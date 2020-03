A lehető legrosszabbkor, kedd délben jelentkezett egy súlyos technikai probléma a brit mobilhálózatokon. A BBC jelentése szerint a vélhetően az O2 nevű szolgáltató rendszerében jelentkezett hiba mind a négy nagy operátor ügyfeleinek délutáni telefonálgatásába bezavart. Az első helyzetértékelések során úgy tűnik, a gond nem köthető a koronavírus-járvány miatt megnövekedett hálózati terheléshez, de végeredményben mégis érinti azt: a briteknél éppen akkor vált körülményessé a kommunikáció, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, hiszen minden korábbinál többen dolgoznak és tanulnak otthonról.

Hogy a távmunka és távoktatás, illetve a fokozott híréhség mennyivel növeli a telekommunikációs hálózatok forgalmát, azt a hazai példa is mutatja. A Telekom sajtóosztályán kérdésünkre azt mondták: a hanghívások és a mobilinternet terén is kiugró növekedést figyeltek meg. Hétfőn az adatforgalom 20-30 százalékkal magasabb volt az egy héttel korábbinál, a hanghívások esetében pedig 30-35 százalékos bővülést tapasztaltak. Mivel azonban a járvány körüli híreket már múlt héten is fokozott érdeklődés követte, ezért érdemesebb kéthetes összehasonlításban vizsgálni a változást: így a hálózati forgalom bővülésének mértéke már az 50 százalékot is elérte a Telekomnál.

Hogy mennyi növekedés van még a pakliban, illetve mekkorát bírnak még el a hazai hálózatok, az egyelőre kérdés. Az biztos, hogy a Telekomnál, a Telenornál és a Vodafone-nál is megerősítették feltételezésünket, miszerint a jelenlegi helyzet kezelésére alkalmas a hálózat, de készen állnak a kapacitások bővítésére is.

© Túry Gergely

A Telekom sajtóosztályán úgy fogalmaztak, “elő vannak készítve olyan védelmi intézkedési tervek, amelyekkel be tudunk avatkozni és amelyekkel a szolgáltatások hálózati szintű biztonságos működtetése továbbra is fenntartható”. Hozzátették azt is, hogy ezzel együtt a hálózati erőforrásaik természetesen nem végtelenek. Hasonló választ kaptunk a Telenortól is, ahol úgy fogalmaztak: a megváltozott felhasználói szokások következtében elképzelhető, hogy az ügyfelek helyenként és időszakosan a szolgáltatás minőségének romlását tapasztalhatják. Ugyanerre figyelmeztetett kedden délután a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) is.

Nem túl meglepő módon a többletterhelés elsősorban munkaidőben jelenik meg – tudtuk meg a Telenortól. A pluszt önmagában nem feltétlenül az okozza, hogy a munkavállalók távolról kapcsolódnak a vállalati szerverekre, hiszen ma már nagyon sok cég dolgozik online rendszerekkel, így netet akkor is használnak az alkalmazottak, amikor a cégnél ülnek. Inkább az jelenti a nehézséget, hogy személyes jelenlét híján megnövekedett a – szöveges adatok forgalmánál hatványozottan több forgalmat generáló – videohívások és videós konferenciabeszélgetések száma. Ha mindezt az egyre több közepes vállalat által is használt virtuális magánhálózatokon (VPN) át teszik a munkavállalók, akkor nemcsak maga a telekommunikációs hálózat terhelődhet túl, hanem a vállalat saját rendszere is bizonyulhat szűk keresztmetszetnek. A Telekomtól megtudtuk, a T-Systemshez tartozó üzleti ügyfelektől a kialakult helyzet miatt folyamatosan érkeznek kivételes hálózatbővítési- és távmunka-kiépítési igények.

