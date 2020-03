Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","shortLead":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","id":"20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2983530b-8fa1-4633-b6a3-13a4a4c56f7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","timestamp":"2020. március. 04. 16:10","title":"Ha Matyi, akkor Rákosi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amnesty International kampányához budapesti önkormányzatok és több magáncég is csatlakozott.","shortLead":"Az Amnesty International kampányához budapesti önkormányzatok és több magáncég is csatlakozott.","id":"20200306_berkulonbseg_ferfiak_nok_fizetes_fovarosi_onkormanyzat_bkk_amnesty_international","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821910a5-00a2-4b4f-b662-de8f33ffca70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_berkulonbseg_ferfiak_nok_fizetes_fovarosi_onkormanyzat_bkk_amnesty_international","timestamp":"2020. március. 06. 14:57","title":"A Fővárosi Önkormányzat és a BKK is elmondja, mennyivel keresnek náluk kevesebbet a nők, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d662e1c-fe12-4c70-b644-02d093d5eb47","c_author":"Claudio Comel","category":"360","description":"Claudio Comel érzékletesen számol be arról, milyen az élet Codognóban, a kísértetvárosban, ahol a baj összehozza az embereket.","shortLead":"Claudio Comel érzékletesen számol be arról, milyen az élet Codognóban, a kísértetvárosban, ahol a baj összehozza...","id":"202010_level_azolasz_karantenbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d662e1c-fe12-4c70-b644-02d093d5eb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac44a4e-59b9-4f94-af65-2f739283651a","keywords":null,"link":"/360/202010_level_azolasz_karantenbol","timestamp":"2020. március. 05. 11:00","title":"Levél a karanténból, az első olasz koronavírusos beteg városából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","shortLead":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","id":"20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43c699c-8aa8-4a07-88f9-8a7ab449e3e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","timestamp":"2020. március. 05. 09:18","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió egykori épülettömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"60 százalékos alkoholtartalom alatt nem fertőtlenít az alkohol.\r

\r

","shortLead":"60 százalékos alkoholtartalom alatt nem fertőtlenít az alkohol.\r

\r

","id":"20200306_Nem_a_vodkaval_fogjuk_megallitani_a_koronavirust_nem_erdemes_kezet_mosni_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22af5ed8-6409-4c15-aaab-9bf867997d8d","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Nem_a_vodkaval_fogjuk_megallitani_a_koronavirust_nem_erdemes_kezet_mosni_vele","timestamp":"2020. március. 06. 08:50","title":"Nem a vodkával fogjuk megállítani a koronavírust, nem érdemes kezet mosni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban már 3858-an fertőződtek meg a koronavírustól.","shortLead":"Olaszországban már 3858-an fertőződtek meg a koronavírustól.","id":"20200305_Olaszorszagban_41_koronavirusos_ember_halt_meg_egyetlen_nap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f6ad340-4ebb-4f75-bc77-6a201c731fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d12125f-c313-49fe-b737-4832dbe3c8a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Olaszorszagban_41_koronavirusos_ember_halt_meg_egyetlen_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 05. 18:32","title":"Olaszországban 41 koronavírusos ember halt meg egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d6755f-4cc2-463f-8348-b923910e3679","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CIB Bankot és egy leányvállalatát büntették meg az MNB vizsgálata után.","shortLead":"A CIB Bankot és egy leányvállalatát büntették meg az MNB vizsgálata után.","id":"20200306_Rosszul_merte_fel_a_CIB_a_kockazatait_41_millios_birsagot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d6755f-4cc2-463f-8348-b923910e3679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7273e2c4-17f7-4326-86cd-247276839c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Rosszul_merte_fel_a_CIB_a_kockazatait_41_millios_birsagot_kapott","timestamp":"2020. március. 06. 10:23","title":"Rosszul mérte fel a CIB a kockázatait, 41 milliós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c510a17-49cc-4f05-bf1f-dd9c5a6aa702","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sanders és Biden maradt csak versenyben.","shortLead":"Sanders és Biden maradt csak versenyben.","id":"20200305_Elizabeth_Warren_is_bedobta_a_torolkozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c510a17-49cc-4f05-bf1f-dd9c5a6aa702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8972591-0542-4956-a13a-d9b844884e84","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Elizabeth_Warren_is_bedobta_a_torolkozot","timestamp":"2020. március. 05. 17:09","title":"Elizabeth Warren is bedobta a törölközőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]