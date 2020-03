Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"decdef5b-ba3e-4886-9743-1f7ac93dd47f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légiközlekedési ügynökség (Roszaviacija) úgy tájékoztatta az Interfax hírügynökséget, hogy az orosz légitársaságok az elkövetkező napokban nyolc országból, köztük Magyarországról fognak a koronavírus-járvány miatt külföldön rekedt orosz állampolgárokat evakuálni. Az Aeroflot szombattól hétfőig hat járatot indít Budapestről.","shortLead":"Az orosz légiközlekedési ügynökség (Roszaviacija) úgy tájékoztatta az Interfax hírügynökséget, hogy az orosz...","id":"20200321_Magyarorszagrol_orosz_allampolgarokat_evakualnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decdef5b-ba3e-4886-9743-1f7ac93dd47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b766310-7fe3-44c8-9080-d45c2b973248","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Magyarorszagrol_orosz_allampolgarokat_evakualnak","timestamp":"2020. március. 21. 16:50","title":"Magyarországról orosz állampolgárokat evakuálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Olyan társadalmi kísérletek zajlanak a koronavírus megjelenése következtében, amilyeneket egy kormány sem merne meglépni „békeidőben” – állítja korunk egyik legismertebb gondolkodója. ","shortLead":"Olyan társadalmi kísérletek zajlanak a koronavírus megjelenése következtében, amilyeneket egy kormány sem merne...","id":"20200321_Yuval_Noah_Harari_A_vilag_a_koronavirus_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07746ea0-1718-4fce-93bc-ebac30ceac00","keywords":null,"link":"/360/20200321_Yuval_Noah_Harari_A_vilag_a_koronavirus_utan","timestamp":"2020. március. 21. 21:25","title":"Yuval Noah Harari: A világ a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435a04a2-e15b-41ba-bfab-e087ae34c588","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymilliárdra nőtt a Windows 10-et használók száma, ezt nyilván nem lehet ünneplés nélkül hagyni. A Microsoft például egy átdolgozott rendszerfelülettel kedveskedik felhasználóinak.","shortLead":"Egymilliárdra nőtt a Windows 10-et használók száma, ezt nyilván nem lehet ünneplés nélkül hagyni. A Microsoft például...","id":"20200323_microsoft_windows_10_uj_start_menu_kinezet_fajlkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435a04a2-e15b-41ba-bfab-e087ae34c588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e742fbb9-493b-4d49-9106-52e82d32d32b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_microsoft_windows_10_uj_start_menu_kinezet_fajlkezelo","timestamp":"2020. március. 23. 08:03","title":"Készüljön, teljesen átszabja a Windows 10-et a Microsoft – mutatjuk az új küllemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rakománya – a kormány által rendelt egészségügyi védőfelszerelés – Sanghajból érkezett.\r

","shortLead":"A rakománya – a kormány által rendelt egészségügyi védőfelszerelés – Sanghajból érkezett.\r

","id":"20200323_koronavirus_orvosi_eszkozok_kina_budapest_wizz_air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46585e7c-01f6-44cd-9b9f-4a5d59452004","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_orvosi_eszkozok_kina_budapest_wizz_air","timestamp":"2020. március. 23. 08:51","title":"Orvosi eszközöket szállító repülő érkezett Kínából Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5367b88b-775e-422c-ab32-63e18d87dc93","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Több szempontból is kilógna a világszerte egyre népszerűbb hasonló építmények sorából a Pannon Park óriás üvegháza, akkor is, ha összejönne rá a pénz és elkészülne.","shortLead":"Több szempontból is kilógna a világszerte egyre népszerűbb hasonló építmények sorából a Pannon Park óriás üvegháza...","id":"20200321_Pannon_Park_biodom_Gondwanaland_Biotropica_Masoala_BurgersBush","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5367b88b-775e-422c-ab32-63e18d87dc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e580595-6a65-4df8-b78c-36a4cbbaae45","keywords":null,"link":"/360/20200321_Pannon_Park_biodom_Gondwanaland_Biotropica_Masoala_BurgersBush","timestamp":"2020. március. 21. 16:45","title":"A városligeti biodóm teljesen más lenne, mint a világ többi gigapavilonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668245d5-910b-41bb-be8e-559fc2b97db5","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság újságíróként is folyamatosan könyvekkel foglalkozik. A felolvasóestek, brunchok és számos más színes program házigazdájaként mindenki számára ismert Ott Anna idén is tagja az Aegon Irodalmi Díjat odaítélő zsűrinek. Vajon melyik könyv a kedvence? Mikor tud igazán elmélyülten olvasni? Többek között ezekről is megkérdeztük.","shortLead":"Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság...","id":"20200320_Az_olvasas_a_munkam_legelemibb_resze__interju_Ott_Anna_muveszeti_vezetovel_irodalomszervezovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=668245d5-910b-41bb-be8e-559fc2b97db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf681f6-1e2b-4502-880e-02746c52341e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200320_Az_olvasas_a_munkam_legelemibb_resze__interju_Ott_Anna_muveszeti_vezetovel_irodalomszervezovel","timestamp":"2020. március. 22. 23:59","title":"„Az olvasás a munkám legelemibb része” – interjú Ott Anna művészeti vezetővel, irodalomszervezővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f84a5e2-b285-4c1b-b79f-c608e8f4a75c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus miatt leállítja utasszállító járatait a világ egyik legnagyobb légitársasága. A teherjáratok tovább üzemelnek.","shortLead":"A koronavírus miatt leállítja utasszállító járatait a világ egyik legnagyobb légitársasága. A teherjáratok tovább...","id":"20200322_Nem_szallit_utasokat_az_Emirates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f84a5e2-b285-4c1b-b79f-c608e8f4a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f481509-90dd-4f80-97ef-47726b6959d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200322_Nem_szallit_utasokat_az_Emirates","timestamp":"2020. március. 22. 16:03","title":"Nem szállít utasokat az Emirates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2566802e-9807-45b3-9f58-a8835f09c301","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülőgép-hajtóművek karbantartását végzi majd az a kisvárdai üzem, amelynek a működtetésére megalapították a Tungsram Aviation Kft.-t.","shortLead":"Repülőgép-hajtóművek karbantartását végzi majd az a kisvárdai üzem, amelynek a működtetésére megalapították a Tungsram...","id":"202012_tungsram_aviation_repulot_javitanak_kisvardan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2566802e-9807-45b3-9f58-a8835f09c301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cee24-f129-487d-841a-f00e740f84cc","keywords":null,"link":"/360/202012_tungsram_aviation_repulot_javitanak_kisvardan","timestamp":"2020. március. 22. 12:00","title":"Repülőt javítanának Kisvárdán, aztán jött a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]