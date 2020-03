Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elérhetőek a jegyek mások mellett az Edda, Charlie és Király Viktor nyári koncertjeire a Budai Szabadtéri Színházban. A koronavírus miatt azonban új rendszerben lehet megváltani a jegyeket.\r

\r

","shortLead":"Már elérhetőek a jegyek mások mellett az Edda, Charlie és Király Viktor nyári koncertjeire a Budai Szabadtéri...","id":"20200325_Igy_lehet_jegyet_venni_a_virushelyzetre_is_gondolva_a_nyari_Edda_es_Chariekoncertre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8fd172-c9c5-4ecc-957c-14061ff4cacf","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Igy_lehet_jegyet_venni_a_virushelyzetre_is_gondolva_a_nyari_Edda_es_Chariekoncertre","timestamp":"2020. március. 25. 10:11","title":"Így lehet jegyet venni a vírusra is gondolva a nyári Edda- és Charlie-koncertre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Válság idején a munkanélküli segély az egyik legjobb keresletélénkítő eszköz, ám meglehetősen szűkmarkú ezen a téren a magyar kormány.","shortLead":"Válság idején a munkanélküli segély az egyik legjobb keresletélénkítő eszköz, ám meglehetősen szűkmarkú ezen a téren...","id":"20200325_munkanelkuliek_segely_valsag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf2ca2b-7eb2-4ab9-9bf1-95627e7d9199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_munkanelkuliek_segely_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 10:52","title":"A járvány alatt munkanélkülivé válókat Európa egyik legmostohább rendszere várja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat, Japánban rengeteg pénzt kaphatnak a családok.","shortLead":"A brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat, Japánban rengeteg pénzt kaphatnak a családok.","id":"20200326_Radar360_Ma_vege_lehet_a_telnek_az_USA_penzt_ont_a_gazdasagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55290501-b915-4e79-9027-91ab29b63e8a","keywords":null,"link":"/360/20200326_Radar360_Ma_vege_lehet_a_telnek_az_USA_penzt_ont_a_gazdasagba","timestamp":"2020. március. 26. 08:00","title":"Radar360: Ma vége lehet a télnek, az USA pénzt önt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283cc1ee-473d-4759-a0f7-740a9556af43","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja, mit hoz a válság, a jegybank sem. Korlátlan összegben kedvezményes hitelt adnak a bankoknak és immár nem kell pénzt parkoltatniuk az MNB-nél – így a jegybank legalábbis aktuálisan leveszi a vállukról a hitelmoratórium terhét, lesz szabad forrásuk pörgetni a gazdaságot.","shortLead":"Senki sem tudja, mit hoz a válság, a jegybank sem. Korlátlan összegben kedvezményes hitelt adnak a bankoknak és immár...","id":"20200324_A_jegybank_is_szettette_a_kezet_a_valsag_kapujaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=283cc1ee-473d-4759-a0f7-740a9556af43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4452d023-a8fd-4776-b3a2-baec46c63338","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_A_jegybank_is_szettette_a_kezet_a_valsag_kapujaban","timestamp":"2020. március. 24. 17:20","title":"A jegybank korlátlan pénzt önt a gazdaságba, de megkéri az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c1e96-5ed5-44ff-9521-ddb35064e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200325_Wes_Anderson_bemutatja_hogy_is_nez_ki_ez_a_tarsas_tavolsagtartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472c1e96-5ed5-44ff-9521-ddb35064e5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8c144b-f8ec-4f22-85d2-83e8c56bc8af","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Wes_Anderson_bemutatja_hogy_is_nez_ki_ez_a_tarsas_tavolsagtartas","timestamp":"2020. március. 25. 09:11","title":"Wes Anderson bemutatja, hogy is néz ki ez a társas távolságtartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 14-én különösen szennyezett volt a levegő az országban.","shortLead":"Január 14-én különösen szennyezett volt a levegő az országban.","id":"20200324_ausztralia_bozottuz_halalos_aldozatok_legszennyezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2130dfeb-3677-4f7b-ae5d-1787a9254020","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_ausztralia_bozottuz_halalos_aldozatok_legszennyezettseg","timestamp":"2020. március. 24. 17:23","title":"Nemcsak a bozóttüzek, a füstjük is ölt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépeket és egyéb védőfelszereléseket is köztehermentesen szereznék be.","shortLead":"A lélegeztetőgépeket és egyéb védőfelszereléseket is köztehermentesen szereznék be.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_vedofelszereles_szajmaszk_vammentesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3faba8-3af2-424e-a800-71154b3cc3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_fertozes_vedofelszereles_szajmaszk_vammentesseg","timestamp":"2020. március. 26. 10:50","title":"Vám- és áfamentességet kér a szájmaszkok behozatalára a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2757d4-abb4-4571-8558-f51c4660f97c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a tolvaj elemeli a fertőtlenítőt, és egy furgonhoz rohan vele.","shortLead":"A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a tolvaj elemeli a fertőtlenítőt, és egy furgonhoz rohan vele.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_jarvany_kezfertotlenito_gyogyszertar_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa2757d4-abb4-4571-8558-f51c4660f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c15ef57-f809-4ca9-ae83-5239be9308a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozes_jarvany_kezfertotlenito_gyogyszertar_lopas","timestamp":"2020. március. 26. 12:37","title":"Kézfertőtlenítőt loptak egy érdi patikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]