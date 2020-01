Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5e52a6c-e706-41c2-9e56-0c76157572fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai hatóságok Kolumbusz Kristóf egy évtizedekkel ezelőtt Európából ellopott és 1,3 millió dollár (396 millió forint) becsült értékű, több mint 500 éve keletkezett levelét szerezték vissza.","shortLead":"Az amerikai hatóságok Kolumbusz Kristóf egy évtizedekkel ezelőtt Európából ellopott és 1,3 millió dollár (396 millió...","id":"20200127_kolumbusz_kristof_ellopott_levele_columbus_letter_plannck_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5e52a6c-e706-41c2-9e56-0c76157572fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f545db1-5ac4-47fa-a461-cccbc210b8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kolumbusz_kristof_ellopott_levele_columbus_letter_plannck_1","timestamp":"2020. január. 27. 11:33","title":"Megvan Kolumbusz Kristóf ellopott levele, 396 milliót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","shortLead":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","id":"20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d421655-6276-4b18-9e66-f415e9a52e04","keywords":null,"link":"/elet/20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","timestamp":"2020. január. 27. 12:25","title":"Drónvideón a Tiszából kiemelt legendás gőzhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b031c86d-7f5b-4090-a3b4-2e7e6929e2e4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Többek között a nagyobb hatékonysággal indokolta a kormány, hogy idén már az Oktatási Hivatal dönt a gyerekek iskolaérettségéről, ám az eddigi adatok alapján a kérelmek nagy részét mégis továbbküldik az egyébként is túlterhelt pedagógiai szakszolgálatoknak. Ez abból a szempontból jó, hogy így legalább szakértő nézi meg a gyereket ahelyett, hogy pusztán papírok alapján döntenének a sorsáról, de ettől még nagy problémák vannak a rendszerrel. Hátrányosabb helyzetű térségekben sokan azt sem tudják, hogy kérvényt kellett volna beadniuk, így akkor is iskolába küldik az óvodásokat, ha még nem lenne itt az ideje. ","shortLead":"Többek között a nagyobb hatékonysággal indokolta a kormány, hogy idén már az Oktatási Hivatal dönt a gyerekek...","id":"20200128_oktatasi_hivatal_emmi_altalanos_iskola_reform","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b031c86d-7f5b-4090-a3b4-2e7e6929e2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec19f42-1c4a-47f7-9641-0d3a375dc541","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_oktatasi_hivatal_emmi_altalanos_iskola_reform","timestamp":"2020. január. 28. 06:30","title":"Sok szülőnek fogalma sincs, mit csináljon – döcögve indul a kormány oktatási reformja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","shortLead":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","id":"20200127_vonatgazolas_gardony_keses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e860c-1c09-4c28-8dff-24ab7c67ccab","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_vonatgazolas_gardony_keses","timestamp":"2020. január. 27. 12:02","title":"Gázolt a vonat Gárdonynál, késések vannak Székesfehérvár és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2ec75b-ea28-4047-b459-a4926b4ed5cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állatorvosok felügyelték a procedúrát, és végül sikerült megmenteni az állatot.","shortLead":"Állatorvosok felügyelték a procedúrát, és végül sikerült megmenteni az állatot.","id":"20200128_Egy_honapig_uritette_magabol_egy_teknos_a_muanyag_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd2ec75b-ea28-4047-b459-a4926b4ed5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a7a288-93e1-4792-9cd4-3985448ec206","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Egy_honapig_uritette_magabol_egy_teknos_a_muanyag_szemetet","timestamp":"2020. január. 28. 11:29","title":"Egy hónapig ürítette magából egy teknős a műanyag szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Puskázásra is alkalmassá tehető az Apple fülhallgatója, az AirPods, ha az eszközök egy-egy darabját megcserélik egymással a diákok. A jelenség villámgyorsan terjed.","shortLead":"Puskázásra is alkalmassá tehető az Apple fülhallgatója, az AirPods, ha az eszközök egy-egy darabját megcserélik...","id":"20200128_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_puskazasi_modszerek_iskola_dolgozatiras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e349a-cdef-4f04-8fb5-190888ba77af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_puskazasi_modszerek_iskola_dolgozatiras","timestamp":"2020. január. 28. 09:03","title":"Trükkös puskázási módszer indult el az amerikai iskolákból, villámgyorsan terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1945. január 27-én verte agyon egy magyar ember Szerb Antalt, az Utas és Holdvilág, a Magyar irodalomtörténet és A világirodalom történet szerzőjét, csak mert a kor törvényei szerint a zseniális író, fordító, irodalomtörténész nem számított eléggé magyarnak.\r

\r

","shortLead":"1945. január 27-én verte agyon egy magyar ember Szerb Antalt, az Utas és Holdvilág, a Magyar irodalomtörténet és...","id":"20200127_75_eve_olte_meg_egy_magyar_keretlegeny_Szerb_Antalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346abcb8-37ba-4dd6-8b4e-d0f8154f0bde","keywords":null,"link":"/elet/20200127_75_eve_olte_meg_egy_magyar_keretlegeny_Szerb_Antalt","timestamp":"2020. január. 27. 10:26","title":"75 éve ölte meg Szerb Antalt egy magyar keretlegény ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]