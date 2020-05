Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NKM él a másodlagos banki azonosítók használatával, már nem csak bankszámlaszámmal lehet utalni.","shortLead":"Az NKM él a másodlagos banki azonosítók használatával, már nem csak bankszámlaszámmal lehet utalni.","id":"20200513_Mar_emailcimre_is_varja_a_rezsit_a_Nemzeti_Kozmuvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7e7d1-3fd6-404b-9591-fc0a236a3b49","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Mar_emailcimre_is_varja_a_rezsit_a_Nemzeti_Kozmuvek","timestamp":"2020. május. 13. 16:11","title":"Már e-mail-címre is várja a rezsit a Nemzeti Közművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Revolut Junior a cég szerint a tudatos pénzhasználat biztonságos elsajátításában segít a kicsiknek.","shortLead":"A Revolut Junior a cég szerint a tudatos pénzhasználat biztonságos elsajátításában segít a kicsiknek.","id":"20200513_revolut_junior_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d209e8-6c50-4cf9-94a6-1684a7c1d51e","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_revolut_junior_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 13. 11:21","title":"Megjelent nálunk is a már 7 éveseket becélzó Revolut bankkártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is a 2020–2021-ről szóló előrejelzését, ez alapján sok jót nem várhatunk a következő hónapokban. De az igazán fontos az, hogy meddig tarthat el a krízis: V, U, W vagy L alakú lehet-e a válság, és melyik forgatókönyv mit jelentene számunkra és a kormány számára?","shortLead":"Közzétette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is a 2020–2021-ről szóló előrejelzését, ez alapján sok jót nem...","id":"20200513_valsag_koronavirus_krizis_ebrd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6e4c9-cebc-4b3c-ba10-a94dba951d9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_valsag_koronavirus_krizis_ebrd","timestamp":"2020. május. 13. 07:00","title":"Brit legénybúcsúzó turisták dönthetik el a 2022-es választást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","shortLead":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","id":"20200513_twitter_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1109322-858b-40ef-9caa-dc88859a8b0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_twitter_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 09:51","title":"A Twitternél a home office akár örökké is tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365dd31c-5d5d-41e0-aada-1e9d02dc39d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tok és a velúrbőr táska is jár a hangszerhez.","shortLead":"A tok és a velúrbőr táska is jár a hangszerhez.","id":"20200511_Kurt_Cobain_gitar_Nirvana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365dd31c-5d5d-41e0-aada-1e9d02dc39d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6626d13c-43b3-47c3-bf07-30ea5353c4c8","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Kurt_Cobain_gitar_Nirvana","timestamp":"2020. május. 11. 21:27","title":"Eladó Kurt Cobain gitárja, egymillió dollárért kelhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi minisztérium viszont 32 ezer halálesetről számolt be.","shortLead":"Az egészségügyi minisztérium viszont 32 ezer halálesetről számolt be.","id":"20200512_Statisztikai_hivatal_40_ezer_folott_van_az_elhunytak_szama_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68833a3b-07d7-4f25-8e3a-f7fe9187c9e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Statisztikai_hivatal_40_ezer_folott_van_az_elhunytak_szama_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 12. 21:43","title":"Statisztikai hivatal: 40 ezer fölött van az elhunytak száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60 millió forintért értékesítettek.","shortLead":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60...","id":"20200512_ingatlan_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b0ed7c-c715-4747-8dee-53947523a402","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 17:50","title":"Duna House: Élénkülhet az ingatlanpiac, ha nem nő a járványveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gelencsér Ferenc I. kerületi alpolgármester szerint az előző fideszes vezetés 500 milliót kötött le a bedőlés előtt álló Széchenyi bankban. A pénzt később sem vették ki, hogy ne rendüljön meg a bizalom az állami tulajdonú pénzintézményben. ","shortLead":"Gelencsér Ferenc I. kerületi alpolgármester szerint az előző fideszes vezetés 500 milliót kötött le a bedőlés előtt...","id":"20200513__hutlen_kezeles_feljelentes_I_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89396a6c-32e5-48b2-ac8b-820631d5d4ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513__hutlen_kezeles_feljelentes_I_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2020. május. 13. 11:44","title":"Félmilliárd forintos hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést az I. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]