Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Miközben a hatóságok egyre nehezebben férnek hozzá a digitálisan tárolt adatokhoz, akinél a cél szentesítheti az eszközt, az szinte bármit megszerezhet. A Jeff Bezos Amazon-vezér telefonja körül kirobbant ügy tanulsága, hogy gépen és emberen egyaránt múlhat a dolog.","shortLead":"Miközben a hatóságok egyre nehezebben férnek hozzá a digitálisan tárolt adatokhoz, akinél a cél szentesítheti...","id":"202005__mobilmegfigyeles__jeff_bezos_iphoneja__szaudi_szalak__az_ezeregyejszaka_mesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0699f66d-d63c-41da-b248-54dee8456301","keywords":null,"link":"/360/202005__mobilmegfigyeles__jeff_bezos_iphoneja__szaudi_szalak__az_ezeregyejszaka_mesei","timestamp":"2020. február. 02. 08:15","title":"Az iPhone, amelyen egyszerre kémkedett a szaúdi koronaherceg és a szerető testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","shortLead":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","id":"20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccb4253-0f12-428a-8e49-a09665af4c57","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","timestamp":"2020. február. 01. 12:25","title":"Fülke: „A 360 forintos euró is benne van a pakliban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból érkezett az országba. Kínában már 308 halálos áldozatot szedett a vírus.\r

","shortLead":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból...","id":"20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2d700-9d38-4661-b0e4-ecb6ef55b99d","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 02. 07:35","title":"Már Kínán kívül is van halálos áldozata a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági elemzők is azt találgatják, mekkora károkat okozhat a koronavírus; közzétették a képviselők vagyonnyilatkozatait. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági...","id":"20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47c7a01-043a-430c-ae1e-dfb83c44e927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","timestamp":"2020. február. 02. 07:00","title":"És akkor megsajnáltuk szegény vagyontalan miniszterelnökünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7447cb4-8c14-4c1c-904a-919c0930f81f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy államtitkári válaszból derült ki, hogy 2021 után kezdődhet a munka.","shortLead":"Egy államtitkári válaszból derült ki, hogy 2021 után kezdődhet a munka.","id":"20200201_A_terv_es_az_engedely_is_megvan_a_repteri_vasut_epitesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7447cb4-8c14-4c1c-904a-919c0930f81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf21e8-0ccf-4c0b-8fbf-6b617956a2ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_A_terv_es_az_engedely_is_megvan_a_repteri_vasut_epitesehez","timestamp":"2020. február. 01. 08:46","title":"A terv és az engedély is megvan a reptéri vasút építéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. Megnéztük, hogy hol készülnek Shelby 800-1200 lóerős közúti fenevadjai. ","shortLead":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. Megnéztük...","id":"20200201_az_amerikai_izomautok_szulohelye_a_shelby_vegasi_kozpontjaban_jartunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dfcd70-d556-4723-9dd5-bcb6ef1e2520","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_az_amerikai_izomautok_szulohelye_a_shelby_vegasi_kozpontjaban_jartunk","timestamp":"2020. február. 01. 06:41","title":"Itt születnek az igazi amerikai izomautók: a Shelby vegasi központjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülés után lefogyni nem képes nők szakértője most a hormonbetegséggel szenvedőket szakértette meg. Az orvos cáfolja Schober állításait.\r

\r

","shortLead":"A szülés után lefogyni nem képes nők szakértője most a hormonbetegséggel szenvedőket szakértette meg. Az orvos cáfolja...","id":"20200201","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333c323-e71f-414b-9668-8453ed4221ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200201","timestamp":"2020. február. 01. 08:28","title":"Schobert Norbi most a betegség miatt elhízottaknak ment neki, az orvos cáfolja az állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyegette és leköpte tanárát egy nagykátai diák az RTL Klub Híradója által bemutatott riport szerint.","shortLead":"Fenyegette és leköpte tanárát egy nagykátai diák az RTL Klub Híradója által bemutatott riport szerint.","id":"20200202_Levideoztak_a_tarsai_ahogyan_egy_diak_fenyetegi_es_alazza_a_tanarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d33d89-8820-4eb9-a8b8-67f72ed851da","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Levideoztak_a_tarsai_ahogyan_egy_diak_fenyetegi_es_alazza_a_tanarat","timestamp":"2020. február. 02. 09:35","title":"Levideózták a társai, ahogyan egy diák fenyegeti és alázza a tanárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]