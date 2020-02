Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszer annyit vágtak ki idén januárban, mint egy évvel korábban. Az év első hónapjában 284 négyzetkilométernyi erdő tűnt el a fakitermelés miatt a brazíliai Amazonas-vidéken.","shortLead":"Kétszer annyit vágtak ki idén januárban, mint egy évvel korábban. Az év első hónapjában 284 négyzetkilométernyi erdő...","id":"20200210_brazilia_esoerdo_erdoirtas_fakivagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3e5b1c-af55-493e-9e91-109b1ade070d","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_brazilia_esoerdo_erdoirtas_fakivagas","timestamp":"2020. február. 10. 18:46","title":"Nagyon belelendültek az esőerdők kivágásába Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában, a Minden nagyon jó lesz című darabban. A szerep terápiás jellegéről, magányról és istenhitről, valamint a jópofaság álcájáról beszélgettünk.\r

","shortLead":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában...","id":"20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8f1f0-4c02-452c-8962-c7cb2a613423","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","timestamp":"2020. február. 10. 14:59","title":"Parti Nóra: Az emberek szerepeket játszanak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9563e2b2-3817-48c8-8a92-c0779af80e51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hétvégén indul a BIDF Extra. ","shortLead":"A hétvégén indul a BIDF Extra. ","id":"20200211_Lemaradt_az_Oscarra_jelolt_dokumentumfilmekrol_Most_bepotolhatja_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9563e2b2-3817-48c8-8a92-c0779af80e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b26ad1-154a-42fe-803f-918887873c56","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Lemaradt_az_Oscarra_jelolt_dokumentumfilmekrol_Most_bepotolhatja_oket","timestamp":"2020. február. 11. 15:58","title":"Lemaradt az Oscarra jelölt dokumentumfilmekről? Most bepótolhatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","shortLead":"Tulajdonképpen maga sem tudja.","id":"20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e4f9ea-7482-47a3-832c-79fe539e904c","keywords":null,"link":"/elet/20200211_Megis_mit_keresett_Eminem_az_Oscaron","timestamp":"2020. február. 11. 10:50","title":"Mégis mit keresett Eminem az Oscaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebf11fe-18e8-47eb-a0bf-ef0cd653afcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit elszaladtak a lovak egy BMW-vel és egy Porschéval.","shortLead":"Kicsit elszaladtak a lovak egy BMW-vel és egy Porschéval.","id":"20200212_Haromszazezret_ert_a_226os_tempo_Kecskemetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ebf11fe-18e8-47eb-a0bf-ef0cd653afcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0ea0d9-73ba-4c52-ba2b-2ce92f0e7e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Haromszazezret_ert_a_226os_tempo_Kecskemetnel","timestamp":"2020. február. 12. 09:35","title":"Háromszázezret ért a 226-os tempó Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","shortLead":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","id":"20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ceece1-fa82-4c14-9712-9965283d6f5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","timestamp":"2020. február. 12. 11:21","title":"Világrekord: 6,7 másodperc alatt nyitja le a tetejét az új Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403b2cae-baf8-4b89-9214-3bcce74a261b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi után egy nappal a nagykanizsai kórházban is látogatási tilalmat léptettek érvénybe, igaz, ott nem vonatkozik minden osztályra.","shortLead":"A zalaegerszegi után egy nappal a nagykanizsai kórházban is látogatási tilalmat léptettek érvénybe, igaz, ott nem...","id":"20200211_korhaz_latogatasi_tilalom_zalaegerszeg_nagykanizsa_influenza_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=403b2cae-baf8-4b89-9214-3bcce74a261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4260cc1b-4965-4ab1-b2a6-04c18cef2bca","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_korhaz_latogatasi_tilalom_zalaegerszeg_nagykanizsa_influenza_jarvany","timestamp":"2020. február. 11. 13:23","title":"Két zalai kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió új kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a ciszjordániai területek bekebelezése biztosan nem fog békés úton lezajlani.","shortLead":"Az Európai Unió új kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a ciszjordániai területek bekebelezése biztosan nem...","id":"20200211_Borrell_Izrael_alljon_el_a_Jordanvolgy_bekebelezesenek_tervetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c21f1a4-7580-4675-a771-214ddf774014","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_Borrell_Izrael_alljon_el_a_Jordanvolgy_bekebelezesenek_tervetol","timestamp":"2020. február. 11. 20:47","title":"Borrell: Izrael álljon el a Jordán-völgy bekebelezésének tervétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]