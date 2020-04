Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amerikai kutatók mutattak rá, hogy számos termény nem tud megküzdeni a klímaváltozással és a kártevőkkel is egyszerre.","shortLead":"Amerikai kutatók mutattak rá, hogy számos termény nem tud megküzdeni a klímaváltozással és a kártevőkkel is egyszerre.","id":"20200407_klimavaltozas_kartevok_paradicsom_kutatas_mezogazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111b120b-1ad4-4ccd-abf6-7659d6c2d452","keywords":null,"link":"/zhvg/20200407_klimavaltozas_kartevok_paradicsom_kutatas_mezogazdasag","timestamp":"2020. április. 08. 18:41","title":"A klímaváltozás és a kártevők végzetesen fenyegetik a paradicsomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy terveznek a Molnál, hogy egy hosszabb ideig tartó válságot is át tudjon vészelni a cég.","shortLead":"Úgy terveznek a Molnál, hogy egy hosszabb ideig tartó válságot is át tudjon vészelni a cég.","id":"20200408_mol_jarvany_koronavirus_osztalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef578de7-1a8d-4c2f-8ab4-bfb3e93ef66e","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_mol_jarvany_koronavirus_osztalek","timestamp":"2020. április. 08. 10:18","title":"Visszatartja az osztalékot a Mol és nagy kiadáscsökkentésbe kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d302349-604c-4b1c-a77c-71ae2761b310","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Az egész testet átható fájdalom, a fulladozás, a tehetetlenség, a kórházi magány, a szerettekért érzett aggodalom szinte mindenkinél közös élmény, aki elkapta az új típusú koronavírus-fertőzést, éljen bárhol is a Földön. Íme Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, Európa, Ausztrália néhány betegének története.","shortLead":"Az egész testet átható fájdalom, a fulladozás, a tehetetlenség, a kórházi magány, a szerettekért érzett aggodalom...","id":"20200408_Fajdalom_fulladas_fertozes_szegyen_koronavirus_beszamolo_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d302349-604c-4b1c-a77c-71ae2761b310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb3f2c8-10df-4235-8ced-4cbfd06e72ed","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Fajdalom_fulladas_fertozes_szegyen_koronavirus_beszamolo_beteg","timestamp":"2020. április. 08. 14:50","title":"Fájdalom, fulladás és fertőzésszégyen – a Covid-19-et átélők beszámolói öt földrészről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca83603-59f8-4514-bb51-74e23412e085","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja a magyar felhatalmazási törvény kapcsán Norbert Röttgen, a német parlament külügyi bizottságának elnöke, Angela Merkel volt környezetvédelmi minisztere. A politikus most a CDU elnökének pályázik, amivel automatikusan kancellárjelölt is lenne. Mit gondol a CDU pártcsaládjának tagjáról, a Fideszről?","shortLead":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja...","id":"20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca83603-59f8-4514-bb51-74e23412e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be514aa7-f9dd-47d9-bdce-1ed51149fc7d","keywords":null,"link":"/360/20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","timestamp":"2020. április. 09. 07:05","title":"CDU-elnökjelölt: Már most eljárást kell indítani Magyarország ügyében az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5982d6-8ad1-4b3e-8407-c8db129e5fca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben oxigénért és élelemért szűrik a tengervizet, bizonyos tengeri állatok, így például a szivacsok és a kagylók ki tudják szűrni a vírusok részecskéit. ","shortLead":"Miközben oxigénért és élelemért szűrik a tengervizet, bizonyos tengeri állatok, így például a szivacsok és a kagylók ki...","id":"20200407_A_szivacsok_a_vizben_levo_virusok_majdnem_egeszet_kiszurik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5982d6-8ad1-4b3e-8407-c8db129e5fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5a3fd-5bfd-4c17-ab99-4bc66b598647","keywords":null,"link":"/zhvg/20200407_A_szivacsok_a_vizben_levo_virusok_majdnem_egeszet_kiszurik","timestamp":"2020. április. 07. 14:38","title":"A szivacsok a vízben lévő vírusok majdnem egészét kiszűrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f021dc55-968a-4cdc-92ee-0f61a07b5a05","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett","category":"360","description":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell. Az állam még beavatkozhat, de az eddigi rendeletek finoman szólva sem hozták el az áhított tisztánlátást a szereplőknek.","shortLead":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell. Az állam még...","id":"202014__ingatlanpiac__kiszolgaltatva__vis_maior__elusznak_az_arral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f021dc55-968a-4cdc-92ee-0f61a07b5a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e02d20-c3fb-4727-9cb7-ebd8542c5672","keywords":null,"link":"/360/202014__ingatlanpiac__kiszolgaltatva__vis_maior__elusznak_az_arral","timestamp":"2020. április. 07. 15:00","title":"Ha ingatlanügylete van, a vírus nem számít, mindenképp fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93982fcd-d4b3-4d5e-a200-8d88e77e6d53","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenészt március végén szállították kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"A zenészt március végén szállították kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20200408_Meghalt_John_Prine_country_es_folkenekes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93982fcd-d4b3-4d5e-a200-8d88e77e6d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614d6c76-17cb-4614-aca1-009160fa13c4","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Meghalt_John_Prine_country_es_folkenekes","timestamp":"2020. április. 08. 13:39","title":"Koronavírus-fertőzésben hunyt el John Prine country- és folkénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezetők felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket.\r

","shortLead":"A városvezetők felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket.\r

","id":"20200407_Kozos_nyilatkozatban_allnak_ki_az_onkormanyzatok_mellett_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5a5637-9f54-45ef-a3e2-ad8126476962","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kozos_nyilatkozatban_allnak_ki_az_onkormanyzatok_mellett_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 07. 18:35","title":"Közös nyilatkozatban állnak ki az önkormányzatok mellett az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]