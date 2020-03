Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f187749-85f5-4c78-bd78-7c133ef4e3a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kisvárda FC NB I.-es focicsapata is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A Kisvárda FC NB I.-es focicsapata is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200310_A_kisvardai_focistakat_milliokra_buntetik_ha_elhagyjak_a_varost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f187749-85f5-4c78-bd78-7c133ef4e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35750c-b348-4612-9832-26cb5370dd41","keywords":null,"link":"/sport/20200310_A_kisvardai_focistakat_milliokra_buntetik_ha_elhagyjak_a_varost","timestamp":"2020. március. 10. 15:07","title":"A kisvárdai focistákat milliókra büntetik, ha elhagyják a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A baktériumflóra összetételét kell vizsgálni.","shortLead":"A baktériumflóra összetételét kell vizsgálni.","id":"20200310_Nyalbol_felismerheto_lehet_a_demencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b262e42-a4a6-4979-82f0-fa729acef4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_Nyalbol_felismerheto_lehet_a_demencia","timestamp":"2020. március. 10. 21:29","title":"Nyálból felismerhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a8e646-e053-4234-afdb-9c5684085811","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig is leterhelt, eszköz- és emberhiánnyal küszködő egészségügy nem lesz képes megküzdeni egy országos járvánnyal – figyelmeztetett a Magyar Orvosi Kamara vezetősége.","shortLead":"Az eddig is leterhelt, eszköz- és emberhiánnyal küszködő egészségügy nem lesz képes megküzdeni egy országos járvánnyal...","id":"20200311_koronavirus_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a8e646-e053-4234-afdb-9c5684085811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c39e93-7cd9-49c7-9711-1c2d2bb52f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_kormany","timestamp":"2020. március. 11. 12:55","title":"Orvosi kamara: Biztosítsák a megfelelő védőfelszerelést az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981396d8-f28a-41c6-bdb4-6c82cdb48a02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanhat sötét delfin, köztük két néhány napos borjú pusztult el. 