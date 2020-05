Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A férfi április 27-én kapta meg a szérumot, de már a beadást követő napokban nagyot javultak a laboreredményei. Mára még jobban lett.","shortLead":"A férfi április 27-én kapta meg a szérumot, de már a beadást követő napokban nagyot javultak a laboreredményei. Mára...","id":"20200513_verplazma_semmelweis_egyetem_sulyos_koronavirus_beteg_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0782d0d3-8446-4a36-a77c-1fb2b489e0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_verplazma_semmelweis_egyetem_sulyos_koronavirus_beteg_lelegeztetogep","timestamp":"2020. május. 13. 10:03","title":"A vérplazmás kezelés nyomán került le a lélegeztetőgépről egy 75 éves súlyos koronavírus-beteg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3df5bb3-5e6c-4e55-bf41-e82b306c4530","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van hely, ahonnan rengeteg kórokozót lehet összeszedni, az biztosan a kilincs. Hongkongi diákok egy ideje már megfejtették, hogyan maradjon mindig tiszta az eszköz, anélkül, hogy azt állandóan törölgetni kelljen.","shortLead":"Ha van hely, ahonnan rengeteg kórokozót lehet összeszedni, az biztosan a kilincs. Hongkongi diákok egy ideje már...","id":"20200512_ontisztulo_kilincs_fertotlenites_bakterium_jarvany_sars_james_dyson_award","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3df5bb3-5e6c-4e55-bf41-e82b306c4530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7894033b-b8d2-40ea-83d7-93007820eace","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_ontisztulo_kilincs_fertotlenites_bakterium_jarvany_sars_james_dyson_award","timestamp":"2020. május. 12. 08:33","title":"Elkészült a nagy találmány: az öntisztító kilincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360...","id":"20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52f814-64bb-4b14-8f82-9dc47e56ac5d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Radar360: Véleménye miatt vitték el az idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kórházban már kevesebb mint 13 ezer embert kezelnek Olaszországban, az intenzív osztályokon pedig 956 a Covid-19-ben szenvedők száma.","shortLead":"Kórházban már kevesebb mint 13 ezer embert kezelnek Olaszországban, az intenzív osztályokon pedig 956 a Covid-19-ben...","id":"20200512_Lombardiaban_megint_nott_a_fertozottek_szama_eltuntek_a_szajmaszkok_az_olasz_gyogyszertarakbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f434964f-e53d-472d-b407-646823c11d73","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Lombardiaban_megint_nott_a_fertozottek_szama_eltuntek_a_szajmaszkok_az_olasz_gyogyszertarakbol","timestamp":"2020. május. 12. 20:58","title":"Lombardiában megint nőtt a fertőzöttek száma, eltűntek a szájmaszkok az olasz gyógyszertárakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74299c63-2e82-48b5-969e-80c61161d190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is hivatalos az alábbi formaterv, de hangulatában elég jól beleillik a Bugatti irányvonalába. ","shortLead":"Ha nem is hivatalos az alábbi formaterv, de hangulatában elég jól beleillik a Bugatti irányvonalába. ","id":"20200512_A_Bugatti_LaFinale_melto_bucsu_lenne_a_benzinmotoros_autozastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74299c63-2e82-48b5-969e-80c61161d190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34822fc-15c0-447d-83e3-29293af80553","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_A_Bugatti_LaFinale_melto_bucsu_lenne_a_benzinmotoros_autozastol","timestamp":"2020. május. 12. 17:30","title":"A Bugatti La Finale méltó búcsú lenne a benzinmotoros autózástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonsági szakértők iráni és dél-koreai kibertámadásokra is figyelmeztetnek.","shortLead":"A biztonsági szakértők iráni és dél-koreai kibertámadásokra is figyelmeztetnek.","id":"20200511_fbi_kina_hackerek_koronavirus_gyogyszer_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b031889a-81d8-4021-9a0f-162bf96e9aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_fbi_kina_hackerek_koronavirus_gyogyszer_vakcina","timestamp":"2020. május. 11. 18:14","title":"FBI: Kínai hackerek próbálnak hozzáférni a koronavírusról szóló amerikai kutatási adatokhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak a korlátozások miatt.","shortLead":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak...","id":"20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b796a-aaed-4fd0-a230-458d46207c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","timestamp":"2020. május. 12. 18:05","title":"Ez is a vírus hatása: 40 év után most először csökkent a szén-dioxid-kibocsátás Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mire elindult a kormány bértámogatási programja, sok cég már nem tudott élni vele. Van, ahol félgőzzel sem tudtak újraindulni, és ahol mégis, más eszközökkel próbálnak túlélni. Körkép két hónappal a veszélyhelyzet bejelentése után.","shortLead":"Mire elindult a kormány bértámogatási programja, sok cég már nem tudott élni vele. Van, ahol félgőzzel sem tudtak...","id":"20200511_Elolvadtak_az_elmult_evek_beremelesei_es_ez_igy_is_marad_egy_darabig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0a309c-466c-40a7-b19b-51b84900ff93","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_Elolvadtak_az_elmult_evek_beremelesei_es_ez_igy_is_marad_egy_darabig","timestamp":"2020. május. 11. 13:30","title":"Későn jött a kormányzati támogatás a cégeknek, és nem is biztos, hogy segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]