[{"available":true,"c_guid":"3d8ca39b-3e82-483b-bfc7-9ceb8660c612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány eredetileg epilepsziás roham miatt került a Semmelweis-klinikára, de az elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy koronavírusos.","shortLead":"A kislány eredetileg epilepsziás roham miatt került a Semmelweis-klinikára, de az elvégzett vizsgálatok kimutatták...","id":"20200409_semmelweis_egyetem_klinika_epilepszia_kislany_pozitiv_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8ca39b-3e82-483b-bfc7-9ceb8660c612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357a7891-aa0e-4597-8ec0-288df08191d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_semmelweis_egyetem_klinika_epilepszia_kislany_pozitiv_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 09. 10:23","title":"Teljesen meggyógyult a magyar kislány, akit koronavírus-fertőzéssel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db34192-0ee7-4ae7-b3c0-5e35420b1547","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Június közepén jelenik meg az amerikai first lady nem hivatalos életrajza, amelyet a Washington Post című amerikai napilap Pulitzer-díjas újságírója, Mary Jordan jegyez.\r

\r

","shortLead":"Június közepén jelenik meg az amerikai first lady nem hivatalos életrajza, amelyet a Washington Post című amerikai...","id":"20200409_Hamarosan_megjelenik_Melania_Trump_eletrajza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db34192-0ee7-4ae7-b3c0-5e35420b1547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5841d9b0-82b9-4295-aa90-6cb2b0fbaf28","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Hamarosan_megjelenik_Melania_Trump_eletrajza","timestamp":"2020. április. 09. 08:51","title":"A modellkedéstől Donald Trumpig: hamarosan megjelenik Melania Trump életrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik terméket is fejleszt a zenekedvelőknek.\r

","shortLead":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik...","id":"20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1872bf1b-b360-41c4-aaf7-a8046c893287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","timestamp":"2020. április. 09. 10:03","title":"Két új fülesen is dolgozhatnak az Apple-nél, az egyik egy telefon árába kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01102c1e-6c2f-4510-b03e-b4b677becd3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szárnyal a Microsoft csoportmunka-alkalmazása, a Teams, azonban egyelőre csak kis- és nagyobb vállalatok használják. Hamarosan érkezik a szoftver fogyasztói, azaz a mezei felhasználóknak szánt változata.","shortLead":"Szárnyal a Microsoft csoportmunka-alkalmazása, a Teams, azonban egyelőre csak kis- és nagyobb vállalatok használják...","id":"20200408_microsoft_teams_for_life_felhasznaloi_valtozat_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01102c1e-6c2f-4510-b03e-b4b677becd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ac804d-ced6-4da8-a539-f2d679f7b0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_microsoft_teams_for_life_felhasznaloi_valtozat_letoltes","timestamp":"2020. április. 08. 09:03","title":"Hasznos szoftvert ad ki a Microsoft, jön a bárki számára letölthető Teams-verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9d77ef-b1ca-4e0b-ad4f-8a52d3b3249f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200408_II_Erzsebet_kiralyno_zold_ruhaja_kirobbantotta_a_Photoshophaborut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d77ef-b1ca-4e0b-ad4f-8a52d3b3249f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c40d49-4aa5-4041-8917-4f6c5a8210f7","keywords":null,"link":"/elet/20200408_II_Erzsebet_kiralyno_zold_ruhaja_kirobbantotta_a_Photoshophaborut","timestamp":"2020. április. 08. 14:08","title":"II. Erzsébet királynő zöld ruhája kirobbantotta a Photoshop-háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor már ősszel elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás, szakértők szerint azonban ez igen derülátó jóslat. ","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor már ősszel elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás, szakértők szerint...","id":"20200409_vakcina_koronavirus_nemetorszag_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cd726d-5448-417a-b172-0d607ba88637","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_vakcina_koronavirus_nemetorszag_oltas","timestamp":"2020. április. 09. 15:38","title":"Júniustól embereken tesztelhetik a Németországban kifejlesztett védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64241fa-2952-4044-b6c4-07bfa2096d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"DualSense-nek hívják. Funkciókban és kinézetben is más, mint az eddig megszokott kontrollerek. Ezt csomagolják majd a PlayStation 5-höz.\r

","shortLead":"DualSense-nek hívják. Funkciókban és kinézetben is más, mint az eddig megszokott kontrollerek. Ezt csomagolják majd...","id":"20200407_sony_playstation_5_dualsense_kontroller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64241fa-2952-4044-b6c4-07bfa2096d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd7cff0-a3c0-4db8-97fe-ced31ada1d89","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_sony_playstation_5_dualsense_kontroller","timestamp":"2020. április. 07. 22:34","title":"A Sony váratlanul megmutatta, mivel lesz irányítható a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette Indiát a hidroxi-klorokin nevű gyógyszeralapanyag exportjának megtiltása miatt, Új-Delhiben feloldották a korlátozást. Az amerikai elnök – egyelőre tudományos bizonyítékok nélkül – olyan isteni ajándéknak nevezte a maláriaellenes hatóanyagot, amely alkalmas lehet a koronavírus okozta kór kezelésére.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette Indiát a hidroxi-klorokin nevű gyógyszeralapanyag...","id":"20200408_Trump_fenyegetozott_India_beadta_a_derekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d76cab-0f69-4b6c-8231-11ebd98ba01e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_fenyegetozott_India_beadta_a_derekat","timestamp":"2020. április. 08. 15:19","title":"Trump fenyegetőzött a maláriaellenes gyógyszer miatt, India beadta a derekát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]