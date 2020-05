Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes lehetőséggel is kecsegtet.","shortLead":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes...","id":"20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230502d-d901-4c22-8661-d2f3ba4170f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","timestamp":"2020. május. 07. 12:03","title":"Terveken már látni: különleges MacBookról álmodik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1951cc90-1efa-4cc1-b97c-80d0265c79af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy jókora SUV a Hyundai Palisade, amely az amerikaiknak kínál jó áron magas minőséget. ","shortLead":"Egy jókora SUV a Hyundai Palisade, amely az amerikaiknak kínál jó áron magas minőséget. ","id":"20200508_Hyundai_Palisade_VIP_kategorias_hetszemelyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1951cc90-1efa-4cc1-b97c-80d0265c79af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81365d11-0747-478e-b129-fbc26b5aec6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_Hyundai_Palisade_VIP_kategorias_hetszemelyes","timestamp":"2020. május. 08. 15:32","title":"Mifelénk teljesen ismeretlen a Hyundai VIP kategóriás autója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült néhány dolog a középszintű vizsga első és második részéről.","shortLead":"Kiderült néhány dolog a középszintű vizsga első és második részéről.","id":"20200507_angolerettsegi_2020_feladatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b566c01-6f82-4ed7-a4d1-17753239616c","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_angolerettsegi_2020_feladatok","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Megjöttek az első infók az angolérettségi feladatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tisztességtelen gyakorlatnak minősül, ha az életbiztosítási szerződésben az szerepel, hogy a halálesetet 8 napon belül írásban kell jelenteni, és a halottvizsgálati bizonyítványon kívül más dokumentumokat is be kell szerezni.","shortLead":"Tisztességtelen gyakorlatnak minősül, ha az életbiztosítási szerződésben az szerepel, hogy a halálesetet 8 napon belül...","id":"20200507_birosag_biztosito_halal_eletbiztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e470f21-62ba-45ab-8a16-4b4b364fd501","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_birosag_biztosito_halal_eletbiztositas","timestamp":"2020. május. 07. 09:39","title":"Törvényellenes, ha a biztosító 8 napos határidővel kéri a halálról szóló papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki azonnal telefonos betegfelvételre, a személyes találkozókat pedig ütemezzék be 15 percenként. Az orvosok nehezen értik a döntést. Rájuk újabb adminisztrációs teher hárul, miközben jelentősen csökkenhet a rendelés alatt ellátott betegek száma, és akkor még ott a kérdés: ki fizeti a fertőzéseket kizáró tesztek árát?","shortLead":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki...","id":"20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83484eea-d69a-4cfe-8d39-adb967771332","keywords":null,"link":"/360/20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Ha betegnek érzi magát, nyomja meg a 2-es gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","shortLead":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","id":"20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a5535b-c29f-4671-8750-637ad8e9b9ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","timestamp":"2020. május. 07. 07:59","title":"Júniustól kapható a Tesla Model 3 rivális Polestar villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d43146c-39a5-4055-a1da-6817c8ff3215","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai és belga kutatókból álló csoport szerint elképzelhető, hogy a lámákban lévő antitestek hatékonyan semlegesítik a koronavírust. Így aztán el is kezdtek kísérletezni egy példánnyal.","shortLead":"Egy amerikai és belga kutatókból álló csoport szerint elképzelhető, hogy a lámákban lévő antitestek hatékonyan...","id":"20200507_lama_winter_koronavirus_antitest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d43146c-39a5-4055-a1da-6817c8ff3215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a636ba5d-d7f9-41f7-a1c4-0e088e8f34e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_lama_winter_koronavirus_antitest","timestamp":"2020. május. 07. 14:33","title":"Eldugtak a világ elől egy lámát, mert benne lehet egy kulcs a koronavírus leküzdéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd4576-baae-49d6-b01d-40be0d2ef451","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közétkeztetést szervezte volna ki az önkormányzat egy cégnek, ami igazi versenytársak nélkül nyert a tenderen.","shortLead":"A közétkeztetést szervezte volna ki az önkormányzat egy cégnek, ami igazi versenytársak nélkül nyert a tenderen.","id":"20200508_kispest_kozbeszerzes_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11dd4576-baae-49d6-b01d-40be0d2ef451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a46df8-0726-4e37-97bd-7b65a922b454","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_kispest_kozbeszerzes_buntetes","timestamp":"2020. május. 08. 15:17","title":"100 millióra büntették a kispesti önkormányzatot egy gyanús közbeszerzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]