_Volner_maris_pontositotta_Orban_szavait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aff5692d-b736-4684-8c80-a539bda7a319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5ff0cd-c1a1-47b5-b714-934ec1ec7de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Volner_maris_pontositotta_Orban_szavait","timestamp":"2020. január. 11. 19:29","title":"Völner máris pontosította Orbán szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bc7508-77f0-4fbf-a684-23ca6d27ebe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokszor fontos lehet az időzítés, mondjuk azért, hogy egy okostelefon bejelentése ne vigye el a show-t egy másik elől. A legújabb hírek szerint könnyen lehet, hogy a Xiaomi is beelőzné bejelentésével a Samsungot.","shortLead":"Sokszor fontos lehet az időzítés, mondjuk azért, hogy egy okostelefon bejelentése ne vigye el a show-t egy másik elől...","id":"20200111_xiaomi_mi10_pro_kiszivargott_specifikaciok_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bc7508-77f0-4fbf-a684-23ca6d27ebe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f5a75-81cc-4fe8-8d2e-8e599f5c15b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200111_xiaomi_mi10_pro_kiszivargott_specifikaciok_arak","timestamp":"2020. január. 11. 12:03","title":"Beelőzné a Xiaomi a Samsungot a Mi 10-zel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]