[{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És további 15 milliárd forintot a Debreceni Egyetem.","shortLead":"És további 15 milliárd forintot a Debreceni Egyetem.","id":"20200611_Kozel_30_milliardot_kap_Debrecen_harom_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077e6353-acd4-480b-90c2-fd953dfa3396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_Kozel_30_milliardot_kap_Debrecen_harom_ev_alatt","timestamp":"2020. június. 11. 14:51","title":"Közel 30 milliárdot kap Debrecen három év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e63851-c6ee-4c51-bc8c-885a8939f753","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehogy már köhögő emberek túl közel menjenek egymáshoz a kijárási korlátozás megszűnte után! Ennek ellenőrzésére szolgál a járványdrón, a kanadai Draganfly mesterséges intelligenciával felruházott gyártmánya, amely föntről figyeli az emberek közötti távolságot, és megszámolja, hányan csoportosulnak. ","shortLead":"Nehogy már köhögő emberek túl közel menjenek egymáshoz a kijárási korlátozás megszűnte után! Ennek ellenőrzésére...","id":"202024_dronok_jarvany_idejen_felszallo_agban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e63851-c6ee-4c51-bc8c-885a8939f753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f5242-f979-4e5d-b3dc-1653d4c3f965","keywords":null,"link":"/360/202024_dronok_jarvany_idejen_felszallo_agban","timestamp":"2020. június. 12. 14:30","title":"Az új drónok már azt is nézik, ki köhög az utcán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a budapesti férfi Mezőkövesden is lövöldözött már.\r

","shortLead":"A gyanú szerint a budapesti férfi Mezőkövesden is lövöldözött már.\r

","id":"20200612_sopron_miskolc_gumilovedek_tamadas_elfogas_garazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e3ca85-75f2-43c2-9771-67a5d76bca3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bb174c-a081-4d2f-8f30-6885cd75ad65","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_sopron_miskolc_gumilovedek_tamadas_elfogas_garazdasag","timestamp":"2020. június. 12. 13:52","title":"Rálőttek egy 72 éves nőre Miskolcon, Sopronban fogták el a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A British Airways, az Easyjet és a Ryanair a kötelező karantén visszavonását szeretné elérni.","shortLead":"A British Airways, az Easyjet és a Ryanair a kötelező karantén visszavonását szeretné elérni.","id":"20200612_brit_karanten_legitarsasagok_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff3644-0b64-409b-9d10-d1bb8be76a36","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_brit_karanten_legitarsasagok_per","timestamp":"2020. június. 12. 12:52","title":"Perre mennek a brit légitársaságok a kormány karanténszabályai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637f1a34-e44a-4e56-9167-44830481ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tolvajok tudományos műszereket, szakkönyveket és egy értékes fiolát is eltulajdonítottak az egyetem melletti parkolóból.","shortLead":"A tolvajok tudományos műszereket, szakkönyveket és egy értékes fiolát is eltulajdonítottak az egyetem melletti...","id":"20200612_elte_kutato_autofeltores_fiola_tolvaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=637f1a34-e44a-4e56-9167-44830481ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35a7641-b06c-4582-ac68-c5d5c003ceb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_elte_kutato_autofeltores_fiola_tolvaj","timestamp":"2020. június. 12. 13:27","title":"Feltörték ELTE kutatójának autóját, fontos vizsgálati anyagot loptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb kérelem Hajdú-Bihar, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett.","shortLead":"A legtöbb kérelem Hajdú-Bihar, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett.","id":"20200611_munkahelyteremtes_bertamogatas_gazdasagvedelmi_ackioterv_bodo_sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdeded0-96d0-4686-b0a2-bb507d0138d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_munkahelyteremtes_bertamogatas_gazdasagvedelmi_ackioterv_bodo_sandor","timestamp":"2020. június. 11. 08:01","title":"Államtitkár: Ezreken segített a munkahelyteremtő bértámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c26d783-e3e9-4b91-b409-3d5fd5fb5a59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.","shortLead":"Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.","id":"20200611_Atlatszo_szajmaszkokat_dob_piacra_egy_svajci_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c26d783-e3e9-4b91-b409-3d5fd5fb5a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4682c8e9-3e83-4555-aa52-fc0d7c8bf4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Atlatszo_szajmaszkokat_dob_piacra_egy_svajci_ceg","timestamp":"2020. június. 11. 16:19","title":"Átlátszó szájmaszkokkal rukkolt elő egy svájci cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde3632-0159-4633-a6e0-1c2a0794de8c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nehezen találnánk még egy videojátékot, amely olyan rögös úton ért el a megjelenés fázisába, mint a Naughty Dog közelgő újdonsága. A PlayStation4-exkluzív Last of Us 2 ezt leszámítva igazi karakán munka, amely csuklóból hozza az első rész legfontosabb jellemzőit.","shortLead":"Nehezen találnánk még egy videojátékot, amely olyan rögös úton ért el a megjelenés fázisába, mint a Naughty Dog közelgő...","id":"20200612_the_last_of_us_part_2_teszt_kritika_velemeny_naughty_dog_playstation_4_konzoljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffde3632-0159-4633-a6e0-1c2a0794de8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f935ddd-fe48-4bd6-a961-c2ec8d3c1f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_the_last_of_us_part_2_teszt_kritika_velemeny_naughty_dog_playstation_4_konzoljatek","timestamp":"2020. június. 12. 11:00","title":"Vannak jó és izgalmas videojátékok – és van a Last of Us 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]