[{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar államfőt felesége is elkíséri az olasz útra.","shortLead":"A magyar államfőt felesége is elkíséri az olasz útra.","id":"20200212_ader_janos_ferenc_papa_talalkozo_koztarsasagi_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342c0297-5026-4113-aefe-61319be2401b","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_ader_janos_ferenc_papa_talalkozo_koztarsasagi_elnok","timestamp":"2020. február. 12. 11:41","title":"Áder János négyszemközt találkozik Ferenc pápával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c768b-1bfd-43e5-b905-ddec6df06149","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","id":"202007_radio_gaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c768b-1bfd-43e5-b905-ddec6df06149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d7e1a8-76ef-4a99-bfe6-468630d323aa","keywords":null,"link":"/itthon/202007_radio_gaga","timestamp":"2020. február. 13. 14:05","title":"Nagy Gábor: Radio gágá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem rendelkező szavazókat. Ezúttal az európai parlamenti (EP) választásra vonatkozott a panasz.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem...","id":"20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e01ed99-b784-431c-a2bc-9fa4e95dae47","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","timestamp":"2020. február. 13. 17:38","title":"Ab: Az EP-választásnál is rendben van, hogy nem minden külföldön lévő szavazhat levélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c62095d-2625-4688-a7ea-8a5095209426","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Deliága Éva gyermekpszichológus a gyerekszerelem témáját járja körül Valentin-nap alkalmából. ","shortLead":"Deliága Éva gyermekpszichológus a gyerekszerelem témáját járja körül Valentin-nap alkalmából. ","id":"20200213_Valodi_szerelem_az_amit_egy_ovis_erez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c62095d-2625-4688-a7ea-8a5095209426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba43077-34d7-4184-afe1-feabac2ef8c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200213_Valodi_szerelem_az_amit_egy_ovis_erez","timestamp":"2020. február. 13. 11:45","title":"Valódi szerelem az, amit egy ovis érez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ff4fc7-ba4c-4c91-bad7-3b65cd47388c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egy fine dining étterem megnyitása Londonban elég merész vállalkozásnak tűnik, egy magyar csapat azonban emeli a tétet: ők magyar ételek minőségi változatával törnének be a magas gasztronómiába. Sorozatunkban olyan magyarokkal találkoztunk, akiket a sorsa Londonhoz köti, ám a magyar tradíciókat is őrzik – a Brexit után is.","shortLead":"Egy fine dining étterem megnyitása Londonban elég merész vállalkozásnak tűnik, egy magyar csapat azonban emeli a tétet...","id":"20200212_Milyen_a_porkolt_nokedlivel_londoni_modra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ff4fc7-ba4c-4c91-bad7-3b65cd47388c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f80aa-ca1f-4064-bc6b-db6c802184fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Milyen_a_porkolt_nokedlivel_londoni_modra","timestamp":"2020. február. 12. 17:00","title":"Milyen a pörkölt nokedlivel \"londoni módra\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig mentőt kell hívni és előre szólni. ","shortLead":"Pedig mentőt kell hívni és előre szólni. ","id":"20200213_Koronavirus_az_elso_londoni_beteg_Uberrel_ment_korhazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cf4c80-51bc-45fc-88ea-bf76a9c4ab4d","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_az_elso_londoni_beteg_Uberrel_ment_korhazba","timestamp":"2020. február. 13. 14:13","title":"Koronavírus: az első londoni beteg Uberrel ment kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Februárhoz képest nem lesz hideg csütörtökön, akár 12 fok is lehet.","shortLead":"Februárhoz képest nem lesz hideg csütörtökön, akár 12 fok is lehet.","id":"20200213_Estig_egeszen_szep_idonk_lesz_de_azten_johet_az_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32fb37b-6718-4e3b-bb82-27bbf0ec984c","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Estig_egeszen_szep_idonk_lesz_de_azten_johet_az_eso","timestamp":"2020. február. 13. 05:40","title":"Estig egészen szép időnk lesz, de aztén jöhet az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"29 \"fillér\" hiányzik a 340 forintos euróhoz.","shortLead":"29 \"fillér\" hiányzik a 340 forintos euróhoz.","id":"20200212_Soha_nem_volt_meg_ilyen_gyenge_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde8d50a-2012-457e-a5fa-66af3c16c027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Soha_nem_volt_meg_ilyen_gyenge_a_forint","timestamp":"2020. február. 12. 14:58","title":"Még mindig tovább gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]