[{"available":true,"c_guid":"eca54eb9-2d80-4506-b35c-f59327ace9e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem tartották be a korlátozó intézkedéseket. A román és a bolgár tranzitutasok mellett a szerbeket is átengedik a határon. A tesztekhez pedig további hét laboratóriumot jelöltek ki, valamint több járványkórházat is arra az esetre, ha sokkal több beteg lesz.\r

","shortLead":"A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem...","id":"20200318_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca54eb9-2d80-4506-b35c-f59327ace9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c2f923-ec94-464c-9be3-e6b4ab8569a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2020. március. 18. 16:08","title":"Operatív törzs: az egész ország területén vannak már betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Első körben 50 millió eurót szánnak a felszerelésekre, amit a tagállamok igényelhetnek.","shortLead":"Első körben 50 millió eurót szánnak a felszerelésekre, amit a tagállamok igényelhetnek.","id":"20200319_Az_EU_orvosi_felszereles_tartalekkeszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6171b9-4539-48d8-994e-fd9a6257b5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Az_EU_orvosi_felszereles_tartalekkeszlet","timestamp":"2020. március. 19. 14:52","title":"Az EU orvosi felszerelésekből álló tartalékkészletet hoz létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921e7720-5e0d-4748-b48d-23da831519b8","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egy spanyol pincészet Coronavinus elnevezéssel hozta forgalomba legújabb borát.\r

","id":"20200318_Borfricska_a_virusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=921e7720-5e0d-4748-b48d-23da831519b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccd2e38-a2b7-4973-9ac7-37c42bcaab95","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Borfricska_a_virusnak","timestamp":"2020. március. 18. 13:54","title":"Borfricska a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 25 éves sportoló nemrég Magyarországon járt, később pozitív lett a tesztje.\r

","id":"20200318_Magyar_versenyen_is_reszt_vett_egy_koronavirusos_delkoreai_vivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fc07ff-9318-4035-9cf4-2c0324b558e6","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Magyar_versenyen_is_reszt_vett_egy_koronavirusos_delkoreai_vivo","timestamp":"2020. március. 18. 17:08","title":"Magyar versenyen is részt vett egy koronavírusos dél-koreai vívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e10040-8d0d-466c-8c5e-3cd3f6761bc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pinterest egy olyan gyűjteményt készített, ahol nem csak egészségügyi tanácsokat kapunk, hanem a megváltozott életkörülményekkel kapcsolatban is elleshetünk praktikákat.","shortLead":"A Pinterest egy olyan gyűjteményt készített, ahol nem csak egészségügyi tanácsokat kapunk, hanem a megváltozott...","id":"20200319_pinterest_koronavirus_home_office_otthon_tippek_jarvany_idejere_alhir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45e10040-8d0d-466c-8c5e-3cd3f6761bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab3bb92-7b1c-46c4-9e3b-1e2543cce29e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_pinterest_koronavirus_home_office_otthon_tippek_jarvany_idejere_alhir","timestamp":"2020. március. 19. 12:03","title":"Nézzen be a Pinterestre: praktikus és otthonos tanácsokat gyűjtenek egy helyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","shortLead":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","id":"20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801e2aa1-5566-4d48-8828-d91f324e2e57","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","timestamp":"2020. március. 19. 11:30","title":"Az új Jóbarátok-résznek is betett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","id":"20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbb4f8c-b155-4da3-bbf7-17c56d62b994","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 18:26","title":"Koronavírus: egyetlen nap alatt 475-en haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs kegyelem, folytatódik a forint hétfő óta tartó szabadesése.","shortLead":"Nincs kegyelem, folytatódik a forint hétfő óta tartó szabadesése.","id":"20200319_forint_arfolyam_euro_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a03b8e-0b0e-49c6-85c1-b02aba541367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_forint_arfolyam_euro_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:43","title":"Megállíthatatlan a forint zuhanása, már 359 forint is volt egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]