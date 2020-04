Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reggelente láthatják majd a nézők. ","shortLead":"Reggelente láthatják majd a nézők. ","id":"20200415_Veiszer_Alinda_az_ATVhez_igazol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b2537c-2701-4000-ad49-2be8c2c1e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495674c1-cdcd-4b70-83f5-c685b0f6152e","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Veiszer_Alinda_az_ATVhez_igazol","timestamp":"2020. április. 15. 13:46","title":"Veiszer Alinda az ATV-hez igazol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95b6276-8f29-445a-b0a0-34b8f76c0a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Louise Cook a Dirt Rally nevű videojátékkal próbálja szinten tartani magát, ha ki már nem mehet.","shortLead":"Louise Cook a Dirt Rally nevű videojátékkal próbálja szinten tartani magát, ha ki már nem mehet.","id":"20200415_autoversenyzo_louise_cook_home_office_jarvany_dirt_rally","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e95b6276-8f29-445a-b0a0-34b8f76c0a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33d81f-46cc-4964-a1fd-8ac5cc317619","keywords":null,"link":"/elet/20200415_autoversenyzo_louise_cook_home_office_jarvany_dirt_rally","timestamp":"2020. április. 15. 13:38","title":"Ezen a brit autóversenyzőn nem fogott ki a járvány, home office-ban is gyakorol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be7e3b8-75ce-4b33-b4f7-55161f804fe6","c_author":"Palócz Éva","category":"360","description":"A magyar kormány sem a munkáltatókat nem támogatja kellőképpen a munkaerő megtartásában, sem a munkavállalókat a válság átvészelésében, ami a vállalati szektor nagy részének a megroggya­násával fog járni. A munkahelyek megmentésének a hiánya óriási és alig helyrehozható károkat okozhat.","shortLead":"A magyar kormány sem a munkáltatókat nem támogatja kellőképpen a munkaerő megtartásában, sem a munkavállalókat a válság...","id":"20200415_Palocz_Eva_Most_evtizedekre_eldolhet_a_magyar_gazdasag_sorsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be7e3b8-75ce-4b33-b4f7-55161f804fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd6947b-fe47-46a7-92aa-591520e30850","keywords":null,"link":"/360/20200415_Palocz_Eva_Most_evtizedekre_eldolhet_a_magyar_gazdasag_sorsa","timestamp":"2020. április. 15. 11:01","title":"Palócz Éva: Most évtizedekre eldőlhet a magyar gazdaság sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a szervezet nem reagált megfelelően a koronavírus-járványra, ezért tudott világszerte elterjedni a kórokozó.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a szervezet nem reagált megfelelően a koronavírus-járványra, ezért tudott világszerte...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_who_donald_trump_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b97a1-5115-4107-9209-330fbf0f9711","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_koronavirus_jarvany_who_donald_trump_tamogatas","timestamp":"2020. április. 15. 05:14","title":"Trump a WHO-ra mutogat, és leállítja a támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával látogatta meg a Felixet húsvét hétfőn. A tárca szerint csak az elviteles ételükért jöttek.","shortLead":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával...","id":"20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b572a2cc-2aa6-4a52-8c0e-7d5a58d294c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 20:49","title":"Érdekes szereplőkkel tért be egy étterembe Gulyás Gergely a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","shortLead":"A lakók kijárhattak, és látogatókat is fogadhattak, az otthonban kitört a járvány. ","id":"20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c83c94-a3e8-462f-ba2e-3543b434ba71","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Szerbia_idosotthon_jarvany_letartoztatas","timestamp":"2020. április. 13. 21:54","title":"Letartóztatták egy szerbiai idősotthon vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","id":"20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff8498-3a74-4e0f-b9ac-acf37e1cd8b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","timestamp":"2020. április. 14. 11:43","title":"Ezer embert bocsát el a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d5975-5130-4c8a-98af-268a98b2e504","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tesz egy úszó, ha hiányzik neki a sport? Például szerez egy kerti medencét!","shortLead":"Mit tesz egy úszó, ha hiányzik neki a sport? Például szerez egy kerti medencét!","id":"20200413_Kapas_Boglarka_uszas_medence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5975-5130-4c8a-98af-268a98b2e504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b36a4be-7a37-4bb9-aa3b-90732724b5b9","keywords":null,"link":"/elet/20200413_Kapas_Boglarka_uszas_medence","timestamp":"2020. április. 13. 20:33","title":"Kapás Boglárka megtalálta a módját, hogy a karanténban is úszhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]