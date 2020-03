Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összeomlás, visszavonulás, home office, teszt, tűzoltás. Az én hetem: Lackfi János megrendült, de nem akar úgy élni, mintha itt lenne a vég 2020. március. 22. 19:00

Az amerikai Amazon webáruháznál nagyon kellenek most a dolgos kezek, mivel az emberek mindent házhoz akarnak szállíttatni a koronavírus-járvány miatt. Hirtelen lett százezer üres állás egy óriáscégnél a járvány miatt 2020. március. 22. 09:34

\r

Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért rendszeres „árnyék-tájékoztatókat" tart Joe Biden. A politikus, akinek a legjobb esélye van arra, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként induljon az elnökválasztáson, azt is közölte, hogy Trump rendszeresen tesz félrevezető nyilatkozatokat. Árnyék koronavírus-tájékoztatókba kezd Biden, mert Trump alkalmatlan a vezetésre 2020. március. 22. 15:11

Néhány kivételtől eltekintve csak azok maradhatnak nyitva, amelyek kórházak közelében vannak. Kanadai és amerikai boltokat zár be a Starbucks 2020. március. 21. 15:12 Az orvosi kamara reméli, a hatóságok megteszik a morális és jogi szempontból szükséges lépéseket.","shortLead":"Rovó László síelni volt Olaszországban, hazajött, majd önkéntes házi karantén helyett műtött. Rovó László síelni volt Olaszországban, hazajött, majd önkéntes házi karantén helyett műtött. Az orvosi kamara reméli, a hatóságok megteszik a morális és jogi szempontból szükséges lépéseket. Azonnali hatállyal eljárást indít az orvosi kamara a koronavírusos szegedi orvos ellen 2020. március. 22. 15:29 Ebből viszont az is következik, hogy koronavírus-járvány szorításában kénytelenek vagyunk felfedezni és újra értelmezni az otthoni tevékenységeinket. A sorozatnézés szerencsére és egyelőre biztos pontnak tűnik ebben a nagy bizonytalanságban is. Ez itt a hvg.hu személyes ajánlója vészterhes és kevésbé vészterhes időkre.","shortLead":"A legkevesebb és a legfontosabb most, hogy lehetőleg mindenki otthon maradjon. Ebből viszont az is következik...","id":"20200322_Kitorne_a_szobafogsagbol_Nezzen_sorozatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1a9e356-3a86-49a3-8fed-a8b194c3b607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552c3446-5440-4ced-bbb5-bfcd0b02b405","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_Kitorne_a_szobafogsagbol_Nezzen_sorozatokat","timestamp":"2020. március. 22. 20:00","title":"Kitörne a szobafogságból? A legkevesebb és a legfontosabb most, hogy lehetőleg mindenki otthon maradjon. Ebből viszont az is következik, hogy koronavírus-járvány szorításában kénytelenek vagyunk felfedezni és újra értelmezni az otthoni tevékenységeinket. A sorozatnézés szerencsére és egyelőre biztos pontnak tűnik ebben a nagy bizonytalanságban is. Ez itt a hvg.hu személyes ajánlója vészterhes és kevésbé vészterhes időkre. Kitörne a szobafogságból? Nézzen sorozatokat! 2020. március. 22. 20:00 Bezártság és felszabadultság, rutin és szétesés – hasonló, mégis különböző reakciókat produkáltak a szerkesztőségünk tagjai a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthoni munka során. Egy hét tapasztalataival lettünk gazdagabbak, és még csak tanuljuk, hogy lehet ezt jól csinálni. A nagy emberkísérlet: home office-ban a hvg.hu 2020. március. 21. 20:00

Kölcsönzött munkásokról van szó, többségük kelet-magyarországi, illetve ukrán. Hatszáz embert máris elküldött az esztergomi Suzuki 2020. március. 21. 14:41