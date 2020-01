Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren. És aztán tényleg így lett.","shortLead":"A Twitteren. És aztán tényleg így lett.","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_twitter_noso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d1d0-ee9f-47f8-872d-f7cd1f5d76e8","keywords":null,"link":"/elet/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_twitter_noso","timestamp":"2020. január. 27. 21:10","title":"Valaki 2012-ben megírta, hogy Kobe Bryant helikopter-balesetben fog meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0e241-4349-4ed3-a989-ca61594604b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szív City alkalmazás is segített a mentésben.","shortLead":"A Szív City alkalmazás is segített a mentésben.","id":"20200127_telefonos_segitseg_ujraelesztes_mentok_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f0e241-4349-4ed3-a989-ca61594604b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a7928e-3b8a-4623-89e7-79386679e8e6","keywords":null,"link":"/elet/20200127_telefonos_segitseg_ujraelesztes_mentok_budapest","timestamp":"2020. január. 27. 15:01","title":"Telefonos segítséggel sikerült újraéleszteni egy fiatal nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"elet","description":"Tarolt a Grammy-gálán a 18 éves popsztár, aki nagyon rövid idő alatt lett borzasztóan sikeres. Megnéztük, honnan indult, és milyen út vezetett a díjakig.","shortLead":"Tarolt a Grammy-gálán a 18 éves popsztár, aki nagyon rövid idő alatt lett borzasztóan sikeres. Megnéztük, honnan...","id":"20200127_Lehet_hogy_a_te_agyad_alatti_szorny_is_en_vagyok__mit_tud_Billie_Eilish","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d9bcd-df79-4b96-8fed-f4505ba79b99","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Lehet_hogy_a_te_agyad_alatti_szorny_is_en_vagyok__mit_tud_Billie_Eilish","timestamp":"2020. január. 27. 20:00","title":"„Lehet, hogy a te ágyad alatti szörny is én vagyok” – mit tud Billie Eilish?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat oroszlán megszökött egy namíbiai nemzeti parkból, nem sokkal később felfaltak egy szamarat és egy tehenet.

","shortLead":"Hat oroszlán megszökött egy namíbiai nemzeti parkból, nem sokkal később felfaltak egy szamarat és egy tehenet.

","id":"20200126_Fel_tucat_oroszlan_megszokott_egy_nemzeti_parkbol_es_haziallatokra_tamadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4becff0f-0701-4beb-a979-ed34236ebb77","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Fel_tucat_oroszlan_megszokott_egy_nemzeti_parkbol_es_haziallatokra_tamadt","timestamp":"2020. január. 26. 19:27","title":"Fél tucat oroszlán megszökött egy nemzeti parkból és háziállatokra támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924a7411-526d-4626-aa93-6abf8e863722","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan kerüljük el a kiégést, és érjük el teljesítményünk maximumát a felgyorsult és állandóan változó világban?","shortLead":"Hogyan kerüljük el a kiégést, és érjük el teljesítményünk maximumát a felgyorsult és állandóan változó világban?","id":"20200126_Igy_lehet_treningezni_a_rezilienciat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=924a7411-526d-4626-aa93-6abf8e863722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc1ffa3-163a-4521-a15f-634a22afbf07","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200126_Igy_lehet_treningezni_a_rezilienciat","timestamp":"2020. január. 26. 20:15","title":"Így lehet tréningezni a rezilienciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","shortLead":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","id":"20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d421655-6276-4b18-9e66-f415e9a52e04","keywords":null,"link":"/elet/20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","timestamp":"2020. január. 27. 12:25","title":"Drónvideón a Tiszából kiemelt legendás gőzhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz idővel indul a hét.","shortLead":"Rossz idővel indul a hét.","id":"20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd82d00e-503b-4b05-935b-d7255ae7ab5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","timestamp":"2020. január. 27. 05:35","title":"Ónos eső és köd miatt adtak ki országos figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság.","shortLead":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon...","id":"20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abd1a8c-9e90-422f-8d2f-64fd77d7be06","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","timestamp":"2020. január. 27. 10:39","title":"HVG-plakátok: első fokon nyertünk a Mahir Cityposterrel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]