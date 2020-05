A világ sok országának dolgozója végzi most otthonában munkahelyi teendőit, amelyet eredendően a koronavírus-járvány miatt vezettek be a cégek. Amelyek elég gyakran azt is előírják, hogy az alkalmazottnak az új körülmények ellenére is részt kell vennie a munkacsoport megbeszélésein, egyeztetéseken vagy ötleteléseken. Legyen szó akár hang, vagy videós meetingről, érdemes nagy hangsúlyt fektetni a felkészülésre, így ugyanis sok probléma elkerülhető.

A Kaspersky öt fontos dolgot határozott meg blogjában, mi minden szükséges a nyugodt online találkozókhoz. Az első a (video)konferenciához használt technika alapos leellenőrzése. Ez a gyakorlatban a fej-, fülhallgató, a hangszóró, a mikrofon és a webkamera átvizsgálását jelenti, melyeket sokan az utolsó percre hagynak. Majd pedig kapkodnak, ugyanis gyakori gond, hogy egyes kiegészítőkkel éppen a beszélgetés előtt támad – nem pillanatok alatt orvosolható – probléma.

Érdemes ellenőrizni az eszközök töltöttségét, az illesztőprogramot, a hang erősségét, és azt is, hogy a mikrofon rendben rögzít-e.

A második fontos szabály éppen ez utóbbi némítása: gondoskodjunk róla, hogy az eszköz csak akkor vegye a mondandónkat, amikor beszélünk. Ezzel egyrészt nem hozzuk magunkat kellemetlen helyzetbe, másrészt a kollégákat sem tesszük ki felesleges, akár kínos hanghatásoknak.

A harmadik, ugyancsak fontos teendő az internetkapcsolathoz kötődik. Még a megbeszélés előtt érdemes megnézni, hogy senki nem végez-e olyan dolgot a hálózaton (például otthonunk másik lakója HD minőségben streamel a másik szobában), amely esetleg hátráltathatja a kép- vagy hangminőséget. Ez utóbbit azoknak tanácsoljuk, akik gyengébb, lassabb kapcsolaton dolgoznak, de egy ellenőrzés senkinek nem árthat. Így ugyanis látható, valóban azt a sebességet kapjuk-e, amelyre előfizettünk. Mobilok esetén itt érdemes tájékozódni.

A negyedik hasznosság a megbeszéléshez használt szoftver kiismerése. A szakértők szerint érdemes időt szánni a program beállításainak áttanulmányozására, hogy melyik gomb mire való, mivel indíthatunk, mivel fogadhatjuk a hívást. A cégek többsége ugyanazt a terméket használja, de előfordulhat, hogy egy kevéssé ismert szoftverre esik a vezetőség választása.

Az ötödik, és talán legfontosabb a beszélők kinézetére vonatkozik. Ahogy ugyanis a technika dolgok terén, úgy a saját esetünkben is alaposnak kell lenni. Ennek megfelelően gondoskodjunk róla, hogy a szoba, ahol a beszélgetésre sor kerül, kellően fényes, nincs zavaró dolog a háttérben, és persze mi is chatre készen nézünk ki. Néhány szoftver beépített háttérválasztóval is rendelkezik, amellyel gyorsan szimpatikusabbá tehető profilunk, illetve az is, ami megjelenik mögöttünk.

