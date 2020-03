Évekig tartó fejlesztés után néhány hete teljes verzióvá vált egy PC-s akció-szerepjáték, amelyet rövidesen a Diablo III egyik jól sikerült klónjának kezdtek hívni. A Wolcen: Lords of Mayhem egy RPG (Role Playing Game) stílusú játékszoftver, amely Blizzard sikerjátékához hasonlóan démoni ellenfelek aprításáról szól, de a műfajra jellemző kötöttségek nélkül. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a varázslónak is adható közelharci fegyver (ahogy például pajzs és pisztoly is), miközben az elsajátítható képességek is szabadon variálhatók, illetve fejleszthetők. Az ilyesmi nem általános dolog a főként egérrel vezérelhető játékoknál, még a példa gyanánt említett Diablónál sem. (Arról egyelőre pedig nem érkeztek hírek, hogy a készülő negyedik kiadásban terveznek-e ilyesmivel.)

Tényleg szép

A Wolcen készítői a Crytek német játékstúdió grafikus motorját, a fejlettebb CryEngine-t választották munkájukhoz, ami igen különlegessé teszi a játék világát: a táj még közepes beállítások mellett is szép marad, a varázslatok pedig több mint látványosak. Egy fantasy esetében persze nem csak a kitanulható képességek a fontosak, sok múlik a karakter ruháin és fegyverein. A Wolcen ezekből tömérdek mennyiséget kínál, és nem csupán cipőt, illetve gyűrűt választhatunk. Mellvért, nyaklánc, fejfedő, vállvértek és kesztyűk is kellenek, melyekből értelemszerűen a jobb statisztikával rendelkezőt tanácsos viselni. A tárgyak minőségét színük alapján különbözteti meg a játék: a szürke és kék eszközök a gyengébb, míg a sárgák és pirosak az erősebb kategóriák.

© WOLCEN Studio

Kellemes ráadás, hogy a játék egy öltöztetős menüponttal is rendelkezik (ezt a B gombbal lehet előhívni), ahol a már megszerzett páncélok és fegyverek kinézetét állíthatjuk be a viselt ruhaneműhöz. Így a rosszabb küllemű kard helyét egy merészebb pallossal is kiválthatjuk, miközben továbbra is ugyanazt a tárgyat használjuk. A trükk a kesztyűk, a sisak, de még a bakancs esetében is működik. (Ez a funkció szintén ismerős lehet a blizzardos játékszoftverekből.) A színek ugyancsak variálhatók, de az ehhez szükséges tintákat már be kell gyűjteni.

És még?

A Wolcen történetét kár volna firtatni, mert a szoftver egyértelműen leggyengébb részéről van szó. Nincsenek fordulatok, ahogy drámai részekre sem érdemes számítani, a cselekmény teljesen súlytalan. (Ebben a tekintetben tehát inkább a Diablo felé dől az a bizonyos mérleg.) Annyit azért érdemes tudni, hogy egy igen sötét világban járunk, lovagok, démonok és varázslók korában, a feladatunk pedig a túlvilágról jött lények elpusztítása, valamint szövetségesek keresése. Ez is teszi ki a játék nagy részét, de hogy meddig, az már a felhasználón múlik – a történet végeztével az új és jobb felszerelés utáni vadászat ugyanis akár hetekig folytatható. (A program összesen három nagy fejezetet kínál, sok-sok főellenséggel és bejárható pályarésszel.) Klasszikus értelemben vett játékidő tehát nincs, de a három fejezetnyi sztorit

nagyjából 15-20 óra alatt lehet teljesíteni.

© WOLCEN Studio

Ez idő alatt változatos helyszínek és teremtmények várják a játékost, mialatt a folyamatosan gyűlő tapasztalati pontok (vagyis az XP) révén a karakter finomhangolása is megkezdődik. Azzal ugyanis, hogy szert teszünk néhány képességre (itt eleve nem tanulás útján érkeznek az új és jobb varázslatok, a legyőzött lények dobják őket), csak a munka egyik felét végeztük el. Minden hőssel további fontos pluszok aktiválhatók (többek közt erősebb támadás, gyorsabban regenerálódó életerő), az egyes funkciók pedig a játékstílusunkra is kihatással vannak. Ezért aztán érdemes megfontoltan dönteni, melyiket kapcsoljuk be előbb.

A precíz munka során azt is ki kell találjuk, hogy milyen karaktert szeretnénk irányítani. Ha karddal és pajzzsal érezzük jól magunkat, értelemszerűen az ehhez passzoló tulajdonságokat kell erősíteni. Ha azonban az íj fekszik jobban, akkor azokat, amelyek a távolsági harcot javítják. A Wolcen olyannyira szabad kezet ad a karakterépítésben, hogy ha nagyon akarjuk,

még a Diablóból ismert démonvadász (Demon Hunter) osztálya is elkészíthető.

