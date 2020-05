Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnál a házhoz szállítások számának emelkedése miatt felvettek 240 új dolgozót. Van köztük kozmetikus és balett-táncos is.","shortLead":"Az áruházláncnál a házhoz szállítások számának emelkedése miatt felvettek 240 új dolgozót. Van köztük kozmetikus és...","id":"20200511_koronavirus_hazhozszallitas_tesco_auchan_munkaero_munkavallalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff513a92-ae65-48eb-b172-c06e6f5b3060","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_hazhozszallitas_tesco_auchan_munkaero_munkavallalo","timestamp":"2020. május. 11. 09:15","title":"Egy ismert DJ és egy operaénekes is a Tescónál kötött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cece83-45f7-4e9e-9170-485ffaf53241","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető a környezettudatosnak ígért plugin hibrid hajtásláncú családi autó. ","shortLead":"Már itthon is rendelhető a környezettudatosnak ígért plugin hibrid hajtásláncú családi autó. ","id":"20200511_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_audi_a6_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8cece83-45f7-4e9e-9170-485ffaf53241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bca025-2001-4de9-a59a-48d8201ac741","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_audi_a6_kombi","timestamp":"2020. május. 11. 11:21","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Audi A6 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is így működött, csak neki ehhez még korona kellett és hadsereg.","shortLead":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is...","id":"20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba5df46-90d7-459c-87a0-87f94d782704","keywords":null,"link":"/360/20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","timestamp":"2020. május. 10. 10:22","title":"Ónody Gomperz: A mi demokratikus zsarnokunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány miatt egyre inkább előtérbe került, hogy egyszer használatos csomagolások és műanyagok is jelentik az egészségünk zálogát. Az EU-ban ehhez képest pont ezek betiltása közeledik, a helyettesítők pedig jóval drágábbak. De még nagyobb gond, hogy nincs elég belőlük. ","shortLead":"A világjárvány miatt egyre inkább előtérbe került, hogy egyszer használatos csomagolások és műanyagok is jelentik...","id":"20200510_Visszaveti_a_muanyagmentesseget_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623929dd-a2d0-4ebb-a92e-d90f53a5443b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200510_Visszaveti_a_muanyagmentesseget_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 10:30","title":"Örökre búcsút mondhatunk a műanyagmentességnek a világjárvány miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak, a koronavírus azonban egyelőre velünk marad, és tovább formálja az életünket. A kérdés csak az, hogy miben és milyen mértékben. Az alábbi kérdőív segítségével azt igyekszünk kideríteni, miként élték meg a hvg.hu olvasói az elmúlt két hónapot, és milyen változások látszanak már most ennek hatására. Segítsen minél árnyaltabbá tenni az összképet, legyen ebben partnerünk, válaszoljon kérdéseinkre. Köszönjük!","shortLead":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak...","id":"20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a1a3-ad3e-4117-8f9a-3a883be8f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","timestamp":"2020. május. 11. 06:30","title":"Ezt túléltük? De hogy? És milyen áron? – A hvg.hu nagy karanténkörképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul érte őket a kormány áprilisi döntése.","shortLead":"Váratlanul érte őket a kormány áprilisi döntése.","id":"20200510_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_godi_polgarmester_a_kormany_huzasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fe05b6-c93f-49b0-b961-5d3da3995592","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_godi_polgarmester_a_kormany_huzasa_miatt","timestamp":"2020. május. 10. 16:20","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a gödi polgármester a kormány húzása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon a különböző közösségi hálózatokhoz csatlakozók aránya egyharmaddal magasabb az uniós átlagnál, az online vásárlásoknál viszont jóval óvatosabbak a magyarok, mint a nyugati-európaiak. Mindeközben a KSH legutóbbi felmérése szerint a hazai cégek egyharmadának még internetes honlapja sincs.","shortLead":"Magyarországon a különböző közösségi hálózatokhoz csatlakozók aránya egyharmaddal magasabb az uniós átlagnál, az online...","id":"202019_aktiv_ahalon_amagyarok_haromnegyede_sokanvadasznak_egeszsegugyi_informaciokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135019f6-12eb-4643-b8fb-0b4a9dd59872","keywords":null,"link":"/360/202019_aktiv_ahalon_amagyarok_haromnegyede_sokanvadasznak_egeszsegugyi_informaciokra","timestamp":"2020. május. 11. 13:00","title":"Nem csak a járvány miatt lógunk az uniós átlagnál is többet a hálón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a79fa7-fd12-4866-b91d-60706ecd5dac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy az elkövetkező időkben (jó esetben hónapokig, rosszabban évekig) arcmaszkot kell majd hordanunk a nyilvános helyeken. Ez viszont gondot jelenthet, ha a telefonunk arcfelismeréssel működik. Az egyik gyártó olyan N95-ös maszkon dolgozik, amelynél nem lesz ilyen probléma.","shortLead":"Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy az elkövetkező időkben (jó esetben hónapokig, rosszabban évekig...","id":"20200511_huami_projekt_aeri_arcfelismerest_tamogato_n95_vedomaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8a79fa7-fd12-4866-b91d-60706ecd5dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86acd90c-0ec2-4034-9b10-a28773df2e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_huami_projekt_aeri_arcfelismerest_tamogato_n95_vedomaszk","timestamp":"2020. május. 11. 14:03","title":"Olyan N95-ös maszkot készít a Huami, amelyben nem okoz gondot még az arcfelismerés sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]