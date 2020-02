Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","shortLead":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","id":"20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c35256-dc11-4d6c-b24f-49be191786cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","timestamp":"2020. február. 26. 14:26","title":"Nem csak a koronavírus küldi padlóra a részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e95677-a367-4ab1-9623-89e57be1e41e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság hétfőn kiadott országjelentése aggasztónak írja le a magyarországi tanárhiányt. Ennek egyik okaként az alacsony pedagógusbéreket jelöli meg, és ezt ábrával bizonyítja.","shortLead":"Az Európai Bizottság hétfőn kiadott országjelentése aggasztónak írja le a magyarországi tanárhiányt. Ennek egyik...","id":"20200227_Megdobbento_grafikon_mutatja_a_soha_nem_latott_pedagogusbernovekedest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e95677-a367-4ab1-9623-89e57be1e41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0f4c5a-edce-4437-a562-46c89ce36aff","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Megdobbento_grafikon_mutatja_a_soha_nem_latott_pedagogusbernovekedest","timestamp":"2020. február. 27. 14:14","title":"Megdöbbentő grafikon mutatja a „soha nem látott pedagógus-bérnövekedést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f090bac-9abb-4e9f-bc45-aaa1b3fe3dde","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába lassult nagyot az építőipari termelés, rendkívül sok új céget alapítottak 2020 elején.","shortLead":"Hiába lassult nagyot az építőipari termelés, rendkívül sok új céget alapítottak 2020 elején.","id":"20200226_epitoipar_opten_cegalapitas_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f090bac-9abb-4e9f-bc45-aaa1b3fe3dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46834590-6049-4b57-be56-bc62e3cea3c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_epitoipar_opten_cegalapitas_epitkezes","timestamp":"2020. február. 26. 07:46","title":"Hiába közeledik az aranykor vége, százával alapítják az építőipari cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedi döntésekkel, azonosító szám nélküli pályázatokra adott támogatásokat a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Egyedi döntésekkel, azonosító szám nélküli pályázatokra adott támogatásokat a Magyar Turisztikai Ügynökség.","id":"20200226_palyazatok_turisztikai_fejlesztes_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602fa6ea-34d4-4174-89a7-ac1ee1c79b04","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_palyazatok_turisztikai_fejlesztes_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. február. 26. 09:49","title":"Alig észrevehető pályázatokkal szórtak ki százmillókat turisztikai fejlesztésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92354bd-37a2-42bb-a976-036a82f829ab","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"elet","description":"Budapest szovjet megszállása után több százezer magyar civilt küldtek kényszermunkatáborokba, málenkij robotra. A mai diákok közül sokan semmit sem tudnak az internáltakról, pedig a nagy- és dédszüleik is köztük lehettek. A kommunizmus áldozatainak emléknapján megnéztük, hogyan lehet(ne) a baloldali diktatúra rémségeit tanítani.","shortLead":"Budapest szovjet megszállása után több százezer magyar civilt küldtek kényszermunkatáborokba, málenkij robotra. A mai...","id":"20200225_Orditott_amikor_kivette_az_or_a_karjaibol_a_halott_gyermeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f92354bd-37a2-42bb-a976-036a82f829ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab0ce86-1f73-4cca-8fcc-36287dbd7535","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Orditott_amikor_kivette_az_or_a_karjaibol_a_halott_gyermeket","timestamp":"2020. február. 25. 20:00","title":"„Ordított, amikor kivette az őr a karjaiból a halott gyermeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badf52cc-f432-4b7c-92ab-bc71a38febfd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Váratlanul bejelentette lemondását Bob Iger, aki 15 éve volt a Disney-vezérigazgatója.","shortLead":"Váratlanul bejelentette lemondását Bob Iger, aki 15 éve volt a Disney-vezérigazgatója.","id":"20200226_disney_vezerigazgato_lemondas_bob_iger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=badf52cc-f432-4b7c-92ab-bc71a38febfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d437c8c6-e2dc-4fc6-8f0c-2104f2a1d6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_disney_vezerigazgato_lemondas_bob_iger","timestamp":"2020. február. 26. 10:46","title":"Lemondott a Disney vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámos francia apróság 4 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 50-es tempóra. ","shortLead":"A zöld rendszámos francia apróság 4 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 50-es tempóra. ","id":"20200227_megerkezett_a_tisztan_elektromos_renault_twingo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a06ed0b-ac76-4a29-8089-01a1ae43176b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_megerkezett_a_tisztan_elektromos_renault_twingo","timestamp":"2020. február. 27. 11:21","title":"Megérkezett a tisztán elektromos Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek elmagányosodásához vezet, közösségek bomlanak fel, a virtuális valóság pedig bekebelezi lelkünket. De valóban igazak ezek a félelmek? Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek...","id":"samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ef86a-8e82-40fc-ba13-42b7512abfe2","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","timestamp":"2020. február. 26. 07:30","title":"Valóban bekebelezi a lelkünket a virtuális valóság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]