[{"available":true,"c_guid":"7977d949-bffa-4163-adbf-e57725bbdf91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lánc azt kéri, ne fogyasszák el.","shortLead":"A lánc azt kéri, ne fogyasszák el.","id":"20200119_Mergezo_szojapelyhet_vont_ki_a_forgalombol_a_Rossmann","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7977d949-bffa-4163-adbf-e57725bbdf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9743106c-994a-4b64-804d-52cb453d1d6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200119_Mergezo_szojapelyhet_vont_ki_a_forgalombol_a_Rossmann","timestamp":"2020. január. 19. 10:10","title":"Mérgező szójapelyhet vont ki a forgalomból a Rossmann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy mikor kerül a boltok polcaira a Microsoft új telefonja, a Surface Duo, egyelőre nem tudni. Egy érdekesség azonban már napvilágot látott róla.","shortLead":"Hogy mikor kerül a boltok polcaira a Microsoft új telefonja, a Surface Duo, egyelőre nem tudni. Egy érdekesség azonban...","id":"20200117_microsoft_surface_duo_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4940a9-d6bc-4fe6-8fb3-76ea60ebb325","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_microsoft_surface_duo_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. január. 18. 10:03","title":"Előkerült egy érdekes rajz a Microsoft izgalmas új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte, vezetők távoztak, a támogatásokról ítélkező szakmai Döntőbizottság kétszer lecserélődött, a Magyar Nemzeti Filmalap pedig meg is szűnt eddigi formájában. Megnéztük, hogy a Vajna halálát követő egy évben hogyan alakult át a filmgyártás struktúrája. ","shortLead":"Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte...","id":"20200119_Mekkora_ur_maradt_Andy_Vajna_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5227ae3d-70cf-4c93-9136-d1a8605e670e","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Mekkora_ur_maradt_Andy_Vajna_utan","timestamp":"2020. január. 19. 20:00","title":"Hogyan boldogul ma a magyar filmgyártás Andy Vajna nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3515eff7-9bda-4485-ae99-bad5d9bc97b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az unoka megcsinálta a Tesla új szoftverével a kicsit gonosz, de zseniális alappoént. ","shortLead":"Az unoka megcsinálta a Tesla új szoftverével a kicsit gonosz, de zseniális alappoént. ","id":"20200120_94_eves_nagymama_beult_a_Teslaban_ami_elindult_sofor_nelkul__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3515eff7-9bda-4485-ae99-bad5d9bc97b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d057b68-f890-4671-b472-4f57f78253ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_94_eves_nagymama_beult_a_Teslaban_ami_elindult_sofor_nelkul__video","timestamp":"2020. január. 20. 08:44","title":"A nap autós videója: 94 éves nagymama a Teslában, ami önálló életre kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindketten aranyérmesek lettek Pekingben.



","shortLead":"Mindketten aranyérmesek lettek Pekingben.



","id":"20200118_Par_perc_alatt_tizezer_dollart_keresett_Hosszu_Katinka_es_Kesely_Ajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb193f0-a32c-403c-baa4-21035f1ca595","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Par_perc_alatt_tizezer_dollart_keresett_Hosszu_Katinka_es_Kesely_Ajna","timestamp":"2020. január. 18. 12:40","title":"Pár perc alatt tízezer dollárt keresett Hosszú Katinka és Késely Ajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423ed443-faab-4fb1-8573-11f8d000d776","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy mire képes a gyakorlatban a sokat ígérő legújabb wifi-technológia, így hát fogtunk egy újgenerációs routert, egy csúcsmobilt és egy gyors notebookot, és minden irányban meghajtottuk a biteket.","shortLead":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy mire képes a gyakorlatban a sokat ígérő legújabb wifi-technológia, így hát fogtunk...","id":"20200118_wifi_6_router_vasarlas_velemeny_tapasztalat_teszt_okostelefon_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=423ed443-faab-4fb1-8573-11f8d000d776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89305d75-c7f2-41fb-b18b-febf494543f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_wifi_6_router_vasarlas_velemeny_tapasztalat_teszt_okostelefon_laptop","timestamp":"2020. január. 18. 20:00","title":"Ilyen wifit akar majd otthonra: mutatjuk, mennyivel jobb a wifi 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak január első felében 21-en vesztették életüket kihűlés miatt.","shortLead":"Csak január első felében 21-en vesztették életüket kihűlés miatt.","id":"20200120_Kozel_szaz_ember_fagyott_halalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3c4fa7-ead6-46e9-b0f1-6b8ec2148b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Kozel_szaz_ember_fagyott_halalra","timestamp":"2020. január. 20. 07:49","title":"Közel száz ember fagyott halálra január közepéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Két feladat áll az ellenzék előtt 2022-ig. Megakadályozni a tábor lemorzsolódását és közben új szavazókat is szerezni. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Két feladat áll az ellenzék előtt 2022-ig. Megakadályozni a tábor lemorzsolódását és közben új szavazókat is szerezni...","id":"20200118_Fulke_Az_ellenzek_bizalmat_epitett_ez_a_legnagyobb_politikai_tokeje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9185dfed-5dab-4809-b71e-8d42cbd635f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Fulke_Az_ellenzek_bizalmat_epitett_ez_a_legnagyobb_politikai_tokeje","timestamp":"2020. január. 18. 11:30","title":"Fülke: Az ellenzék bizalmat épített, ez a legnagyobb politikai tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]