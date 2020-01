Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Bizonyítsátok be, hogy ártalmatlan!” - volt olvasható néhány transzparensen.","shortLead":"„Bizonyítsátok be, hogy ártalmatlan!” - volt olvasható néhány transzparensen.","id":"20200125_5g_halozat_tuntetes_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab814eb0-9da0-4d4a-a205-4a0d4c85dc62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_5g_halozat_tuntetes_budapest","timestamp":"2020. január. 25. 19:10","title":"Az 5G ellen tüntettek Budapesten és Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oké, ezt nem láttuk jönni.","shortLead":"Oké, ezt nem láttuk jönni.","id":"20200125_magyar_kozut_netes_kihivas_mem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc72ee52-da59-4028-8c1b-2bdfb55b6be8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_magyar_kozut_netes_kihivas_mem","timestamp":"2020. január. 25. 21:54","title":"A Magyar Közút is beszállt az új netes kihívásba, az eredmény büntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akadnak olyan kormánytagok, akik 2,6 millió forintot kaptak az év végén.","shortLead":"Akadnak olyan kormánytagok, akik 2,6 millió forintot kaptak az év végén.","id":"20200127_Millios_motivacios_elismerest_es_jutalmat_kaptak_az_allamtitkarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38039ae0-6170-4003-86b6-bc77dc175299","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Millios_motivacios_elismerest_es_jutalmat_kaptak_az_allamtitkarok","timestamp":"2020. január. 27. 09:35","title":"Milliós motivációs elismerést és jutalmat kaptak az államtitkárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időközi választásokon ez nem ritka jelenség. 