Norimaki Synthesizer néven készített egy különleges eszközt a japán Meidzsi Egyetem kutatója, ami az öt alapvető ízt variálva csapja be a nyelvünket és az agyunkat.

A kutatók sokáig úgy gondolták, hogy a nyelv különböző területei felelősek azért, hogy a négy alapízt – az édeset, a sósat, a savanyút és a keserűt – érezzük. Mostanra viszont kiderült, hogy ez nem teljesen van így: az ízérzékelő receptorok ennél sokkal egyenletesebben oszlanak meg a nyelvünkön, az érzékeléshez pedig az umami névre keresztelt ötödik ízre is szükség van.

Az umami (japán szó, jelentése: finom íz) az, amely az ételek ízének érzékelésében játszik különösen fontos szerepet. Megtalálható többek között a paradicsomban és a spenótban is, a japán konyha pedig előszeretettel alkalmazza. Ahogy az élelmiszeripar is, az E361 néven ismert ízfokozó, a nátrium-glutamát például képes kiváltani az umami érzékelését.

Az egyetem egyik kutatója, Homei Miyashita a nyelv működését szerette volna tanulmányozni, ezért egy olyan gépet épített, ami különböző ízeket generál. A Norimaki Synthesizer névre keresztelt eszköz megépítéséhez a kijelzők adtak ötletet. A képernyők három szín, a piros, a zöld és a kék kombinációjával hitetik el a nézővel, hogy egy bizonyos színt látnak, Myashita pedig arra jutott, hogy hasonló megközelítéssel talán az agyunk ízérzékelésért felelős területét is be lehetne csapni.

Az eszközbe öt különböző gélt helyezett, amit ha a nyelvünkhöz érintünk, mind az öt ízt egyszerre érezzük. Ezekkel azonban játszani is lehet: ha a készülékhez csatlakoztatott gombokat elállítjuk, egyedi ízeket kaphatunk. Ezeket pont úgy állítja elő a készülék, mint egy kijelző színeit a LED-ek. Innen is a hasonlat a nyalogatható kijelzőről.

A kísérlet során a tesztalanyok a gumicukortól kezdve a sushin át számos ízt éreztek – számolt be róla a Gizmodo.

Bár a készülék elsőre talán viccesnek hat, lehet gyakorlati haszna is. Ilyen például az, ha valaki fogyókúrázni szeretne, de nem tud lemondani a csokoládéról. Ilyenkor csak az előre megadott kombinációt állítja be a gépen, és egyetlen kalória elfogyasztása nélkül is a megérezheti a kívánt ízt.

