[{"available":true,"c_guid":"b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen a korábban megvett utalványok alapján még teljesíteniük kell. Az egyébként sem túl nyugodt kedélyeket egy új szerződéstervezet is felborzolta.","shortLead":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen...","id":"20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2c13a4-f2ea-45cf-9512-0ceb6630d091","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 02. 12:00","title":"Patthelyzetben a Bónusz Brigád partnerei: várnak a pénzre, de szolgáltatniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi év bevételei alapján a magyar láncok a középmezőnyben helyezkednek el.","shortLead":"A tavalyi év bevételei alapján a magyar láncok a középmezőnyben helyezkednek el.","id":"20200602_Kereskedelmi_lancok_rangsor_FMCG","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5c0fa3-667e-45b0-86cd-1365ab5a8d36","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Kereskedelmi_lancok_rangsor_FMCG","timestamp":"2020. június. 02. 18:25","title":"Itt a boltok új toplistája: a Lidl volt 2019 nagy nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkétszerezik a rendőrök számát is a George Floyd halála után kitört zavargások miatt. Közben új halottkémi jelentés készült a Minneapolisban rendőri intézkedés közben meghalt férfiról, ami szerint Floyd már akkor halott lehetett, amikor a mentőautóba tették. Az orvosok gyilkosságnak minősítették az esetet.\r

\r

","shortLead":"Megkétszerezik a rendőrök számát is a George Floyd halála után kitört zavargások miatt. Közben új halottkémi jelentés...","id":"20200602_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5efbb29-af3d-4726-b9ad-8aa59872ba64","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_New_Yorkban","timestamp":"2020. június. 02. 05:59","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","shortLead":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","id":"20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acab5da4-63f3-488e-a003-c52473910b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","timestamp":"2020. június. 02. 14:10","title":"2,5 helyett 9 milliárdért kap új tetőt a Nyugati pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c418588f-35ea-427d-8882-236fb3364fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis sikerült.","shortLead":"A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis...","id":"20200602_narval_tengeri_eloleny_kutatas_narval_hangja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c418588f-35ea-427d-8882-236fb3364fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01367ee2-3a4f-446e-b4f0-3958b890453a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_narval_tengeri_eloleny_kutatas_narval_hangja","timestamp":"2020. június. 02. 17:03","title":"Szinte sosem sikerül, most mégis: rögzítették, hogyan „beszélgetnek” a narválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"Ungváry Rudolf","category":"360","description":"Akinek demokrataként fájdalmas Trianon, az nem területet fájlal, és nem gazdasági hatalmat. Az együttérez. Emlékezni pedig nem Karácsony főpolgármester tökéletesen elhibázott szavai alapján kell. Vélemény.","shortLead":"Akinek demokrataként fájdalmas Trianon, az nem területet fájlal, és nem gazdasági hatalmat. Az együttérez. Emlékezni...","id":"20200602_Ungvary_Rudolf_Karacsony_Gergely_Trianon_100","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f519897b-c297-441e-b60f-f6a5ba359c65","keywords":null,"link":"/360/20200602_Ungvary_Rudolf_Karacsony_Gergely_Trianon_100","timestamp":"2020. június. 02. 17:30","title":"Ungváry Rudolf: Több mint bűn, politikai hiba, amit Karácsony Gergely mond Trianonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal. Szerinte valami nagyon nincs rendben az országban, s a bajokat csak összefogással lehet orvosolni.","shortLead":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal...","id":"20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d07afff-2092-427c-bbd8-9295bf4e00da","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","timestamp":"2020. június. 01. 19:10","title":"Amerikai tüntetések: Arnold Schwarzeneggernek is van egy tanácsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d635dd55-4789-4cd7-a747-5a3f046a6b43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Japhet Asher A Szellemőr naplója úttörő módon használja a kiterjesztett valóságot.","shortLead":"Japhet Asher A Szellemőr naplója úttörő módon használja a kiterjesztett valóságot.","id":"202022_konyv__rendkivuli_szeansz_japhet_asher_aszellemor_naploja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d635dd55-4789-4cd7-a747-5a3f046a6b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b5e332-4fa2-4bb4-b3e5-2d8c7908ac95","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__rendkivuli_szeansz_japhet_asher_aszellemor_naploja","timestamp":"2020. június. 01. 11:15","title":"Jó eséllyel ez egy olyan könyv, amilyet még nem láthatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]