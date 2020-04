Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11c75461-1f8e-4482-ae46-75cd32fada21","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A Colectiv című román dokumentumfilm húsba vágóan mutatja be, milyen következményei vannak annak, ha a korrupt egészségügy emberéletekkel játszik.","shortLead":"A Colectiv című román dokumentumfilm húsba vágóan mutatja be, milyen következményei vannak annak, ha a korrupt...","id":"20200415_A_hallgatasunk_tette_lehetove_hogy_a_hatosagok_hazudjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11c75461-1f8e-4482-ae46-75cd32fada21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48a5f8-8d3e-40af-ab39-45439083122a","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_hallgatasunk_tette_lehetove_hogy_a_hatosagok_hazudjanak","timestamp":"2020. április. 15. 20:00","title":"„A hallgatásunk tette lehetővé, hogy a hatóságok hazudjanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt százalék körüli mértékben csökkentek a világpiaci olajárak szerda délelőtt, miután olyan jelentések láttak napvilágot, hogy a túlkínálat fennmarad, miközben a kereslet összeomlik a koronavírus-járvány következményeként.","shortLead":"Öt százalék körüli mértékben csökkentek a világpiaci olajárak szerda délelőtt, miután olyan jelentések láttak...","id":"20200415_olajar_tulkinalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e338a6-a65c-4cd1-9a3e-ebc39beac911","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_olajar_tulkinalat","timestamp":"2020. április. 15. 12:55","title":"Egyetlen délelőtt 5 százalékot esett az olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","shortLead":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","id":"20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d2422d-3474-4193-9b8c-ad46e9222acb","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","timestamp":"2020. április. 15. 15:39","title":"Virtuális flashmobbal üzentek diákjaiknak a szőcsényi tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal szerint a VII. kerület nem indokolta meg a szerződéskötést az ügyvédi irodával. Niedermüller Péter polgármester szerint minden önkormányzat köt hasonló szerződéseket.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a VII. kerület nem indokolta meg a szerződéskötést az ügyvédi irodával. Niedermüller Péter...","id":"20200416_czegledy_csaba_niedermuller_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5b792a-f8e8-4d31-b79c-504d2005b102","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_czegledy_csaba_niedermuller_kormanyhivatal","timestamp":"2020. április. 16. 11:55","title":"A kormányhivatal vizsgálja Czeglédy Csabáék 29 milliós erzsébetvárosi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030","c_author":"HVG","category":"360","description":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók, akik korábban az említett fűszer antidepresszáns hatását fedték fel. ","shortLead":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók...","id":"202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e873ccb0-f9fa-4dbf-9f64-d55a6cb403f7","keywords":null,"link":"/360/202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","timestamp":"2020. április. 16. 17:00","title":"14 mg a sáfrányból sokat segíthet az esti alváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b686dd0-e185-4e56-96b1-9966c8052bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Vuhanban jobbnak látták a szervezők, ha nem tartják meg az idei maratonfutást – legalábbis nem úgy, ahogy azt eddig megszokhattuk.","shortLead":"A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Vuhanban jobbnak látták a szervezők, ha nem tartják meg az idei...","id":"20200416_vuhan_marathon_futas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b686dd0-e185-4e56-96b1-9966c8052bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d009fb-3db8-4f0b-881b-0c206c76885f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_vuhan_marathon_futas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 17:03","title":"Elmaradt Vuhanban a maraton, de a szervezők feltalálták magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f5dbde-7237-4a25-91da-51b8919ebd7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványra tekintettel a Samsung is úgy döntött, hogy meghosszabbítja a termékeire vonatkozó garanciát. A mobilokat továbbra is ingyen viszik el a szervizekbe, és szintén ingyenesen hozzák szállítják vissza őket.","shortLead":"A járványra tekintettel a Samsung is úgy döntött, hogy meghosszabbítja a termékeire vonatkozó garanciát. A mobilokat...","id":"20200417_samsung_garancia_hosszabbitasa_julius_15_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f5dbde-7237-4a25-91da-51b8919ebd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4de827a-4b96-497e-a870-0e948c448081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_samsung_garancia_hosszabbitasa_julius_15_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 10:33","title":"Négy hónap extra garanciát ad a Samsung a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb 14 magyar áldozata van a vírusnak, a lengyelek már lazítanak hétfőtől, nagyot zuhant a kínai GDP. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb 14 magyar áldozata van a vírusnak, a lengyelek már lazítanak hétfőtől, nagyot zuhant a kínai GDP. Ez a hvg360...","id":"20200417_Radar360_Naci_jogtudossal_emlitettek_egy_lapon_Orbant_mig_o_mosolygos_kepet_posztolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed975d-b271-4cbe-aa41-ef86ed9fda3e","keywords":null,"link":"/360/20200417_Radar360_Naci_jogtudossal_emlitettek_egy_lapon_Orbant_mig_o_mosolygos_kepet_posztolt","timestamp":"2020. április. 17. 08:00","title":"Radar360: Náci jogtudóssal említették egy lapon Orbánt, míg ő mosolygós képet posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]