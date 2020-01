Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További jelentős lépéseket tesz a sportóriás a fenntarthatóbbá válásban. ","shortLead":"További jelentős lépéseket tesz a sportóriás a fenntarthatóbbá válásban. ","id":"20200128_adidas_kornyezetvedelem_polieszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a3b19c-ac8f-49a7-b0f2-de4097a90708","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_adidas_kornyezetvedelem_polieszter","timestamp":"2020. január. 28. 14:23","title":"Nagy vállalást tett az Adidas: pár éven belül szinte csak újrahasznosított műanyagot fognak használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278e84ae-4bea-46bd-8933-97728a6ea1f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden tulajdonságát örökölte: a lobbanékonyságát is, és azt is, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát. ","shortLead":"Minden tulajdonságát örökölte: a lobbanékonyságát is, és azt is, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát. ","id":"20200129_Nagy_Zsolt_Azt_volt_a_legnehezebb_elfogadni_hogy_ugyanolyan_vagyok_mint_az_apam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=278e84ae-4bea-46bd-8933-97728a6ea1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005e0708-5441-4a37-ac0f-b69940b8ca97","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Nagy_Zsolt_Azt_volt_a_legnehezebb_elfogadni_hogy_ugyanolyan_vagyok_mint_az_apam","timestamp":"2020. január. 29. 11:22","title":"Nagy Zsolt: Azt volt a legnehezebb elfogadni, hogy ugyanolyan vagyok, mint az apám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6987e9-d24a-4130-88fc-055294024d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai nem egyeznek arról, hány praxis működik országszerte.\r

","shortLead":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai nem egyeznek arról, hány...","id":"20200128_haziorvos_fogorvos_betoltetlen_praxis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa6987e9-d24a-4130-88fc-055294024d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d755d62e-4553-4f50-9fcd-01bf647dd3f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_haziorvos_fogorvos_betoltetlen_praxis","timestamp":"2020. január. 28. 05:49","title":"Egyre kevesebb a házi- és fogorvosi praxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"75 éve szabadult fel Auschwitz. A gyerekek kétharmada elégedetlen. Kiemelték a legendás magyar gőzhajót. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"75 éve szabadult fel Auschwitz. A gyerekek kétharmada elégedetlen. Kiemelték a legendás magyar gőzhajót. A hvg360 esti...","id":"20200127_Radar360_megint_melyponton_a_forint_busas_jutalmat_kaptak_Orban_segitoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcad57d-9f5e-4c8e-9496-baa20d79abf3","keywords":null,"link":"/360/20200127_Radar360_megint_melyponton_a_forint_busas_jutalmat_kaptak_Orban_segitoi","timestamp":"2020. január. 27. 17:30","title":"Radar360: megint mélyponton a forint, busás jutalmat kaptak Orbán segítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány másodpercig tudja tartani magát segítség nélkül a Zolgensma génterápia után az SMA-s kisfiú. ","shortLead":"Néhány másodpercig tudja tartani magát segítség nélkül a Zolgensma génterápia után az SMA-s kisfiú. ","id":"20200127_Igy_hat_a_Zolgensma_Zente_magatol_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44911b38-a572-40d7-8183-485afb679f18","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Igy_hat_a_Zolgensma_Zente_magatol_all","timestamp":"2020. január. 27. 13:42","title":"Így hat a Zolgensma: Zente már áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305fd13b-e1e8-47d9-855c-358ba70de9c6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mennyire gyorsan lehet visszaszerezni az elveszett bizalmat? Erre a kérdésre is választ adott a megismételt győri polgármester-választás. De vajon mekkora kudarc az ellenzék számára, hogy a Fidesz négy hónap alatt talpra állt? Windisch Judittal elemeztük az eredményeket.","shortLead":"Mennyire gyorsan lehet visszaszerezni az elveszett bizalmat? Erre a kérdésre is választ adott a megismételt győri...","id":"20200127_Ki_a_gyori_valasztas_nyertese_Egyertelmuen_maga_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=305fd13b-e1e8-47d9-855c-358ba70de9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d5ef4-40c0-4dd8-82a7-969dff1f6f8c","keywords":null,"link":"/360/20200127_Ki_a_gyori_valasztas_nyertese_Egyertelmuen_maga_Orban_Viktor","timestamp":"2020. január. 27. 15:00","title":"Ki a győri választás nyertese? Egyértelműen maga Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee394f20-f671-4ae2-acf4-60da423c167c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Függetlenné vált a Xiaomitól a POCO, és – ahogy az várható volt – az új mobilmárka hamarosan ki is rukkol egy új telefonnal.","shortLead":"Függetlenné vált a Xiaomitól a POCO, és – ahogy az várható volt – az új mobilmárka hamarosan ki is rukkol egy új...","id":"20200128_xiaomi_poco_x2_uj_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee394f20-f671-4ae2-acf4-60da423c167c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d58ea3b-8969-413c-a5aa-f62a5e6323fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_xiaomi_poco_x2_uj_telefon","timestamp":"2020. január. 28. 10:03","title":"Megvan, mikor érkezhet a Xiaomiból \"kiugrott\" új mobilmárka első saját készüléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legeslegújabb ígéret szerint a hét második felében megismerheti végre a közvélemény a másfél éve legnagyobb titokban módosítgatott Nemzeti alaptantervet. Igen, azt, ami kicsit több mint fél év múlva hatályba lép. ","shortLead":"A legeslegújabb ígéret szerint a hét második felében megismerheti végre a közvélemény a másfél éve legnagyobb titokban...","id":"20200128_Hisszuk_ha_latjuk_Most_ugy_tunik_bemutatja_a_heten_az_Emmi_az_uj_vagy_nem_uj_Natot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bc540f-3278-4548-bb41-759968aa623a","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Hisszuk_ha_latjuk_Most_ugy_tunik_bemutatja_a_heten_az_Emmi_az_uj_vagy_nem_uj_Natot","timestamp":"2020. január. 28. 12:15","title":"Úgy tűnik, végre bemutatja a héten az Emmi a Nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]