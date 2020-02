Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.","shortLead":"A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.","id":"20200131_77_millio_forintot_kap_Babos_az_Australian_Opengyozelemert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bef4e-9038-4269-9a5b-d8b2a117782f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_77_millio_forintot_kap_Babos_az_Australian_Opengyozelemert","timestamp":"2020. január. 31. 13:24","title":"77 millió forintot kap Babos az Australian Open-győzelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mekkora károkat okoz, hogy az EU második legkorruptabb országa vagyunk, és hogy az EU-s pénzek körül is sok a korrupciógyanú? Mit tehetnek a civil szervezetek, az uniós hatóságok, és mi az állam feladata? Ez volt a fő témája a Transparency International konferenciájának, ahol az OLAF főigazgatója is felszólalt, de a kormány is odaküldött egy helyettes államtitkárt.","shortLead":"Mekkora károkat okoz, hogy az EU második legkorruptabb országa vagyunk, és hogy az EU-s pénzek körül is sok...","id":"20200131_transparency_korrupcio_integritas_olaf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435d1f91-41ac-45a1-964a-96dfea5a1cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_transparency_korrupcio_integritas_olaf","timestamp":"2020. január. 31. 12:20","title":" A korrupció rövid távon növeli a GDP-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Rengeteg kérdést kaptunk olvasóinktól arról, hogyan változnak a Nagy-Britanniába utazás, a munkavállalás, az adózás vagy éppen a telefonálás szabályai a Brexit után. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Rengeteg kérdést kaptunk olvasóinktól arról, hogyan változnak a Nagy-Britanniába utazás, a munkavállalás, az adózás...","id":"20200201_gyakori_kerdesek_es_valaszok_a_brexitrol_vizum_roaming_munkavallalas_utazasi_szabalyok_EU_Anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e564222-665e-46fd-829e-8be376ac9ce8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_gyakori_kerdesek_es_valaszok_a_brexitrol_vizum_roaming_munkavallalas_utazasi_szabalyok_EU_Anglia","timestamp":"2020. február. 01. 09:36","title":"Mehetek még fapadossal Londonba? Bevezetik a vízumot? - minden, amit a Brexit után tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f86861-0424-4967-94d4-bdf63b339d3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dokumentumfilmesek véget vetnének annak, hogy lelkesedéssel pótolták az anyagi forrásokat, ezért egyesületet alapítottak. A filmügyi kormánybiztossal már felvették a kapcsolatot, és a Filmakadémiával is együttműködnek. ","shortLead":"A dokumentumfilmesek véget vetnének annak, hogy lelkesedéssel pótolták az anyagi forrásokat, ezért egyesületet...","id":"20200131_Egy_jatekfilm_arabol_10_dokumentumfilm_johetne_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f86861-0424-4967-94d4-bdf63b339d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee162c-7c2c-4df2-b053-f8f73f3072df","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Egy_jatekfilm_arabol_10_dokumentumfilm_johetne_ki","timestamp":"2020. január. 31. 19:10","title":"\"Egy játékfilm árából 10 dokumentumfilm készülhetne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c1e24-be13-42bf-b2ab-31fae2dce801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NER-közeli influencer-üzletasszonynak számos vállalkozásban és területen van érdekeltsége.","shortLead":"A NER-közeli influencer-üzletasszonynak számos vállalkozásban és területen van érdekeltsége.","id":"20200131_Mar_a_valoperes_ugyvedje_kepviseli_Sarka_Katat_a_cegeiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c1e24-be13-42bf-b2ab-31fae2dce801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71af682-17c3-492f-a345-d16ad1ab9956","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Mar_a_valoperes_ugyvedje_kepviseli_Sarka_Katat_a_cegeiben","timestamp":"2020. január. 31. 14:45","title":"Válóperes ügyvédje képviseli Sarka Katát a cégeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben a Brexitről, vagy mindarról, ami ide elvezetett, mint ahogyan a politikusok szóltak róla. És van pár igazi remekmű, amelyik aligha született volna meg, ha nincs a 2016-os, a kilépésről döntő népszavazás. Itt a hvg.hu Brexit-listája.","shortLead":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben...","id":"20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5a3049-ed98-4b17-a9fc-55953f51a093","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","timestamp":"2020. január. 31. 15:30","title":"Zene ön- és nemzetgyalázáshoz: itt a nagy Brexit-playlist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakoznak a sajtószakmai szervezetek a Fidesz tüntetésén történt, újságírókkal szembeni atrocitások miatt.","shortLead":"Tiltakoznak a sajtószakmai szervezetek a Fidesz tüntetésén történt, újságírókkal szembeni atrocitások miatt.","id":"20200131_ujsagirok_bantalmazas_fidesz_tuntetes_tiltakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c02d3e2-9aa3-4a35-ad54-525247dc6fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_ujsagirok_bantalmazas_fidesz_tuntetes_tiltakozas","timestamp":"2020. január. 31. 17:16","title":"„Nem válhat normává az újságírók megfélemlítése, bántalmazása”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","shortLead":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","id":"20200201_Keddig_tart_a_teli_tavasz_utana_jon_a_ho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce605d-99c4-4349-878a-8624cf03deca","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Keddig_tart_a_teli_tavasz_utana_jon_a_ho","timestamp":"2020. február. 01. 15:29","title":"Keddig tart a téli tavasz, utána jön a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]