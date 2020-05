A Microsoft is elismeri, van egy kis gond vezeték nélküli fülesével

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Erős a Kádár-nosztalgia az Orbán-támogatók körében. A Fidesz-szavazók többsége úgy gondolja, a rendszerváltás előtt az emberek egyről a kettőre tudtak jutni, és ugyanannyian vannak azok, akik szerint Kádár alatt jobb volt, mint azok, akik szerint most. Öregedik Orbán tábora, ez látszik az eredményekből.","shortLead":"Erős a Kádár-nosztalgia az Orbán-támogatók körében. A Fidesz-szavazók többsége úgy gondolja, a rendszerváltás előtt...","id":"20200528_Minden_harmadik_fideszes_Kadart_valasztana_Orban_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c90f5c-87b9-4ed6-aa02-c36d3a36779a","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Minden_harmadik_fideszes_Kadart_valasztana_Orban_helyett","timestamp":"2020. május. 28. 14:05","title":"Minden harmadik fideszes Kádárt választaná Orbán helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU-s helyreállítási alap 2 százaléka juthat Magyarországnak, foci szurkolók vonultak a belvárosban, az osztrákok bőkezűen támogatják művészeiket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az EU-s helyreállítási alap 2 százaléka juthat Magyarországnak, foci szurkolók vonultak a belvárosban, az osztrákok...","id":"20200529_Radar360_Ader_es_Trump_is_alairt_fontos_jogszabalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff065b1-62d2-43ad-ad6d-dfabb1f96313","keywords":null,"link":"/360/20200529_Radar360_Ader_es_Trump_is_alairt_fontos_jogszabalyokat","timestamp":"2020. május. 29. 08:00","title":"Radar360: Áder és Trump is aláírt fontos jogszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat felépülhet, de maradandóak lehetnek a sérülései. A felelősöket elbocsátották.","shortLead":"Az áldozat felépülhet, de maradandóak lehetnek a sérülései. A felelősöket elbocsátották.","id":"20200529_szigetvari_korhaz_muhiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fb3769-3e5a-419e-aa5c-2c30e9f22641","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_szigetvari_korhaz_muhiba","timestamp":"2020. május. 29. 16:16","title":"Szigetvári műhiba: hiányzó felirat miatt cserélhették össze a sóoldatot a fertőtlenítővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35837f1-638b-419d-8955-d53b7f4cb3c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk tüntetésére reagált az ellenzéki párt.","shortLead":"A Mi Hazánk tüntetésére reagált az ellenzéki párt.","id":"20200529_tuntetes_demonstracio_belugyminiszterium_mi_hazank_mozgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35837f1-638b-419d-8955-d53b7f4cb3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6cee5b-7876-47e2-b7d0-9f3675255385","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_tuntetes_demonstracio_belugyminiszterium_mi_hazank_mozgalom","timestamp":"2020. május. 29. 12:05","title":"Dudálni nem szabad, cigányozni igen – a DK magyarázatot követel Pintértől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra összpontosít. ","shortLead":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra...","id":"20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1372e1-e58a-495c-b40b-654150b5605c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","timestamp":"2020. május. 28. 15:48","title":"Reformtervet kell a magyar kormánynak benyújtania, ha pénzt akar az új EU-alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c693936c-2c1e-4ab5-985f-5a7ac7474b67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Miniszter_igy_meg_nem_emelt_ladanyi_epret_mint_Varga_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c693936c-2c1e-4ab5-985f-5a7ac7474b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6dcea3-d3e5-4380-a9b6-eeddddb783ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Miniszter_igy_meg_nem_emelt_ladanyi_epret_mint_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. május. 30. 11:49","title":"Miniszter így még nem emelt ládányi epret, mint Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e419b3c-869c-47ec-81f9-f8b9f52e0791","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés működésének egyik legjobb példája: sokszor alakult ki valamiféle látószerv az évmilliók során a Földön, méghozzá a legváltozatosabb formákban. Erre szolgál látványos példákkal a History2 tévécsatornán pénteken debütáló dokusorozat nyitóepizódja.","shortLead":"A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés...","id":"20200529_evolucio_szem_kialakulasa_darwin_magyarazata_evolucio_muveszete_history2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e419b3c-869c-47ec-81f9-f8b9f52e0791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c466-8306-4233-86fa-6fb5d9e4d195","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_evolucio_szem_kialakulasa_darwin_magyarazata_evolucio_muveszete_history2","timestamp":"2020. május. 29. 13:23","title":"Amit még Darwin is alig hitt el az evolúcióból, pedig láthatóan igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kezdődik az előszezon, sűrűsödnek a járatok. ","shortLead":"Kezdődik az előszezon, sűrűsödnek a járatok. ","id":"20200530_Szombattol_valtozik_a_balatoni_vonatok_menetrendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec8078-0832-4f14-b1c1-460e93d40643","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Szombattol_valtozik_a_balatoni_vonatok_menetrendje","timestamp":"2020. május. 30. 08:07","title":"Szombattól változik a balatoni vonatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]