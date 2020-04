Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","id":"20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c5b8fa-b3a3-45a7-9f21-eb601ee8a08d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 08:05","title":"Tombol a járvány, de Trump elrendelte, hogy nyissanak ki a húsüzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802749e3-ca77-4ea5-909b-62c85f87f246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges hatkerekű járművek szinte minden terepviszonyt képesek leküzdeni, és a robbantások sem igazán képesek kárt tenni bennük.","shortLead":"A különleges hatkerekű járművek szinte minden terepviszonyt képesek leküzdeni, és a robbantások sem igazán képesek kárt...","id":"20200430_korkameras_pancelozott_szuperjarmuvek_keszultek_budapesten_komondor_tuzoltosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802749e3-ca77-4ea5-909b-62c85f87f246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15468af6-fc08-483b-8cfa-cf16a0e524f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_korkameras_pancelozott_szuperjarmuvek_keszultek_budapesten_komondor_tuzoltosag","timestamp":"2020. április. 30. 06:41","title":"Körkamerás páncélozott szuper-járművek készültek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","shortLead":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","id":"20200428_spanyolnatha_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3766ebc3-e908-472d-a75c-0daf0a7c8a93","keywords":null,"link":"/elet/20200428_spanyolnatha_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 21:32","title":"Túlélte a spanyolnáthát, most a koronavírusból is kigyógyult egy 101 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de85d89b-349b-4005-bb3c-b16adb331386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg ismert koronavírusok mind denevérektől vagy háziállatoktól származnak, érvelt a Vuhani Virológiai Intézet egy laborjának vezetője.","shortLead":"A jelenleg ismert koronavírusok mind denevérektől vagy háziállatoktól származnak, érvelt a Vuhani Virológiai Intézet...","id":"20200428_koronavirus_vuhani_virologiai_intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de85d89b-349b-4005-bb3c-b16adb331386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb8c157-9752-4d3a-8d5c-6fa0325176d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_vuhani_virologiai_intezet","timestamp":"2020. április. 28. 17:23","title":"A koronavírus-járványnak semmi köze a vuhani laborhoz, állítja egy kínai tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0dfaef-a93a-4411-a019-49d5132ddf88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozás indult ellene.","shortLead":"Nyomozás indult ellene.","id":"20200428_remhir_koronavirus_kiskunhalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e0dfaef-a93a-4411-a019-49d5132ddf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165043e2-a49a-4e15-a501-fe408d0b0782","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_remhir_koronavirus_kiskunhalas","timestamp":"2020. április. 28. 18:12","title":"Rémhíreket terjesztett a koronavírusról, elfogták a kiskunhalasi nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304a44b3-29bb-471f-a32c-536e68110759","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra kellene gondolni az iskolák szerepét, az oktatási tartalmakat, az értékelést, a szülő-tanár viszonyt – javasolja egy nemzetközi szülői szervezet. Van mire alapozni: a járvány miatt minden országban kénytelenek voltak áttérni a távoktatásra, ez hasznos tapasztalatokat halmozott fel.\r

\r

","shortLead":"Újra kellene gondolni az iskolák szerepét, az oktatási tartalmakat, az értékelést, a szülő-tanár viszonyt – javasolja...","id":"20200429_A_tavtanulas_tapasztalataival_uj_tarsadalmi_szerzodest_szeretnenek_a_szulok_az_iskolarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=304a44b3-29bb-471f-a32c-536e68110759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee626a9-742e-4bff-b968-f395bf7aee76","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_A_tavtanulas_tapasztalataival_uj_tarsadalmi_szerzodest_szeretnenek_a_szulok_az_iskolarol","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"A távtanulás tapasztalataival új társadalmi szerződést szeretnének a szülők az iskoláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és átképzési támogatással is segítik.","shortLead":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és...","id":"20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc34cb30-15b4-42fb-9c07-9082df8f9db9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","timestamp":"2020. április. 28. 17:58","title":"A dolgozók több mint felét elküldik Mészáros szállodáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff53a606-301a-4d01-8694-6a4ab4ea0bf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Súlyos megállapítások vannak az Andrej Babis cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét vizsgáló európai parlamenti bizottság jelentésében.","shortLead":"Súlyos megállapítások vannak az Andrej Babis cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét vizsgáló európai parlamenti...","id":"20200430_Bajban_a_cseh_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff53a606-301a-4d01-8694-6a4ab4ea0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bccbcb-8f26-49c6-a164-9fca050c88d0","keywords":null,"link":"/360/20200430_Bajban_a_cseh_Orban","timestamp":"2020. április. 30. 07:30","title":"Bajban az őrültező és árulózó cseh Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]