[{"available":true,"c_guid":"dbb8c580-7bab-425f-821e-b7305f50da72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kelet-európai csúcstalálkozó lesz a fedett pályás 1000-es torna elődöntőjében.","shortLead":"Kelet-európai csúcstalálkozó lesz a fedett pályás 1000-es torna elődöntőjében.","id":"20191101_Tenisz_DimitrovDjokovics_elodonto_lesz_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb8c580-7bab-425f-821e-b7305f50da72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2fae72-064a-471b-b786-06d483feb699","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Tenisz_DimitrovDjokovics_elodonto_lesz_Parizsban","timestamp":"2019. november. 01. 18:39","title":"Tenisz: Dimitrov-Djokovics elődöntő lesz Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e64baad-acf4-4bd6-b7b5-5467fc5ff74e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mintegy harminc százalékos részesedést szerzett a Metro AG német kereskedelmi üzletláncban a cseh EP Global Commerce (EPGC) befektetői csoport.","shortLead":"Mintegy harminc százalékos részesedést szerzett a Metro AG német kereskedelmi üzletláncban a cseh EP Global Commerce...","id":"20191101_Keleteuropai_kezbe_kerult_a_Metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e64baad-acf4-4bd6-b7b5-5467fc5ff74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289b0240-42fe-48e4-adf1-9a9dce3354a8","keywords":null,"link":"/kkv/20191101_Keleteuropai_kezbe_kerult_a_Metro","timestamp":"2019. november. 01. 13:55","title":"Kelet-európai kézbe került a Metro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alig került a kormányfő vejének tulajdonába egy ingatlanüzemeltető cég, máris 500 millió forint hitelt adott a vállalatnak a Gránit Bank.","shortLead":"Alig került a kormányfő vejének tulajdonába egy ingatlanüzemeltető cég, máris 500 millió forint hitelt adott...","id":"20191031_Felmilliardot_megint_Tiborcz_utan_dobtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3b4dcb-33d2-44a9-ae93-581c90cb1f5a","keywords":null,"link":"/360/20191031_Felmilliardot_megint_Tiborcz_utan_dobtak","timestamp":"2019. október. 31. 15:15","title":"Tiborcz Istvánnak megint akadt félmilliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Érdekes interjút adott a BBC-nek Kovács Zoltán, újabb részletek a Momentum NAV-vizsgálatáról, nem csak Hadházyt büntették a táblás akciója miatt. 