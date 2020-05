Zavargások törtek ki Minneapolisban. Az erőszakba fulladt megmozdulások azután törtek ki, és tűnnek egyelőre csillapíthatatlannak, hogy az afroamerikai George Floyd belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.

Az ügyben az amerikai elnök a hivatalától egyébként idegen, saját stílusában tette közzé véleményét. Twitter-bejegyzésében azt írta:

"when the looting starts, the shooting starts".

Azaz: amikor a fosztogatások beindulnak, a lövöldözés is be fog induli. A posztot a Twitter elrejtette, mert úgy ítélte meg, hogy a mondat brutalitással való fenyegetés, ami nem szerencsés egy olyan helyzetben, melyben egyébként is felfokozott a szemben álló felek hangulata.

© Twitter / @realDonaldTrump

A bejegyzés teljesen nem tűnt el, mivel a Twitter szabályai szerint ilyenkor nem törlik teljesen a szöveget, így aki nagyon akarja, megnézheti a kiírást.

Ilyen jellegű szabályszegés miatt még nem szankcionálta a szenvedélyes állásfoglalásairól ismert Trumpot a Twitter. Más miatt azonban már igen: a történelem során először éppen ezen a héten jelölték meg félrevezetőnek az elnök – a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hamis állításokat tartalmazó – tweetjét.

Trump személyes ügyére két napon belül elnöki rendelet kiadásával reagált, amely szerinte képes lesz szabályozni az amerikai közösségi oldalakat. Az elnök a dokumentum aláírásakor kijelentette: ez a rendelet megfosztja a jogi védelem lehetőségétől azokat a médiumokat, amelyek üzemeltetői cenzúrázzák a tartalmakat.

