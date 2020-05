Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0dd629-a0f5-4e9d-a442-0e9fa7b5a00c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A szabályokon a magyar miniszterelnök kedvéért sem változtat az Európai Parlament. ","shortLead":"A szabályokon a magyar miniszterelnök kedvéért sem változtat az Európai Parlament. ","id":"20200513_Varga_Judit_Magyarorszag_brusszel_vita_jogallamisag_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0dd629-a0f5-4e9d-a442-0e9fa7b5a00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15067aaa-e514-4eb5-a54a-4daf33c65b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Varga_Judit_Magyarorszag_brusszel_vita_jogallamisag_Orban","timestamp":"2020. május. 13. 14:56","title":"EP: Nem küldheti maga helyett Varga Juditot Brüsszelbe Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és családjaik kezét azonban nem akarják elengedni a munkatársak. Rövid időn belül digitális tábort fejlesztettek, amelyben komoly lehetőséget látnak a jövőre nézve is, azonban úgy számolnak, a költségvetésük idén felére eshet vissza. De nem csak ők vannak gondban, egy felmérés szerint a nonprofitok kétharmada rövid időn belül nem fog tudni fizetést adni a munkavállalói jelentős részének.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és...","id":"20200513_Bajba_kerulhetnek_a_segiteni_probalok_jon_a_civilcsod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2b334e-7163-4c07-952c-fd692e7df67f","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Bajba_kerulhetnek_a_segiteni_probalok_jon_a_civilcsod","timestamp":"2020. május. 13. 12:13","title":"Bajba kerülhetnek a segíteni próbálók: jön a civilcsőd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc másik európai színházzal együtt vesznek részt a projektben. ","shortLead":"Nyolc másik európai színházzal együtt vesznek részt a projektben. ","id":"20200514_Jarvany_koronavirus_lathatatlan_hosok_Katona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cffb9f-1b81-4c1b-a13a-8f3456e1d915","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Jarvany_koronavirus_lathatatlan_hosok_Katona","timestamp":"2020. május. 14. 10:23","title":"A járvány láthatatlan hőseiről készít előadást a Katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af55e84-6388-4dd8-a3fe-f2a09a7df7f1","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az 1968-ban az új gazdasági mechanizmust magyarázó Dr. Agy című rajzfilm szerzője, Matolcsy György mentora a rendszerváltás küszöbén ismét sztár lett. A HVG 1989 májusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

