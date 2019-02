Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45ebdc5d-d4cb-4f13-b293-991c4408f3aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DoQ, a DoQmentumfilmek csatornája március 31-én megszünteti a műsorszolgáltatást. ","shortLead":"A DoQ, a DoQmentumfilmek csatornája március 31-én megszünteti a műsorszolgáltatást. ","id":"20190205_Nem_kedvezett_a_piaci_helyzet_megszunik_a_magyar_tevecsatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45ebdc5d-d4cb-4f13-b293-991c4408f3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690c5c92-58ae-458d-a2b0-b7a938b07623","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Nem_kedvezett_a_piaci_helyzet_megszunik_a_magyar_tevecsatorna","timestamp":"2019. február. 05. 15:23","title":"Nem kedvezett a piaci helyzet, megszűnik a magyar tévécsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem tudni, a szakemberek is értetlenül állnak a vadmadarak tömeges pusztulása előtt. ","shortLead":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem...","id":"20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c057e8b-a687-4fd4-a9ac-4c111cb38e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","timestamp":"2019. február. 06. 14:33","title":"Százával sodorja partra a víz a madártetemeket Hollandiánál, a tudósok sem értik, mi okozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8808c1-3853-4172-89fb-f54ed085f96b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai tárgyaláson egy kivétellel minden vádlott tagadta bűnösségét.","shortLead":"A szerdai tárgyaláson egy kivétellel minden vádlott tagadta bűnösségét.","id":"20190206_Beismerte_bunosseget_az_egyik_vadlott_a_Budahazyperben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d8808c1-3853-4172-89fb-f54ed085f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1526c393-5cfd-46b5-bdaa-6987ae665be3","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Beismerte_bunosseget_az_egyik_vadlott_a_Budahazyperben","timestamp":"2019. február. 06. 14:49","title":"Beismerte bűnösségét az egyik vádlott a Budaházy-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b0411-0e44-42a1-a807-48f052a30443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyot néztek, amikor a San Franciscóba került képről bebizonyosodott, hogy valójában egy értékes alkotás. Nagyon is. ","shortLead":"Nagyot néztek, amikor a San Franciscóba került képről bebizonyosodott, hogy valójában egy értékes alkotás. Nagyon is. ","id":"20190206_Azt_hittek_hamisitvany_aztan_kiderult_hogy_igazi_Van_Goghalkotas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51b0411-0e44-42a1-a807-48f052a30443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e605a5cc-5c78-4751-8249-b053a83e2ac4","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Azt_hittek_hamisitvany_aztan_kiderult_hogy_igazi_Van_Goghalkotas","timestamp":"2019. február. 06. 19:30","title":"Azt hitték, hamisítvány, aztán kiderült, hogy igazi Van Gogh-alkotás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937fb115-499d-4082-91e7-eeb97d7a28ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármesternek bejelentkező Puzsér most egy pécsi fórumon fejtegette a világról alkotott nézeteit. ","shortLead":"A budapesti főpolgármesternek bejelentkező Puzsér most egy pécsi fórumon fejtegette a világról alkotott nézeteit. ","id":"20190206_Az_ellenzeket_ekezte_Puzser_egy_pecsi_forumon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937fb115-499d-4082-91e7-eeb97d7a28ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871b876f-9557-4de2-b866-98a902413371","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Az_ellenzeket_ekezte_Puzser_egy_pecsi_forumon","timestamp":"2019. február. 06. 05:56","title":"Az ellenzéket ekézte Puzsér egy pécsi fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új elmélet igyekszik magyarázattal szolgálni az első ismert csillagközi égitest, az Oumuamua létrejöttéről. ","shortLead":"Új elmélet igyekszik magyarázattal szolgálni az első ismert csillagközi égitest, az Oumuamua létrejöttéről. ","id":"20190205_oumuamua_csillagkozi_ustokos_hulladekfelho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bc25ef-7e0a-4d05-a810-dc34aeb50688","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_oumuamua_csillagkozi_ustokos_hulladekfelho","timestamp":"2019. február. 05. 17:33","title":"Szétesett csillagközi üstökös maradványa lehet a hosszúkás Oumuamua","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármelyik pillanatban megérkezhet az iOS 12.1.4-es frissítés, ami megoldja az Apple történetének legkínosabb iPhone-hibáját.","shortLead":"Bármelyik pillanatban megérkezhet az iOS 12.1.4-es frissítés, ami megoldja az Apple történetének legkínosabb...","id":"20190206_apple_ios_1214_facetime_hiba_javitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7bc4d1-0583-49bb-8ca6-d0b4fc83b9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_apple_ios_1214_facetime_hiba_javitasa","timestamp":"2019. február. 06. 09:33","title":"Most figyelje, mikor jön iPhone-jára a kritikus frissítés, és gyorsan nyomjon rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8380e2b9-e511-4ade-b0e2-8c765ce6a056","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Budapesten és 15 megyében is nőtt az influenzások száma.","shortLead":"Budapesten és 15 megyében is nőtt az influenzások száma.","id":"20190206_Tovabb_tombol_az_influenzajarvany_egyre_tobben_betegednek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8380e2b9-e511-4ade-b0e2-8c765ce6a056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d841c5a2-7012-4de5-beb9-0cc562406fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Tovabb_tombol_az_influenzajarvany_egyre_tobben_betegednek_meg","timestamp":"2019. február. 06. 13:33","title":"Tovább tombol az influenzajárvány, egyre többen betegednek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]