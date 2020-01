Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"22 százalék fő közlekedési eszköze a bringa.","shortLead":"22 százalék fő közlekedési eszköze a bringa.","id":"20200124_Magyarorszag_elen_jar_a_biciklizesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cca450-c682-4b33-b818-c9ce88ff1f3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Magyarorszag_elen_jar_a_biciklizesben","timestamp":"2020. január. 24. 12:56","title":"ITM: Magyarország élen jár a biciklizésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilágyi Liliána is remekül kezdett 100 méter pillangón.","shortLead":"Szilágyi Liliána is remekül kezdett 100 méter pillangón.","id":"20200125_hosszu_katinka_bronzerem_uszo_europa_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3cd3d5-e0eb-4ae1-b4c2-83ded98138bd","keywords":null,"link":"/sport/20200125_hosszu_katinka_bronzerem_uszo_europa_kupa","timestamp":"2020. január. 25. 20:21","title":"Úszó Európa-kupa: Hosszú Katinka bronzérmet nyert a második napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid sportkocsija.","shortLead":"Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid...","id":"20200124_van_10_perce_akkor_nezze_meg_hogyan_keszul_az_elso_zold_rendszamos_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e50dab-002f-4482-9acc-e49e0876d0bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_van_10_perce_akkor_nezze_meg_hogyan_keszul_az_elso_zold_rendszamos_ferrari","timestamp":"2020. január. 24. 11:21","title":"Van 10 perce? Akkor megnézheti, hogyan készül az első zöld rendszámos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd1cc44-44c1-4a0c-8c8e-f68973b94487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különös rongálás.","shortLead":"Különös rongálás.","id":"20200124_160_kilo_zoldseget_vizelt_le_egy_ferfi_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd1cc44-44c1-4a0c-8c8e-f68973b94487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed841773-8634-460f-922f-395f6e275aba","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_160_kilo_zoldseget_vizelt_le_egy_ferfi_Miskolcon","timestamp":"2020. január. 24. 12:06","title":"Könnyített magán a miskolci férfi a zöldségeknél, 160 kilónyi lett eladhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobilját vették el, nem először csináltak ilyet.","shortLead":"Mobilját vették el, nem először csináltak ilyet.","id":"20200124_Harman_raboltak_ki_egy_kinai_not","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522f1467-ee26-4e98-9482-8f45ea965e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Harman_raboltak_ki_egy_kinai_not","timestamp":"2020. január. 24. 08:39","title":"Hárman raboltak ki egy kínai nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","shortLead":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","id":"20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6cc0f-43c9-4959-974d-6db8f6cf33b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","timestamp":"2020. január. 24. 11:32","title":"Parkolóház nem lesz Ferihegyen, de a gödör marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A buszflotta modernizálásra kell a pénz.","shortLead":"A buszflotta modernizálásra kell a pénz.","id":"20200124_47_millio_euros_hitelt_kap_a_Volan_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a56de-e9dd-49ad-a0cc-27af0999a8af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_47_millio_euros_hitelt_kap_a_Volan_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2020. január. 24. 12:48","title":"47 millió eurós hitelt kap a Volán az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb03a48b-2a22-45b0-a43f-199947dd1d60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gréczy továbbra is segíti a DK-t.","shortLead":"Gréczy továbbra is segíti a DK-t.","id":"20200124_Varga_Zoltan_veszi_at_Greczy_Zsolt_mandatumat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb03a48b-2a22-45b0-a43f-199947dd1d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181318f9-c06e-46cc-98ee-4a94083b699c","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Varga_Zoltan_veszi_at_Greczy_Zsolt_mandatumat","timestamp":"2020. január. 24. 14:37","title":"Varga Zoltán veszi át Gréczy Zsolt mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]