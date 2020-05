Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sajtóértesülés szerint a Huawei már leadott egy hatalmas megrendelést kétféle processzorra a TSMC-nek (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), de ezt a tételt a legújabb amerikai szankciók miatt már nem szállíthatja le a chipgyártó.","shortLead":"Egy sajtóértesülés szerint a Huawei már leadott egy hatalmas megrendelést kétféle processzorra a TSMC-nek (Taiwan...","id":"20200519_huawei_egyesult_allamok_tsmc_tajvan_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2535f76e-d8dc-46b9-b0de-09d41da0131f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_huawei_egyesult_allamok_tsmc_tajvan_processzor","timestamp":"2020. május. 19. 11:03","title":"700 millió dollárért rendelt be processzorokat a Huawei, de az USA blokkolja a teljesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok és Kína is a határozat mellett van.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok és Kína is a határozat mellett van.","id":"20200519_fuggetlen_vizsgalat_who_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec079701-08b8-4392-b35a-fd603a4b0f56","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_fuggetlen_vizsgalat_who_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 15:36","title":"Független vizsgálat indul a WHO szerepének tisztázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult interjúsorozatban beszélt erről.","shortLead":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult...","id":"20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b3ffe9-ef28-461d-8ce3-0d02decf5ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. május. 19. 15:27","title":"Kásler Miklós szerint a kormányon nincs támadási felület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vidéken már talpra állt az ingatlanpiac, a fővárosban viszont erre még várni kell.","shortLead":"Vidéken már talpra állt az ingatlanpiac, a fővárosban viszont erre még várni kell.","id":"20200518_koronavirus_ingatlanpiac_adasvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0b7272-a479-40c9-a4b4-fcba9232533f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200518_koronavirus_ingatlanpiac_adasvetel","timestamp":"2020. május. 18. 16:53","title":"Újjáéledt a vidéki ingatlanpiac, csúcson az érdeklődők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6857ff-3552-4ebf-806f-400145694bdc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Csongrád megyei rendőröknek tűnt fel a német rendszámú autó.","shortLead":"A Csongrád megyei rendőröknek tűnt fel a német rendszámú autó.","id":"20200518_lopott_BMW_hatarellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f6857ff-3552-4ebf-806f-400145694bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f583d6-a26a-4536-9f62-91dd07bec492","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_lopott_BMW_hatarellenorzes","timestamp":"2020. május. 18. 11:15","title":"25 milliós lopott BMW akadt fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadász két kilométerrel arrébb adta le a végzetes lövést és véletlenül találta el a férfit.","shortLead":"A vadász két kilométerrel arrébb adta le a végzetes lövést és véletlenül találta el a férfit.","id":"20200519_A_kertjeben_beszelgetett_egy_ujfehertoi_ferfi_amikor_eltalalta_egy_eltevedt_golyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686b9786-52fc-4cda-abb4-a7a328d87137","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_A_kertjeben_beszelgetett_egy_ujfehertoi_ferfi_amikor_eltalalta_egy_eltevedt_golyo","timestamp":"2020. május. 19. 18:49","title":"Eltévedt golyó ölt meg egy férfit, miközben a kertjében beszélgetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4b8184-7fff-42a4-b5bd-258c554228d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint 2020 sorsfordító évnek tekinthető.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint 2020 sorsfordító évnek tekinthető.","id":"20200518_matolcsy_gyorgy_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d4b8184-7fff-42a4-b5bd-258c554228d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d886c699-287a-4294-a673-4c404c22a676","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_matolcsy_gyorgy_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. május. 18. 17:23","title":"Matolcsy: Ahogy 1956-ban, úgy 2020-ban is új irányt vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alacsony fizetésüket eddig másod- és harmadállásokkal egészítették ki, most viszont nincs erre lehetőség. Sokakat kényszerszabadságoltak is.","shortLead":"Alacsony fizetésüket eddig másod- és harmadállásokkal egészítették ki, most viszont nincs erre lehetőség. Sokakat...","id":"20200518_egeszsegugyi_dolgozok_kevesebbet_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681495e2-2008-4c62-a0a3-8c0d498efb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_egeszsegugyi_dolgozok_kevesebbet_keresnek","timestamp":"2020. május. 18. 07:42","title":"Harmadával is kevesebbet kereshetnek a járvány alatt az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]