Kicsit ötlettelen lenyúlásnak tűnhet így a játék, de higgyük el, nagy előny ez abban az időszakban, amikor az újabb játékok megjelenése még várat magára, a már elérhető kínálatot viszont rongyosra játszottuk.

Online és offline

Minden, a Wolcenben indított karaktert online (vagyis hús-vér játékosokkal együtt) és offline (azaz teljesen egyedül) is fejleszthetünk, de a kész hőssel sosem tudunk átlépni a másik játékmódba. Mindez azt jelenti, hogy az offline verzióban indított szereplők és a velük megszerzett holmik is csak az offline részen lesznek láthatók. Természetesen ugyanezek a szabályok érvényesek a másokkal való (online) játék során is. A többszereplős megoldás itt egyébként a sok játékból ismerős kooperatív élményre szorítkozik, míg hagyományos, egy az egy elleni multiplayert nem tartalmaz.

© WOLCEN Studio

Van viszont másodlagos forma, ugyanis minden karakterhez egy speciális, démoni alak (Apocalyptic Form) rendelhető. Ezek képessége ugyan nem variálható és fejleszteni sem kell őket,

marha jó érzés lehívni és abban szétpüfölni az ellent.

Ezt a démoni formát a pályán megjelenő sárgás gömbökkel lehet táplálni, addig, amíg a nafta ki nem fogy. Az átváltozás egyetlen feltétele, hogy a szükséges erőforrás maximális szinten legyen (hamarabb azért sem érdemes elsütni, mert úgy jóval kevesebb ideig maradunk benne), de amúgy bármikor aktiválható. A démoni alak képességei nem azonosak a karakter tulajdonságaival, így aztán egy közelharcot preferálóhoz akár varázslatokat használó is választható. Az alakokból négy van, és mind a négy másfajta taktikát igényel.

Farm

A Wolcen főleg végjáték tekintetében válik egy alternatív Diablóvá, miután itt is egy dolog teszi majd ki a felhasználó és a maximális szintre húzott karakter dolgát: folyamatosan új és erősebb felszerelést keresünk, hogy a közben értéktelenné vált itemeket (a hős által használt holmikat) végre lecseréljük. Míg azonban a Diablóban a begyűjthető rengeteg recept segítségével már fejlődés közben is legyárthatunk néhány előnyösebb fegyvert, a Wolcen ilyesmit csak a sztori vége felé kínál. Van persze árus, akiktől minőségibb eszközök vásárolhatók (ezek között olyan is akad, amelyik a kardba/ruhába pakolható drágaköveket forgalmaz), de a fantasyk fontos pontjának minősülő “kraftolás” itt jóval később lesz elérhető. Ezt persze aligha lehet a szoftver hátrányának tekinteni, hiszen valószínűleg szándékos tervezés eredménye: a játék így a cselekmény végével is maradásra kényszerít,

de legalábbis megnöveli annak esélyét, hogy holnap és azután is elindítsuk.

© WOLCEN Studio

A vételár egy szintén olyan jellemző, amely a Wolcen felé képes dönteni a mérleg nyelvét, mivel ez a játék a mostanság igen gyakori 15-20 ezer forintos árcédula helyett már 12 ezer forintnyi euróért vihető – igaz, csakis digitálisan, a Steam webáruházból. Egy kicsivel többért, de külön csomagban a játék betétdalai is letölthetővé válnak, ami megint csak nem rossz ajánlat. Az már kellemes plusz, hogy

a zene világ és úgy általában a hanghatások is kiválóak.

Verdikt

Abban a hiszemben ültünk le játszani a Wolcennel, hogy pár óra után úgyis megunjuk, mert a műfaj királyánál többet/jobbat biztosan nem nyújt. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhettünk volna. Az élmény egészen jó, a grafika több mint szép, a karakterépítés pedig rég nem tapasztalt érzéseket váltott ki belőlünk. Ha a Diablo IV érkezéséig nem is tart ki, pár hónapnyi szufla biztosan van benne.

A játékot 10-ből 8 pontra értékeltük. A két pontnyi levonást a ritkán, de jelentkező technikai gondok (megszakadó kapcsolat a szerverrel, akadozó játékmenet) miatt tartottuk indokoltnak. Ezek javítására egyébként már ígéretet tettek a fejlesztők, így csak idő kérdése, mikor szűnnek meg.

Többi játéktesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja és figyelje a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.