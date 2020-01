Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában a legdurvább dugók Rómában vannak, de Budapesten is majd egy hetet vesz el évente a közlekedők életéből az araszolás.","shortLead":"Európában a legdurvább dugók Rómában vannak, de Budapesten is majd egy hetet vesz el évente a közlekedők életéből...","id":"20200121_Egy_atlag_budapesti_162_orat_ul_dugoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e2cfef-9cf3-4dee-83e3-3297a8d3538a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Egy_atlag_budapesti_162_orat_ul_dugoban","timestamp":"2020. január. 21. 07:45","title":"Egy átlag budapesti 162 órát ül dugóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcecf407-a7e2-4995-97bb-a3de04183b11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem Magyarországon.","shortLead":"Nem Magyarországon.","id":"20200121_Leszbikus_parral_reklamoz_a_Douwe_Egberts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcecf407-a7e2-4995-97bb-a3de04183b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38928405-f1f3-4e8c-a85c-d5f93b3d88ab","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Leszbikus_parral_reklamoz_a_Douwe_Egberts","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Leszbikus párral reklámozza kávéját a Douwe Egberts","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti mozgalom, természetfotós, zenei fesztivál is szerepel a jelöltek között. \r

","shortLead":"Már lehet szavazni a Highlights of Hungary idei jelöltjeire. Biokertészet, Wagner-napok, alternatív szülészeti...","id":"20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=351a1c94-81d8-456c-ac0c-d35ff87aed16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55441010-ebd3-47b8-babc-efe2b9303b4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Mar_lehet_szavazni_a_Highlights_of_Hungary_idei_jeloltjeire","timestamp":"2020. január. 20. 13:15","title":"Azt mondják, ilyen Magyarország valódi arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több pontján még tovább romlott a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Az ország több pontján még tovább romlott a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt.","id":"20200121_eger_putnok_veszelyes_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135a29f-39af-40a2-be25-7031cf516bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_eger_putnok_veszelyes_levego","timestamp":"2020. január. 21. 17:51","title":"Egerben és Putnokon veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181c23d9-145a-4133-9720-52cda388db96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kínálatában több gázolajos modell is lágyhibrid technológiát kap és megérkezett a 318i.","shortLead":"A bajor gyártó kínálatában több gázolajos modell is lágyhibrid technológiát kap és megérkezett a 318i.","id":"20200120_hibridde_valnak_a_dizel_bmwk_es_jott_egy_olcso_uj_3as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181c23d9-145a-4133-9720-52cda388db96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1a631-d29f-4df7-8608-731345de611c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_hibridde_valnak_a_dizel_bmwk_es_jott_egy_olcso_uj_3as","timestamp":"2020. január. 20. 11:21","title":"Hibriddé válnak a dízel BMW-k és jött egy olcsó új 3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fehér Házból kivezetett tanácsadó, a klímaváltozás és a bűnözés összefüggései, menetel az Eb-n a kézilabda-válogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Fehér Házból kivezetett tanácsadó, a klímaváltozás és a bűnözés összefüggései, menetel az Eb-n...","id":"20200120_Radar360reggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4fb70c-85ce-42e1-b714-c72495dd5435","keywords":null,"link":"/360/20200120_Radar360reggel","timestamp":"2020. január. 20. 08:00","title":"Radar360: Az MNB kétszer fizetett, egyszer sem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester maga kezdeményezte, hogy távolítsák el Pokorni József nevét a II. világháború áldozatainak névsorából. ","shortLead":"A polgármester maga kezdeményezte, hogy távolítsák el Pokorni József nevét a II. világháború áldozatainak névsorából. ","id":"20200120_pokorni_zoltan_nagyapa_turulszobor_xii_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd60450-38d0-4be3-964d-b8467574b58c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_pokorni_zoltan_nagyapa_turulszobor_xii_kerulet","timestamp":"2020. január. 20. 22:25","title":"Levették Pokorni nyilas nagyapjának nevét a XII. kerületi turulszoborról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk az ausztrál dohányosoknak ősztől.","shortLead":"Mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk az ausztrál dohányosoknak ősztől.","id":"20200120_dohanyzas_dohanyaru_aremeles_cigaretta_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813d555b-fe5b-491b-ad51-6189dc4fc3ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_dohanyzas_dohanyaru_aremeles_cigaretta_ausztralia","timestamp":"2020. január. 20. 16:40","title":"Tízezer forintra drágul a cigaretta Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]