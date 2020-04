Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De jut 133 millió sportlétesítmények fejlesztésére is.","shortLead":"De jut 133 millió sportlétesítmények fejlesztésére is.","id":"20200415_300_millioval_tamogatja_a_kormany_a_versenysportot_es_az_olimpia_felkeszulest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87af14d-e69e-425f-bbe5-47e3d0121b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_300_millioval_tamogatja_a_kormany_a_versenysportot_es_az_olimpia_felkeszulest","timestamp":"2020. április. 15. 10:14","title":"300 millióval támogatja a kormány a versenysportot és az olimpia felkészülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8963ff1d-bbf1-439b-9e17-54cb756097c9","c_author":"Földvári Zsuzsa, Nagy Gábor, Weyer Béla","category":"360","description":"Pár európai ország óvatosan elkezdte lazítani a koronavírus-járvány megállítására elrendelt korlátozásokat. Egyelőre nincs közös stratégia, csak egyéni próbálkozások, amit a még bezárkózók reményteljes figyelme kísér.","shortLead":"Pár európai ország óvatosan elkezdte lazítani a koronavírus-járvány megállítására elrendelt korlátozásokat. Egyelőre...","id":"20200415_Korlatozasok_lazitasa_Ausztriatol_Daniaig__felteteles_szabadlab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8963ff1d-bbf1-439b-9e17-54cb756097c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5073f2-db26-426c-bdb6-dec545eb92a2","keywords":null,"link":"/360/20200415_Korlatozasok_lazitasa_Ausztriatol_Daniaig__felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. április. 15. 15:15","title":"Mérlegen az egészség és a jólét: az osztrákok, a csehek és a dánok lazítottak a karanténon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ca04b3-efe8-4c79-8d55-872bcf7ca665","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A központ Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia áruházait fogja kiszolgálni, 300 embernek adva mukát.","shortLead":"A központ Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia áruházait fogja...","id":"20200414_jysk_logisztikai_raktar_ecser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71ca04b3-efe8-4c79-8d55-872bcf7ca665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0183251b-f80a-45af-8e43-dfdcb2fb52dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_jysk_logisztikai_raktar_ecser","timestamp":"2020. április. 14. 10:21","title":"Ecseren épít új logisztikai központot a Jysk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95b6276-8f29-445a-b0a0-34b8f76c0a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Louise Cook a Dirt Rally nevű videojátékkal próbálja szinten tartani magát, ha ki már nem mehet.","shortLead":"Louise Cook a Dirt Rally nevű videojátékkal próbálja szinten tartani magát, ha ki már nem mehet.","id":"20200415_autoversenyzo_louise_cook_home_office_jarvany_dirt_rally","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e95b6276-8f29-445a-b0a0-34b8f76c0a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33d81f-46cc-4964-a1fd-8ac5cc317619","keywords":null,"link":"/elet/20200415_autoversenyzo_louise_cook_home_office_jarvany_dirt_rally","timestamp":"2020. április. 15. 13:38","title":"Ezen a brit autóversenyzőn nem fogott ki a járvány, home office-ban is gyakorol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d354b4c-62d8-44ec-956b-b17b06e640e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XIII. kerületi polgármester, Tóth József szerint a Bulcsú park és a Ruttkai Éva park is zárva marad a járvány miatt.","shortLead":"A XIII. kerületi polgármester, Tóth József szerint a Bulcsú park és a Ruttkai Éva park is zárva marad a járvány miatt.","id":"20200414_toth_jozsef_nepsziget_marina_part_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d354b4c-62d8-44ec-956b-b17b06e640e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194392b-d303-4290-8066-f6b6a5d2c25f","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_toth_jozsef_nepsziget_marina_part_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 16:10","title":"Május 3-ig nem lehet a Népszigetre és a Marina partra menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó beteg is elhagyta a komplexumot, így az ideiglenes kórház teljesítette küldetését.","shortLead":"Az utolsó beteg is elhagyta a komplexumot, így az ideiglenes kórház teljesítette küldetését.","id":"20200415_vuhan_kina_koronavirus_korhaz_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda3e3e-6618-4958-a04b-eca86850f8b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_vuhan_kina_koronavirus_korhaz_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 13:05","title":"Vuhanban már be is zárják a sebtében felhúzott koronavírus-kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","shortLead":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","id":"20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb5d63-a4ce-4bd2-9ce3-964a1f9fb6ea","keywords":null,"link":"/elet/20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","timestamp":"2020. április. 15. 10:06","title":"Egymással etethetik meg az állatokat egy német állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd61859-66c8-49d2-a533-6660faaa8f51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztiválok és színházak technikusai most a tábori kórházakat látják el árammal és egyéb felszereléssel.","shortLead":"A fesztiválok és színházak technikusai most a tábori kórházakat látják el árammal és egyéb felszereléssel.","id":"20200415_Eddig_szorakoztattak_most_korhazat_epitenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bd61859-66c8-49d2-a533-6660faaa8f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f1e0c2-3719-4b7b-9104-20e4dd2e75a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Eddig_szorakoztattak_most_korhazat_epitenek","timestamp":"2020. április. 15. 10:01","title":"Eddig szórakoztattak, most kórházat építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]