Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorozatban három olyan hónapja volt a magyar gazdaságnak, ami nemrég még meglepően gyengének számított. Nemsokára visszasírjuk azt is, hogy egyáltalán növekedés volt, de a most közölt adatokon látszik, hogy már a járvány előtti időszak sem volt fényes.","shortLead":"Sorozatban három olyan hónapja volt a magyar gazdaságnak, ami nemrég még meglepően gyengének számított. Nemsokára...","id":"20200407_ipar_valsag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d230faa4-12d6-4fad-82b4-f0462e1291b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_ipar_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 09:25","title":"Legyengült állapotában találta meg a magyar ipart a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c1a49f-1625-4acd-8fc5-0306edd4141d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nagy, kivilágított célpont lesz a harácsolt vagyon. Nagy, kivilágított felajánlások ideje van. Vélemény. ","shortLead":"Nagy, kivilágított célpont lesz a harácsolt vagyon. Nagy, kivilágított felajánlások ideje van. Vélemény. ","id":"20200407_Intes_nagyuraknak_villanyoltas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c1a49f-1625-4acd-8fc5-0306edd4141d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2752ba26-536a-4a5e-ad02-87d1f541b96c","keywords":null,"link":"/360/20200407_Intes_nagyuraknak_villanyoltas_elott","timestamp":"2020. április. 07. 17:30","title":"Tóta W.: Intés nagyuraknak, villanyoltás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","shortLead":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","id":"20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37085b11-efa4-4912-846a-e3cb1a6eff97","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","timestamp":"2020. április. 07. 17:22","title":"Vége a nagy bolti rohamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész becsatlakozott egy online bingómeccsbe, nagy volt az öröm.","shortLead":"A színész becsatlakozott egy online bingómeccsbe, nagy volt az öröm.","id":"20200407_Matthew_McConaughey_nyugdijas_jarvany_koronavirus_bingo_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ace5f5-4d3f-4be9-a1d3-f26b6549ffd4","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Matthew_McConaughey_nyugdijas_jarvany_koronavirus_bingo_karanten","timestamp":"2020. április. 07. 20:03","title":"Matthew McConaughey nagyon boldoggá tett pár nyugdíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta betegségből már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen adagja életeket mentett egy kísérletben, melyben kínai kutatók koronavírussal súlyosan fertőzött tíz beteget követtek nyomon. Náluk a vérplazmakezelésnek köszönhetően rövidebb ideig jelentkeztek a tünetek, javult a vér oxigénszintje és gyorsabban tűnt el a vírus a szervezetből, de igazi eredmény az lesz, ha ezt nagyobb mintán is sikerül igazolni. A kínaiak által közzétett esetleírások mindenesetre érdekesek.","shortLead":"Az új koronavírus okozta betegségből már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen adagja életeket mentett...","id":"20200408_koronavirus_verplazmakezeles_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b1faa-3de8-47c4-8537-dd35e3573da9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_verplazmakezeles_tanulmany","timestamp":"2020. április. 08. 06:03","title":"Koronavírus: a 11. napon már súlyosan beteg 46 éves férfi vérplazmát kapott, másnapra azonnal jobban lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3642483d-9310-4d5e-8239-b2f44c4f13de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb tréner 71 éves volt.","shortLead":"A szerb tréner 71 éves volt.","id":"20200406_meghalt_Radomir_Antic_barcelona_real_madrid_atletico_madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3642483d-9310-4d5e-8239-b2f44c4f13de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e101e631-504e-424e-bfee-d2f736c29cc4","keywords":null,"link":"/sport/20200406_meghalt_Radomir_Antic_barcelona_real_madrid_atletico_madrid","timestamp":"2020. április. 06. 22:41","title":"Elhunyt Radomir Antic, a legendás futballedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletes protokoll írja elő, hogy mikor, hogyan kell védekezniük a járvány alatt a rendőröknek, a maszkokkal és kesztyűkkel kapcsolatban például az országos tiszti főorvos ajánlását veszik figyelembe.","shortLead":"Részletes protokoll írja elő, hogy mikor, hogyan kell védekezniük a járvány alatt a rendőröknek, a maszkokkal és...","id":"20200407_igazoltatas_arcmaszk_kesztyu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73087d4-8d90-452a-b85b-adb52b9b468b","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_igazoltatas_arcmaszk_kesztyu","timestamp":"2020. április. 07. 12:02","title":"Nem kell sem arcmaszk, sem kesztyű a rendőrnek, hogy igazoltathasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni? - útmutató Ernest Shackleton Antarktisz-kutató felfedező emlékezetes expedíciójának tanulságai alapján. ","shortLead":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni?","id":"20200408_Hogyan_valjunk_igazi_vezetove","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393bfbbe-983c-4bd2-af13-87276bfaacaa","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200408_Hogyan_valjunk_igazi_vezetove","timestamp":"2020. április. 08. 15:32","title":"Hogyan váljunk igazi vezetővé nehéz helyzetekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]