Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgárok egy részében arra is elveszett a bizalom, hogy a koronavírus-járványt kezelni tudja-e a kormány - mondta a Demokratikus Koalíció elnöke a párt vasárnapi kongresszusán. ","shortLead":"A polgárok egy részében arra is elveszett a bizalom, hogy a koronavírus-járványt kezelni tudja-e a kormány - mondta...","id":"20200301_demokratikus_koalicio_gyurcsany_ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4c233c-745f-4b4e-bc1e-55985268dd86","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_demokratikus_koalicio_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2020. március. 01. 12:12","title":"Gyurcsány Ferenc: Megrepedt a rezsim hatalmi szerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12357659-4177-41b1-a366-6c6ad6604e90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alternatív eszközöket tervez bevetni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a dolgozók akaratának kifejezéséhez.","shortLead":"Alternatív eszközöket tervez bevetni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a dolgozók akaratának kifejezéséhez.","id":"20200302_sztrajk_munkabeszuntetes_oktatas_pedagogusok_tanarok_szakszervezet_szabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12357659-4177-41b1-a366-6c6ad6604e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871a1349-252f-4740-a46c-3c58c2628eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_sztrajk_munkabeszuntetes_oktatas_pedagogusok_tanarok_szakszervezet_szabadsag","timestamp":"2020. március. 02. 16:56","title":"Koordinált szabadságkivétel lehet a pedagógusok fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2dbeec-4e0e-4a2e-a656-3776ccfb6f29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki ül a saját kanapéján és másoktól várja, hogy történjen valami - ezt mondta az RTL híradónak adott interjújában Rubin Eszter író. Bár magát sem tartja nagy forradalmárnak, regényeiben szereti a karakterein keresztül elmondani a véleményét. Tavaly jelent meg a harmadik regénye, de már dolgozik a következőn. Folytatta az RTL írókkal készült sorozatát.\r

","shortLead":"Mindenki ül a saját kanapéján és másoktól várja, hogy történjen valami - ezt mondta az RTL híradónak adott interjújában...","id":"20200229_Rubin_Eszter_mar_dolgozik_a_negyedik_regenyen_amihez_szakacskonyvet_is_irt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc2dbeec-4e0e-4a2e-a656-3776ccfb6f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8636558c-eb46-4fd2-a22c-722bbc3bbd22","keywords":null,"link":"/kultura/20200229_Rubin_Eszter_mar_dolgozik_a_negyedik_regenyen_amihez_szakacskonyvet_is_irt","timestamp":"2020. február. 29. 21:02","title":"Rubin Eszter már dolgozik a negyedik regényén, amihez szakácskönyvet is írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályákon a klímavédelem miatt vágják meg jelentősen a nappali sebességhatárt.","shortLead":"Az autópályákon a klímavédelem miatt vágják meg jelentősen a nappali sebességhatárt.","id":"20200302_100_kmhra_csokkentik_a_legnagyobb_megengedett_sebesseget_hollandiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952476e3-a830-4ae7-8bf3-54546ff03261","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_100_kmhra_csokkentik_a_legnagyobb_megengedett_sebesseget_hollandiaban","timestamp":"2020. március. 02. 06:41","title":"100 km/h-ra csökkentik a legnagyobb megengedett sebességet Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehezen értelmezhető számok szerepelnek az atlétikai vb hatástanulmányában, például az atlétikai központot nem számolják a vb költségei közé, és a forintárfolyam is irreális. Még egy ilyen optimista becslés szerint is 31 milliárd forint állami támogatásra lesz szükség.","shortLead":"Nehezen értelmezhető számok szerepelnek az atlétikai vb hatástanulmányában, például az atlétikai központot nem...","id":"20200302_atletika_vb_stadion_budapest_pwc_hatastanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a3fee0-9aa6-4f5f-9ec8-b7335d49608b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_atletika_vb_stadion_budapest_pwc_hatastanulmany","timestamp":"2020. március. 02. 08:18","title":"Úgy jött ki 38 milliárdra a 2023-as vb ára, hogy az atlétikai központot kihagyták a számításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villanyautók piaca elsősorban azért lassult le, mert egyes országokban jelentősen megvágták az állami támogatásokat.","shortLead":"A villanyautók piaca elsősorban azért lassult le, mert egyes országokban jelentősen megvágták az állami támogatásokat.","id":"20200302_nagyon_lelassult_a_villanyautok_ternyerese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8f1f80-9cd1-41d1-b1da-52167f99f027","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_nagyon_lelassult_a_villanyautok_ternyerese","timestamp":"2020. március. 02. 11:21","title":"Nagyon lelassult a villanyautók térnyerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt új nyelv került a Google Fordító nyelvkészletébe, amely a mostani frissítéssel együtt már 108 beszélt nyelvet képes megfejteni – jelentette be a Google. ","shortLead":"Öt új nyelv került a Google Fordító nyelvkészletébe, amely a mostani frissítéssel együtt már 108 beszélt nyelvet képes...","id":"20200302_google_fordito_nyelvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a545b3e-ca4d-4058-81b7-29eb31f4a58b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_google_fordito_nyelvek","timestamp":"2020. március. 02. 14:03","title":"Négy év után először új nyelvek kerültek a Google Fordítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A karantén alá helyezett szállodában öt magyar is lakik, köztük egy gyermek. ","shortLead":"A karantén alá helyezett szállodában öt magyar is lakik, köztük egy gyermek. ","id":"20200301_olasz_vendeg_koronavirus_Tenerife_szalloda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538e2ec-9de4-449b-9051-852cf14830f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_olasz_vendeg_koronavirus_Tenerife_szalloda","timestamp":"2020. március. 01. 18:10","title":"Újabb olasz hotelvendégnél mutatták ki a koronavírust Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]