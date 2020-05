Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333cea60-4447-45ee-988d-59b37df74751","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány a kormányközeli cégeket sem kíméli, az pedig nem meglepő, hogy Orbán Viktor gyorsan a mentésükre siet: a következő hónapokban több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek.","shortLead":"A koronavírus-járvány a kormányközeli cégeket sem kíméli, az pedig nem meglepő, hogy Orbán Viktor gyorsan a mentésükre...","id":"20200429_Oligarchacegeknek_a_jarvanyban_is_jar_a_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333cea60-4447-45ee-988d-59b37df74751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f4016-8b5c-4c50-831f-9c9d7b8c0d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Oligarchacegeknek_a_jarvanyban_is_jar_a_penz","timestamp":"2020. április. 29. 14:11","title":"Oligarchacégekhez a járvány alatt is folyik a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus súlyos csapást mér a borosgazdákra is egész Európában, ahol túltermelési válság fenyeget. A gazdák Brüsszelhez fordultak segítségért. Azt javasolják, hogy a borfelesleget használják fel ipari célra, az EU pedig kárpótolja ezért a szőlőművelőket.\r

","shortLead":"A koronavírus súlyos csapást mér a borosgazdákra is egész Európában, ahol túltermelési válság fenyeget. A gazdák...","id":"20200430_Tobb_mint_egymilliard_palack_bor_lehet_az_enyeszete_Europaban_a_valsag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dde4945-f42c-4ee8-962a-8406e6a8fefa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_Tobb_mint_egymilliard_palack_bor_lehet_az_enyeszete_Europaban_a_valsag_miatt","timestamp":"2020. április. 30. 12:58","title":"Több mint egymilliárd palack bor lehet az enyészeté Európában a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75df73a-94ca-4bfb-927d-26f9ac6abb7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy youtuber összegyűjtötte az elmúlt évek iPhone-jait, hogy kiderüljön, hasonló igénybevétel mellett melyik meddig bírja egy feltöltéssel.","shortLead":"Egy youtuber összegyűjtötte az elmúlt évek iPhone-jait, hogy kiderüljön, hasonló igénybevétel mellett melyik meddig...","id":"20200429_apple_iphone_se_2_akkumulator_teszt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75df73a-94ca-4bfb-927d-26f9ac6abb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62dd4e5-86fc-40f8-bad6-d0dc806fa3ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_apple_iphone_se_2_akkumulator_teszt_video","timestamp":"2020. április. 29. 18:18","title":"Megmérték, meddig bírja az új iPhone SE akkumulátora az Apple többi telefonjához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek ellenére is stabil helyzetben vannak, és még egy a vártnál hosszabb visszaesést is átvészelnének, nyilatkozta Rolf Schnitzler. Az ígért bérfejlesztéseket is végrehajtották, még ha a leépítéseket nem is tudják elkerülni.","shortLead":"Ennek ellenére is stabil helyzetben vannak, és még egy a vártnál hosszabb visszaesést is átvészelnének, nyilatkozta...","id":"20200429_budapest_airport_valsag_Rolf_Schnitzler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd1d32a-a5e4-4f8a-8a7d-7f8b1f2b96d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_budapest_airport_valsag_Rolf_Schnitzler","timestamp":"2020. április. 29. 12:30","title":"Minden nap 99 százalék feletti a Budapest Airport vesztesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek bevezetésével. Orbán azt ígérte a hét elején, mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól. Ehhez viszont valószínűleg fel kell pörgetni a közmunkaprogramot is.","shortLead":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek...","id":"20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450ed3a0-0363-4deb-b17c-a68b23558cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","timestamp":"2020. április. 29. 12:53","title":"Kizárnák a közmunkából, akinek rendezetlen az udvara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége az állami intézményeknek. ","shortLead":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége...","id":"20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececb445-b200-4847-9468-23a466084af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","timestamp":"2020. április. 29. 17:52","title":"Az ÁSZ megállapította, hogy tovább javult a közszféra korrupció elleni védettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badd9869-cf71-4c7f-9295-411cdd448caf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soron kívüli ülésen szavaztak a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott, a bukaresti parlament két magyar képviselője által decemberben ismét beterjesztett törvényjavaslatról.\r

","shortLead":"Soron kívüli ülésen szavaztak a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott, a bukaresti parlament két magyar képviselője...","id":"20200429_romania_szenatus_szekelyfold_teruleti_autonomia_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=badd9869-cf71-4c7f-9295-411cdd448caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1562a972-a167-4589-bcce-697d533063e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_romania_szenatus_szekelyfold_teruleti_autonomia_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. április. 29. 17:42","title":"Nemet mondott a székelyföldi területi autonómiára a román szenátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosították a kórházparancsnokokról szóló kormányrendeletet, így azok a nagyobb idősotthonokban is megjelenhetnek.","shortLead":"Módosították a kórházparancsnokokról szóló kormányrendeletet, így azok a nagyobb idősotthonokban is megjelenhetnek.","id":"20200429_Az_idosotthonokba_is_korhazparancsnokokat_kuldene_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30195f3-9ceb-4f6f-abd5-0c63e7e90148","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_idosotthonokba_is_korhazparancsnokokat_kuldene_a_kormany","timestamp":"2020. április. 29. 15:12","title":"Az idősotthonokba is kórházparancsnokokat küld a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]