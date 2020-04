Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e369f3ff-f428-40b8-9ca0-d7d056c80e2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az önkormányzat saját céget alapított, amely két ütemben veszi át a feladatot.","shortLead":"Az önkormányzat saját céget alapított, amely két ütemben veszi át a feladatot.","id":"202017_ujbuda_parkolasuzemelteto_onkormanyzati_kezben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e369f3ff-f428-40b8-9ca0-d7d056c80e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6978959b-309b-4cef-86b5-668297fb8007","keywords":null,"link":"/360/202017_ujbuda_parkolasuzemelteto_onkormanyzati_kezben","timestamp":"2020. április. 27. 10:00","title":"Újbuda elveszi a parkolási bizniszt a kormányfő barátjának cégétől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8e607c-c673-499a-b25b-f6ce9aac19c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogász 78 éves volt.","shortLead":"A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogász 78 éves volt.","id":"20200427_kovacs_tamas_legfobb_ugyesz_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c8e607c-c673-499a-b25b-f6ce9aac19c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7816b176-7ea1-4217-ba89-aed3ccc9c272","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_kovacs_tamas_legfobb_ugyesz_meghalt","timestamp":"2020. április. 27. 15:40","title":"Meghalt Kovács Tamás, volt legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d948f-f9eb-4bc9-abe6-d5344c5d4bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban vasárnap az április eleji szintre lassult az új típusú koronavírus-járvány üteme, miután az utóbbi 24 órában 2357 embernél diagnosztizálták a kórokozót, a fertőzöttek száma ezzel 110 130-ra emelkedett.","shortLead":"Törökországban vasárnap az április eleji szintre lassult az új típusú koronavírus-járvány üteme, miután az utóbbi 24...","id":"20200426_Torokorszagban_tovabb_csokkent_az_uj_esetek_es_a_halottak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158d948f-f9eb-4bc9-abe6-d5344c5d4bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c52479-c033-48c3-b7f6-7a3125870691","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Torokorszagban_tovabb_csokkent_az_uj_esetek_es_a_halottak_szama","timestamp":"2020. április. 26. 21:46","title":"Törökországban tovább csökkent az új esetek és a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"","category":"vilag","description":"A templomok könnyítéseket kaptak a korlátozások alól, de a híveknek távolságot kell tartaniuk.","shortLead":"A templomok könnyítéseket kaptak a korlátozások alól, de a híveknek távolságot kell tartaniuk.","id":"20200426_Helyjegyet_kell_valtani_az_egyik_templomba_DelKoreaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201df262-a933-45f0-b666-dc713bdf67f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Helyjegyet_kell_valtani_az_egyik_templomba_DelKoreaban","timestamp":"2020. április. 26. 14:37","title":"Helyjegyet kell váltani az egyik templomba Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5598b05-4ae4-4bef-8dce-8dc84e15827a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány kitörése miatt megtorpant a világgazdaság. Kína az elsők között van, ahol ezt újraindítják, az új gazdasági infrastruktúrára vonatkozó elemek azonban nem minden esetben szolgálják a zöld célokat. ","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése miatt megtorpant a világgazdaság. Kína az elsők között van, ahol ezt újraindítják, az új...","id":"20200427_Kina_gazdasagi_ujrainditas_klimacelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5598b05-4ae4-4bef-8dce-8dc84e15827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60f992-9029-4ed8-8b15-f84c32092ba5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Kina_gazdasagi_ujrainditas_klimacelok","timestamp":"2020. április. 27. 14:56","title":"Kínában szemben áll a gazdaság újraindítása a klímacélokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","shortLead":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","id":"20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52de99b-a489-4e5b-bdd3-1237951ddaca","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:40","title":"Százezren gyógyultak már fel a fertőzésből Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből a korábban bejelentett vegyesvállalat, mert az amerikai fél egyoldalúan felmondta az előszerződést. A brazilok szerint a Boeing soha nem is akarta igazán az üzletet megkötni.","shortLead":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből...","id":"20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1edc0d6-d402-4a74-91dc-6e336e28d2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","timestamp":"2020. április. 25. 21:15","title":"Nem társul az amerikai Boeing és a brazil Embraer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Klebelsberg Központ vezetője szerint, ha mindenki betartja a védekezéshez szükséges előírásokat, akkor nem lesz fertőzésveszély az érettségin. A digitális oktatás jól vizsgázott, igaz, a tanulók öt százaléka kimarad ebből. Van mintegy 700 gyerek, aki nem otthonról tanul, hanem bejár az iskolákba.\r

\r

","shortLead":"A Klebelsberg Központ vezetője szerint, ha mindenki betartja a védekezéshez szükséges előírásokat, akkor nem lesz...","id":"20200425_Hathetszaz_gyerek_most_is_bejar_az_iskolakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8194a5a5-3737-4a69-9f5d-0a381af23b4b","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Hathetszaz_gyerek_most_is_bejar_az_iskolakba","timestamp":"2020. április. 25. 18:25","title":"Hat-hétszáz gyerek most is bejár az iskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]