[{"available":true,"c_guid":"1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég dolgozói epikus harcban győzik le a kórokozót.","shortLead":"A cég dolgozói epikus harcban győzik le a kórokozót.","id":"20200507_koronavirus_magyar_kozut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde84538-1d61-4947-b2fc-021d4a7173ef","keywords":null,"link":"/elet/20200507_koronavirus_magyar_kozut","timestamp":"2020. május. 07. 08:53","title":"Tapsoljuk meg a Magyar Közutat ezért a koronavírus-videóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra a koronavírus-járvány miatt – Fehéroroszország kivételével – egész Európában felfüggesztett fociszezon, ám egyelőre nem tudni, mikor történhet ez meg. Magyarországon a férfi NB I és a Magyar Kupa folytatódhat, a nőknél a BL-indulásért még lesz meccs, de más nem.\r

","shortLead":"A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra...","id":"20200506_Mar_sok_helyen_fociznanak_Europaban_de_meg_nem_engedik_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b29ed0c-f384-4871-8c27-c42d90d780f8","keywords":null,"link":"/360/20200506_Mar_sok_helyen_fociznanak_Europaban_de_meg_nem_engedik_oket","timestamp":"2020. május. 06. 15:45","title":"Az NB I folytatódik, de Európa legtöbb országában még nem rúgnak labdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37478c23-6281-4125-ad60-09694dd6a7da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt kiürült utcákon semmi sem akadályozta a haladásukat.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kiürült utcákon semmi sem akadályozta a haladásukat.","id":"20200506_Oriasi_birkanyaj_rohant_vegig_egy_torok_varoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37478c23-6281-4125-ad60-09694dd6a7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277395fa-575f-4469-9f29-805ef00e1eb5","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Oriasi_birkanyaj_rohant_vegig_egy_torok_varoson","timestamp":"2020. május. 06. 09:23","title":"Óriási birkanyáj rohant végig egy török városon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91f622d-7060-41ef-9ab1-68b3a65ec64e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 73 éves volt. ","shortLead":"A zenész 73 éves volt. ","id":"20200506_Meghalt_Florian_Schneider_a_Kraftwerk_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91f622d-7060-41ef-9ab1-68b3a65ec64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d552dfb-b773-400b-834e-ad9ca15ec23a","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Meghalt_Florian_Schneider_a_Kraftwerk_alapitoja","timestamp":"2020. május. 06. 17:44","title":"Meghalt Florian Schneider, a Kraftwerk alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53aeef2c-22fc-47b7-b6a1-6d1d80f22447","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kedden újra megnyílt a világhírű drezdai Sempergalerie. Az olasz, holland, flamand és német festők műveit bemutató galéria hétévnyi rekonstrukció után februárban nyitott meg, de a koronavírus-világjárvány miatt szinte egyből be kellett zárnia.","shortLead":"Kedden újra megnyílt a világhírű drezdai Sempergalerie. Az olasz, holland, flamand és német festők műveit bemutató...","id":"20200507_Maszkkal_a_muzeumban__Drezdaban_mar_megnyilt_egy_keptar_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53aeef2c-22fc-47b7-b6a1-6d1d80f22447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dcbb92-de6c-4cc3-9d2a-cae1ef526903","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Maszkkal_a_muzeumban__Drezdaban_mar_megnyilt_egy_keptar_fotok","timestamp":"2020. május. 07. 08:35","title":"Maszkkal a múzeumban – Drezdában már megnyílt egy képtár (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meg egy MotoGP-pályát, amelyen már három év múlva versenyt rendezének.","shortLead":"Meg egy MotoGP-pályát, amelyen már három év múlva versenyt rendezének.","id":"20200506_forma1_motogp_versenyzo_autosport_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9384ca-6cac-497d-8ab7-4e61ea58bc93","keywords":null,"link":"/sport/20200506_forma1_motogp_versenyzo_autosport_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. május. 06. 15:41","title":"Magyar F1-es pilótát, MotoGP-versenyzőt akar az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky szerint a kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék azokat a dolgozóikat, akiket távmunkában foglalkoztatnak. Máskülönben gondok jöhetnek.\r

","shortLead":"A Kaspersky szerint a kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék azokat...","id":"20200507_kibervedelem_kiberbiztonsag_kaspersky_biztonsagos_tavmunka_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a44923c-1e09-4f4c-8381-a9f11c94d85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_kibervedelem_kiberbiztonsag_kaspersky_biztonsagos_tavmunka_home_office","timestamp":"2020. május. 07. 10:03","title":"Négyből három dolgozót nem készítettek fel a cégek a biztonságos távmunkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes lehetőséggel is kecsegtet.","shortLead":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes...","id":"20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230502d-d901-4c22-8661-d2f3ba4170f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","timestamp":"2020. május. 07. 12:03","title":"Terveken már látni: különleges MacBookról álmodik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]