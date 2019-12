Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs több fusizás, erről szól egy friss törvénytervezet.","shortLead":"Nincs több fusizás, erről szól egy friss törvénytervezet.","id":"20191202_feketezes_feketemunka_torvenytervezet_kormany_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86212f22-57ee-4c1e-9159-b7e55280cdbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_feketezes_feketemunka_torvenytervezet_kormany_birsag","timestamp":"2019. december. 02. 11:27","title":"A kormány hadat üzent a feketézőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról, hogy az állami korrupció lényege a javak újraelosztása.","shortLead":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról...","id":"20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4e27ae-e943-4f08-9a81-880f37619ec2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:08","title":"„Magyarországon a korrupciónak az Európai Unióban is egyedinek mondható formája épült ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban. Márpedig “az égbolt nem eladó” – véli az Amerikában is hírnevet szerzett magyar csillagász, Bakos Gáspár Áron.","shortLead":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban...","id":"20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7c92b-823e-41ee-988e-5f36c45d126b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","timestamp":"2019. november. 30. 20:03","title":"Egy magyar csillagász aggódik, hogy eltűnik az esti égbolt, és nem lesz miben gyönyörködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3a446f-dd93-420e-9e19-4640b9bb3ec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár hazánkban is rendelhető a német gyártó kupésra faragott divatterepjárójának legerősebb változata.","shortLead":"Immár hazánkban is rendelhető a német gyártó kupésra faragott divatterepjárójának legerősebb változata.","id":"20191202_387_millio_forinttol_indul_itthon_a_600_loeros_bmw_x6_m","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3a446f-dd93-420e-9e19-4640b9bb3ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009a0b30-9a36-4acf-a53b-cd660fadfc6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_387_millio_forinttol_indul_itthon_a_600_loeros_bmw_x6_m","timestamp":"2019. december. 02. 07:59","title":"38,7 millió forinttól indul itthon a 600 lóerős BMW X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vezetőváltásra van szükség a Katona József Színházban és a Színház és Filmművészeti Egyetemen is a Gothár-ügy miatt - ezt nyilatkozta az ATV Híradónak az Országgyűlés kulturális bizottságának elnöke. Néhány napja derült ki, hogy Máté Gábor már egy éve tudott arról, hogy mit tett Gothár Péter. Ugyanakkor a főváros vezetése lezártnak tekinti az ügyet.","shortLead":"Vezetőváltásra van szükség a Katona József Színházban és a Színház és Filmművészeti Egyetemen is a Gothár-ügy miatt...","id":"20191130_A_Fidesz_szerint_a_Gotharugy_miatt_tavozniuk_kell_a_Katona_es_a_Szinmuveszeti_vezetoinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab0f437-8b96-44b6-80fc-e2ab00109d3a","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_A_Fidesz_szerint_a_Gotharugy_miatt_tavozniuk_kell_a_Katona_es_a_Szinmuveszeti_vezetoinek","timestamp":"2019. november. 30. 13:50","title":"A Fidesz szerint a Gothár-ügy miatt távozniuk kell a Katona és a Színművészeti vezetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba2bd0e-49bc-47d9-a41b-44d0b0658847","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök a város egyik nyomornegyedében belefutottak egy utcai partiba és összecsaptak annak résztvevőivel - közölték vasárnap brazil illetékesek.","shortLead":"Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök...","id":"20191202_Utcai_mulatsagba_menekultek_bunozok_Braziliaban_a_kaoszban_9en_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba2bd0e-49bc-47d9-a41b-44d0b0658847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f51e4f-0ed4-4829-95d8-914cf5e00ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Utcai_mulatsagba_menekultek_bunozok_Braziliaban_a_kaoszban_9en_meghaltak","timestamp":"2019. december. 02. 06:15","title":"Utcai mulatságba menekültek bűnözők Brazíliában, a káoszban 9-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elsősorban a figyelemfelhívás a célja az akciónak.","shortLead":"Elsősorban a figyelemfelhívás a célja az akciónak.","id":"20191201_HIVpozitiv_spermabank_nyilik_UjZelandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27bc123f-422b-4395-8a46-87f56806ec5b","keywords":null,"link":"/kkv/20191201_HIVpozitiv_spermabank_nyilik_UjZelandon","timestamp":"2019. december. 01. 07:42","title":"HIV-pozitív spermabank nyílik Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]