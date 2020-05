Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f948b80b-3ddd-46a2-9ec9-52eb51584238","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem vesztette el a humorérzékét az egykori belügyminiszter, így tud mosolyogni az operatív törzs minden fellépésén, s örül a hírnek, hogy a svájciak is tartják a kötelező távolságot, \"csak nem értik, miért kell ennyire közel menni a másik emberhez\". Kuncze szerint Orbánék egyetlen fontos szakpolitikai kérdést sem kezeltek a válság kapcsán, ugyanakkor a miniszterelnök erőfeszítéseket tesz, hogy a \"nagy védelmező szerepében\" egyedül léphessen fel.","shortLead":"Nem vesztette el a humorérzékét az egykori belügyminiszter, így tud mosolyogni az operatív törzs minden fellépésén, s...","id":"20200505_Kuncze_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f948b80b-3ddd-46a2-9ec9-52eb51584238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff336386-aca6-4a66-8d5e-269c1dad05cb","keywords":null,"link":"/360/20200505_Kuncze_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 05. 18:30","title":"Kuncze Gábor a Home office-ban: \"Ez egy olyan tető, aminél még van feljebb is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára is.","shortLead":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára...","id":"20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604243c-3dda-45f0-921a-d82305886b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 06. 12:33","title":"Az utolsó puzzle-darab is a helyén: megvan az LG Velvet ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2eebdf-e6b4-438c-996c-8ecba531f320","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az applikáció telepítése önkéntes alapú, de aki azután vét a szabályok ellen, megbírságolják.","shortLead":"Az applikáció telepítése önkéntes alapú, de aki azután vét a szabályok ellen, megbírságolják.","id":"20200505_koronavirus_telefonos_szoftver_ellenorzes_hatosagi_hazi_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e2eebdf-e6b4-438c-996c-8ecba531f320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa6dbf1-cbcb-43b0-9bfa-384a554d6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_telefonos_szoftver_ellenorzes_hatosagi_hazi_karanten","timestamp":"2020. május. 05. 08:08","title":"Itthon is telefonos szoftverrel ellenőriznék a házi karantén betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82069663-33ca-42bf-a156-f252366f6415","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus nem akar távozni a hatalomból, inkább az utcára küldte a katonaságot.","shortLead":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus...","id":"202018_tom_thabane_lesotho_gyanusitott_kormanyfoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82069663-33ca-42bf-a156-f252366f6415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede1b46b-55db-4ee4-95e0-2cc240021a4f","keywords":null,"link":"/360/202018_tom_thabane_lesotho_gyanusitott_kormanyfoje","timestamp":"2020. május. 04. 16:00","title":"A hadsereggel védi magát a felesége meggyilkolásával vádolt lesothói kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új ellenanyag egy holland kutatás szerint képes semlegesíteni az új koronavírust.","shortLead":"Az új ellenanyag egy holland kutatás szerint képes semlegesíteni az új koronavírust.","id":"20200505_koronavirus_jarvany_fertozes_kutatas_ellenanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebb625a-09fc-4b52-bc8e-29adf93dd66b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_koronavirus_jarvany_fertozes_kutatas_ellenanyag","timestamp":"2020. május. 05. 13:44","title":"Találtak egy ellenanyagot, amely megvédi a sejteket a koronavírus-fertőzéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint ilyen helyzetben is alkotmányos alapjoga véleményt nyilvánítani, érdekes bírósági tárgyalásra számít.","shortLead":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint ilyen helyzetben is alkotmányos alapjoga véleményt...","id":"20200504_Hadhazyt_megallitottak_a_rendorok_hogy_miert_dudal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95380c0-ff6a-4f5b-963b-41dafdab6453","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Hadhazyt_megallitottak_a_rendorok_hogy_miert_dudal","timestamp":"2020. május. 04. 18:52","title":"Hadházyt csak megállították, Szélt fel is jelentették a rendőrök a dudálós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a82022-8d54-474a-b061-6433d3612e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen bukásra ítélték, ám a jelek szerint nagyon is megérte elkészíteni a virtuális valóságra szabott Half-Life: Alyxot.","shortLead":"Többen bukásra ítélték, ám a jelek szerint nagyon is megérte elkészíteni a virtuális valóságra szabott Half-Life...","id":"20200504_steam_vr_jatek_virtualis_valosag_half_life_alyx","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a82022-8d54-474a-b061-6433d3612e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d3c9bf-d77c-48c8-8e95-0313c589cef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_steam_vr_jatek_virtualis_valosag_half_life_alyx","timestamp":"2020. május. 04. 15:13","title":"950 ezer új VR-játékost hozott a Steamnek a legújabb Half-Life","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17157cf1-b0fe-4311-a62f-281e914b4d60","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200505_Marabu_Feknyuz_Budapesten_meg_nincs_lazitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17157cf1-b0fe-4311-a62f-281e914b4d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d62ce21-6a91-4ae5-9a0b-73bdd54be606","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Marabu_Feknyuz_Budapesten_meg_nincs_lazitas","timestamp":"2020. május. 05. 19:08","title":"Marabu Féknyúz: Budapesten még nincs lazítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]