© Apple

Hasonló multimédiás változás figyelhető meg az oktatásban is: egy szegedi gimnáziumban például már múlt héten is volt rá példa, hogy a külföldi útja miatt önkéntes karanténba vonult pedagógus Skype-on tartotta meg diákjainak az órát. Hétfőtől kizárólag digitális formában történhet általános és középiskolai tanítás. Az iskolák és tanárok többsége egyelőre a megfelelő módszerek és platformok rögtönzött kiválasztásával van elfoglalva, így az oktatás által generált többletterhelés java még csak ezután jelentkezik majd. Az egyetemek többségén erre a hétre hozták előre az áprilisra tervezett tavaszi szünetet, így a sok tízezer egyetemista és oktatói még csak jövő héten jelennek meg ilyen formában tömegével a hálózatokon.

[Mi kell a távmunkához? Öt dolog, amit feltétlenül gondoljon át, mielőtt belevág]

Ha az internetszolgáltatók hálózataikban helyt is állnak, fennakadás könnyen kialakulhat otthonainkon belül is. Hiszen a korábbinál többet vagyunk otthon, előfordulhat, hogy napközben minden családtag egyszerre szeretné használni a hálózatot, mindenkinek munka- és tanítási időben lenne szüksége a sávszélességből minél nagyobb szeletre. A szolgáltatók által alapértelmezetten kiosztott wifi routerek ilyesmire nem mindig vannak felkészülve. Már az is lassulásokat és a kapcsolat szakadozását eredményezheti, ha túl sok eszköz akar hozzáférni a hálózathoz, és akkor arról még nem is beszéltünk, amikor mindenki videotelefonálna vagy videós tananyagot nézne. Íme néhány tanács arról, mit tehetünk otthon, saját hatáskörben a helyzet jobbítása érdekében.

Gondolja át: melyik eszközre van szükség valójában? Ha a családból csak ketten-hárman vannak otthon egyszerre egész nap, akkor is rengeteg készülék kapcsolódhat a routerhez párhuzamosan: egy-két tévé, két-három okostelefon, két-három számítógép, egy-két táblagép és esetleg még az okosórák is, de az sem ritka, hogy a porszívó is igényt tart a wifire. Érdemes átgondolni, melyikre van éppen szükség: a napközbeni munkavégzés és tanulás idejére ideiglenesen levehető a hálózatról a tévé, a táblagépek, a wifi-képes okosórák, és talán a porszívó is túléli, ha leszakítjuk a wifiről. Ha a routernek 14-15 eszköz helyett csak a három valóban szükséges számítógépet kell kiszolgálnia, az máris zökkenőmentesebb lesz.

Helyezze át máshova a routert! Az eszközt, amennyire csak lehet, a lakás középpontjában érdemes elhelyezni, és persze olyan helyre, ahol minél jobban "rálát" az ajtóknak kihagyott helyre. Az optimális elhelyezésben mobilos alkalmazás is segítséget nyújthat.

Hívja fel a szolgáltatót! Biztos, hogy a lehető legjobb routert kapjuk a cégtől? Egy kérdést biztosan megér a telefonos ügyfélszolgálaton. Ahogy arról is érdemes egyeztetni a szolgáltatónkkal, milyen előfizetésünk van. Ha már régen nyúltunk hozzá, nagyon is elképzelhető, hogy havi egy-kétszáz forinttal drágábban – vagy akár a jelenleg fizetettnél pár száz forinttal olcsóbban – sokkal gyorsabb internetet is kaphatunk.

Gondolkodjon alternatív netforráson! A szomszéd wifi-csatornája nem a legjobb ötlet, még akkor sem (főleg akkor nem), ha van rajta jelszavas titkosítás. De például előfordulhat, hogy amíg két családtag aktívan videosteaminggel dolgozik vagy tanul, addig a harmadiknak egy beadandó dolgozat írásához és közbeni chateléshez bőven elégséges a mobilnet is. Főleg úgy, hogy a rendkívüli helyzetben a Telekom, a Telenor és a Vodafone is tucatnyi extra gigabájtot nyújt térítésmentesen előfizetőinek.

Ha ez hasznos volt, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.