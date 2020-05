Throttlegate-ként, szabadon fordítva fojtási ügyként híresült el az Apple akciója, amely során az operációsrendszer-frissítéssel lassította a régebbi iPhone-okat. Az Apple egyezséget ajánlott, és most megszületett az előzetes bírói jóváhagyás.

2017-ben derült ki, pontosabban akkor ismerte el az Apple is, hogy valóban lassulnak az iPhone-ok egy operációsrendszer-frissítés (iOS 10.2.1) után. Ez a művelet persze nem a felhasználók bosszantását célozta, hanem azért történt, mert így az Apple szerint meghosszabbították a telefonok élettartamát, csökkentették a hirtelen leállások esélyét.

Amiben az Apple ludas volt: nem magyarázta el a felhasználóknak ezt a gyakorlatot, így sokan új készüléket vettek a régi teljesítmény visszaszerzése miatt. Később az Apple bocsánatot kért, és felajánlotta az olcsó, 29 dolláros akkumulátorcserét, azonban ez nem győzte meg a felhasználókat, akik bíróság elé akarták vinni az ügyet.

A csoportos per azokat az amerikai felhasználókat fogta össze, akik 2017. december 21. előtt használták az iPhone 6, iPhone 7 és az eredeti iPhone SE telefonokat. Végül az Apple peren kívüli egyezséget ajánlott márciusban, bár azt továbbra is fenntartotta, hogy jogilag nem tett semmi rosszat. Az ügyben eljáró Edward J. Davila szövetségi bíró most előzetesen jóváhagyta, és méltányosnak, észszerűnek és megfelelőnek nevezte a megállapodásban szereplő félmilliárd dolláros, azaz több mint 160 milliárd forintos összeget.

Ez elsőre jól hangzik, azonban ha leveszik belőle az ügyvédi költségeket, akkor a csoportos per résztvevői átlagban csak 25 dollárt kapnak majd, bár ez a költségek változásával több vagy kevesebb is lehet. Persze mindehhez kell még egy végleges jóváhagyás is, ami a koronavírus-járvány miatt decemberig késhet, így várhatóan csak 2021-ben juthatnak a pénzükhöz a felhasználók.

