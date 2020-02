A kacsa több szempontból is hasznos állat, ugyanis akár 200 sáskát is felfal egy nap, ha az átlagosnál nagyobb éhség gyötri. Mindez azért került most be a hírekbe, mert Kína állítólag ilyen szárnyasokat irányítana Pakisztánnak arra a részére, ahol most mindent rovarok borítanak – írta a Futurism nevű lap.

A kacsahadsereg lehetséges bevetése nem új, a kommunista ország 20 éve már sikerrel alkalmazta őket rovarpusztításra. Azért is éri meg kacsákkal visszaverni a sáskákat, mert az eljárás kevésbé terheli meg a környezetet, szemben például bizonyos rovarirtókkal. (Egyes készítmények ráadásul annyira erősek, hogy többek közt a méheket is elpusztítja.)

A kacsák másik előnye, hogy tulajdonságuknál fogva előszeretettel mozognak csoportban, és nagyobb valószínűséggel maradnak együtt. Az eljárást csirkékkel is kipróbálták, de azok nem váltak be, és kevesebb sáskát is ettek meg. A kutatók úgy tartják, egy kifejlett csirke 70 szöcske után már nem nagyon eszik többet.

A Csöcsiang tartományban működő gazdasági akadémia egy szakértője azonban úgy látja, a kacsákat Pakisztánban nem lehet úgy irányítani, ennek pedig a hőség és a talaj az oka. Ezek a szárnyasok a víz közelben szeretnek maradni, Pakisztán viszont sivatagos, amit sok állat nem kedvel.

